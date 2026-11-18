Тренер ЦСКА Игдисамов — о тренировке в снегопад: «Для футбола не существует плохой погоды»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о тренировке армейцев в условиях сильного снегопада и объяснил, какие изменения пришлось внести в тренировочный план.

«У нас была запланирована групповая и индивидуальная работа после основной части тренировки. Но, учитывая погоду, думаю, мы от нее откажемся.

На самом деле вообще не хочется дома сидеть. Для футбола не существует плохой погоды. Ребятам в удовольствие выйти, потренироваться, поработать с мячом. Тем более нашим бразильцам, для которых снег — не самое частое явление. Плюс они все большие профессионалы. Ни снег, ни дождь, ни какие-то катаклизмы не могут отбить желания потренироваться и поиграть в футбол», — сказал Игдисамов.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице.