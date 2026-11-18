Игдисамов рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о подготовке команды к матчу 15-го тура РПЛ с «Ахматом» и оценил выступление армейцев за сборную России.

«Они провели только одну игру под руководством Ролана Александровича. Я не думаю, что там можно было что-то сильно поменять. Но есть определенные изменения в структуре игры. Плюс можно ориентироваться на игры его «Динамо» в конце чемпионата. Понятно, что есть определенные трудности при подготовке, что ты не можешь владеть всей информацией. В любом случае мы больше опираемся на свою игру. А там посмотрим, как будет на поле», — сказал Игдисамов.

Также тренер ЦСКА оценил игру футболистов клуба в матчах сборной России.

«Ребята молодцы, мне очень понравились. Особенно рад за Кирилла Данилова, который вышел во втором тайме матча против сборной Узбекистана, отдал голевую передачу головой из центра поля. На следующую игру вышел в старте, для него это впервые. Надеюсь, что в будущем он закрепит за собой это место», — добавил Игдисамов.

Матч 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» состоится 21 ноября. Начало — в 19.45 мск.