«Я обалдел от такого предложения». Газизов — о несостоявшемся переходе Пальцева в «Спартак»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» в выпуске клубного шоу «БЕТСИТИ Подкаст PRO DMX» рассказал, почему не состоялся переход защитника Валентина Пальцева в московский «Спартак».

Напомним, в сентябре 25-летний защитник перешел в «Краснодар» на правах аренды с опцией обязательного выкупа. По словам Газизова, переговоры со «Спартаком» не увенчались успехом из-за позиции спортивного директора московского клуба Франсиса Кахигао, который, по мнению руководителя махачкалинцев, допустил некорректное поведение в общении.

— Было предложение от «Спартака». Перед игрой с ними спортивный директор клуба Кахигао сказал: «Сейчас нам его отдавайте, а потом мы подпишем договор. И в этом матче он играть не должен». Я ответил: «Если вы покупаете, то покупайте. Присылайте трансферное предложение». Но этого не произошло. В Дагестане тоже не такие простые люди. Я тогда, честно говоря, немного обалдел от такого предложения.

Со стороны менеджмента «Спартака» это было неправильно. Поэтому переход и не состоялся.

В течение трех часов после этого появилась какая-то бумага, в которой не было ни сумм, ни конкретных условий — все только на словах. Так дела не делаются.

Шоу «Динамо» Мх выходит при поддержке БЕТСИТИ. Полный выпуск можно посмотреть на YouTube и VK Видео.