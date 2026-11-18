Игдисамов отреагировал на решение ЭСК по спорным эпизодам матча с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС), которая поддержала решения арбитра Сергея Карасева по спорным эпизодам матча армейцев с «Краснодаром».

— ЭСК недавно поддержала все спорные решения Карасева в матче с «Краснодаром». Вас это не удивляет?

— Нет, не удивляет.

— Почему?

— А почему это должно меня удивлять?

— Как оказалось, нет кадра, который бы показал, например, руку Кордобы.

— Вот вы и ответили на свой вопрос.