В последнее время пошли разговоры о причинах завершения карьеры судьи Станислава Васильева. Летом он не был включен в число рефери, допущенных к работе в РПЛ. Эксперт «СЭ» приводит свою версию случившегося.

Май 2021 года

— Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, — заявил в начале мая этого года председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

К работе Васильев больше не вернулся. Департамент судейства РФС отменил тогда все его назначения. Его исключили из бригады судей, назначенных на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Кроме того, Васильев в последний момент был снят с игры Олимп-ФНЛ «Факел» — «Торпедо». Рефери из Ижевска успел приехать на матч, но судейскую бригаду в итоге возглавил Евгений Турбин.

В середине июля исполком РФС утвердил новый список судей, допущенных к работе в чемпионате России-2021/22. Васильева среди них не было.

Я не буду касаться околофутбольных причин и разного рода слухов, которые ходили и ходят вокруг экс-рефери из Ижевска. Остановлюсь только на качестве его работы зимой и весной этого года.

20 февраля. «Зенит» — «Арсенал». Оценка — единица

Пойду в хронологическом порядке. Начну с февральской игры 1/8 финала Кубка, в которой сине-бело-голубые уступили 1:2.

1. Гол «Зенита» засчитан

На 19-й минуте рефери ошибся. Васильев, несмотря на бурные протесты игроков гостей, засчитал взятие ворот тульской команды. Судья вряд ли ясно видел, что произошло в площади ворот Артура Нигматуллина, но указал на центр поля. Голкипер же считал, что Далер Кузяев нанес удар по мячу, когда вратарь контролировал его, а это нарушение правил.

Видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин с Нигматуллиным не согласились. Они провели проверку эпизода и определили: Кузяев не находился в офсайде, зенитовец не нарушил правила в борьбе с вратарем «Арсенала». ВАР поддержали решение Васильева, гол был засчитан.

Эксперты «СЭ», включая автора заметки, тогда посчитали, что и сам судья, и ВАР неверно оценили этот эпизод. Голкипер действительно контролировал мяч, атаковать его в той ситуации было нельзя, гол забит с нарушением правил.

2. Пенальти в ворота «Зенита» назначен

Вторая серьезная ошибка случилась на 35-й минуте, когда Васильев назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья решил, что в том моменте защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен сыграл рукой в мяч. На самом деле игры рукой не было — мяч попал в перекладину, полетел вниз и чиркнул по руке Ловрена, которая не была отставлена в сторону. Движения рукой тоже не было. Несмотря на это, решение рефери осталось в силе. После проверки видеоассистенты Москалев и Калугин почему-то согласились с коллегой.

3. Пенальти в ворота «Зенита» не назначен

На 90-й минуте арбитр допустил третью ошибку, не назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых. В том моменте зенитовский игрок пошел шипами в мяч — случился контакт с голеностопом туляка Сергея Ткачева, который пытался пробить по воротам. Судья фол со стороны зенитовца не зафиксировал. Видеоассистенты в действия рефери не вмешались.

За эту игру Васильев получил очень низкую оценку от инспектора Игоря Синера. По неофициальным данным, она не превысила 6,8 балла. Для лучшего понимания читателей — это примерно единица по пятибалльной школьной системе. Если перевести на бытовой язык — это оценка «ужасно».

Станислав Васильев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

18 марта. «Уфа» — «Локомотив». Оценка — двойка

После этого Васильева отправили в ФНЛ, где он судил одну игру. А затем он вернулся в РПЛ в 23-м туре (я говорю только о работе главным арбитром). Железнодорожники победили в Уфе 1:0.

На 38-й и 45+2-й минутах Васильев не назначил 11-метровые удары в ворота хозяев поля. В первом эпизоде, когда борьбу за верховую передачу вели Боян Йокич и Виталий Лисакович, капитан «Уфы» локтем левой руки ударил соперника в лицо и не дал ему сыграть в мяч. Нападающий был вынужден обратиться за помощью к врачам. Васильев нарушение правил не зафиксировал. Видеоассистенты Сергей Иванов и Алексей Стипиди в его действия не вмешались.

Во втором случае в штрафной площади уфимцев упал Рифат Жемалетдинов. Арбитр снова не показал на 11-метровую отметку. Но в этот раз видеоассистенты с ним не согласились и предложили посмотреть повторы. Васильев это сделал, но все-таки остался при своем мнении: Джемал Табидзе не нарушил правила в борьбе с соперником.

За эту игру Васильев получил от инспектора Николая Левникова низкую оценку. По неофициальным данным, она не превысила 7,3 балла. Это ниже двойки или «очень плохо».

10 апреля. «Ростов» — «Рубин». Оценка — четверка с плюсом

Васильева снова отправили на «скамейку штрафников» в ФНЛ, а затем дали игру 25-го тура РПЛ, в которой казанцы победили в гостях 1:0. Серьезных претензий к его работе у инспектора Андрея Бутенко не возникло. Вроде бы в «дневнике» судьи появилась хорошая оценка — 8,4 балла.

18 апреля. «Сочи» — ЦСКА. Оценка — двойка

Поэтому арбитр продолжил работу в РПЛ. В 26-м туре при его судействе сочинцы обыграли армейцев (2:1).

На 35-й минуте Васильев ошибся: он не зафиксировал фол Наира Тикнизяна и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В действия судьи вмешались видеоассистенты Владислав Безбородов и Валерий Данченко. Они заметили, что полузащитник армейцев сыграл в мяч правой рукой, и предложили Васильеву посмотреть повторы. После этого рефери исправил свою ошибку и наказал армейцев пенальти.

Сергей Мартынов нашел какие-то еще ошибки, менее значительные. По моим данным, итоговая оценка рефери не превысила 7,7-7,8 балла.

1 мая. «Ротор» — «Ахмат». Оценка — двойка

Последовал пропуск тура — в 27-м судье доверили выполнить только функции ВАР. А затем подошла заключительная игра в карьере Васильева, которому сейчас всего лишь 35 лет. Волгоградцы победили 1:0.

На 85-й минуте Васильев ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей после того, как волгоградский защитник Соломон Кверквелия махнул ногой, не попал по мячу и ударил Евгения Харина. Произошло это в штрафной площади.

Судья находился в хорошей позиции, видел единоборство и продолжил игру. Видеоассистенты Артем Любимов и Арам Петросян в его действия не вмешались.

Думаю, вы легко угадаете, какую оценку поставил судье инспектор Николай Иванов. Правильно, еще одну двойку.

На второй год не оставляют

Получается, что в четырех играх весны 2021 года в чемпионате России и одной февральской кубковой с участием команд РПЛ Васильев получил одну единицу («ужасно») и три двойки (от «очень плохо» до «плохо»). Уже этого достаточно, чтобы остаться на второй год (к слову, и начал «учебный год» в августе 2020-го он тоже очень и очень плохо). Но не в судейской «школе», где теоретически могли бы еще понизить в ранге.

По моим данным, двоек у Васильева хватало и раньше. Еще до появления в РПЛ. Потому у нового руководства судейского комитета возникли вопросы, касавшиеся его повышения в классе.

Кроме того, появились другие обстоятельства и данные, которые в этом году поставили барьер перед Станиславом. Однако это уже другая история.