Гришин об игре ЦСКА в обороне при Игдисамове: «Берет не качеством, а количеством»

Бывший полузащитник и тренер ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил изменения в игре армейской команды под руководством Дмитрия Игдисамова.

— В августе вы обмолвились, что в игре ЦСКА при Игдисамове не просматривается идей. Что скажете теперь, когда позади 14 туров?

— Я имел в виду позиционную атаку. Выстроить ее гораздо сложнее, чем игру от обороны. Сейчас-то ЦСКА мне понятен. Игдисамов поменял схему, использует трех центральных защитников. Берет не качеством, а количеством. Это приносит очки.

Практически вся команда располагается за линией мяча. А при отборе Глебов и Круговой за счет скорости врываются в свободные зоны. Такая тактика особенно эффективна против команд с высокой линией обороны. В целом у ЦСКА хороший подбор игроков, сплав молодости и опыта. Можно спокойно бороться за медали и Кубок России.

Дмитрий Игдисамов официально возглавил ЦСКА 1 июня 2026 года, подписав контракт по схеме «2+2». Ранее специалист работал в академии армейцев. Под его руководством молодежная команда ЦСКА выиграла МФЛ в 2024 году и стала серебряным призером в 2025-м.