«Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче с «Сочи»
18:12
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3).
«По итогам КДК также был оштрафован «Спартак». За бросание болельщиками пиротехнических средств на поле в матче против «Сочи». Сумма штрафа — 75 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.
(Антон Иванов)
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