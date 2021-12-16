«Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче с «Сочи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3).

«По итогам КДК также был оштрафован «Спартак». За бросание болельщиками пиротехнических средств на поле в матче против «Сочи». Сумма штрафа — 75 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

(Антон Иванов)