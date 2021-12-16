Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче с «Сочи»

18:12
Теги:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за бросание болельщиками пиротехники на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3).

«По итогам КДК также был оштрафован «Спартак». За бросание болельщиками пиротехнических средств на поле в матче против «Сочи». Сумма штрафа — 75 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

(Антон Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Блины: вся правда о любимом продукте
Школьники назвали самые желанные подарки на Новый год
2
2
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры