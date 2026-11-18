Гришин — о главной ошибке в тренерской карьере: «Уход из ЦСКА в 2017-м»
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» признался, что считает ошибкой уход из армейского клуба в юношескую сборную России летом 2017 года.
— Еще недавно вы считались молодым и перспективным тренером. В какой момент все застопорилось?
— Главная ошибка — уход из ЦСКА в 2017-м. Когда семь лет тренируешь дубль, начинаешь рефлексировать: сколько можно на одном месте сидеть? Хочется двигаться дальше, попробовать себя в другой роли. Вот и сорвался в юношескую сборную.
Думал, приму ребят 2003 года рождения и буду спокойно трудиться. Но Галактионов ушел в «Ахмат», и мне в приказном порядке: бери 1999-й. Я уточнил: «Какие гарантии? Не я эту команду комплектовал. А если не выйдем из группы?» — «Да все нормально. 2003-й обратно тебе отдадим». В итоге на чемпионат Европы не попали, и в январе звонок: «С тобой разорвали контракт». Через четыре месяца выставили за дверь!
Впрочем, к тому времени я и сам осознал, что юношеская сборная — не мой формат. Там на первом плане селекция. А мне нравится ежедневная работа на поле. Потом в Юрмале тренировал, помогал Вадику Евсееву в Хабаровске и понял, что больше никуда уезжать из Москвы не хочу.
Кому-то в кайф путешествовать, жить в самолетах и поездах. У меня такой тяги нет. Я домосед. Маленький пример. Переехал в новую квартиру. Она не просто в том же районе — пять минут ходьбы! Но все равно года два привыкал. Не люблю перемен. Поэтому сегодня для меня Медиалига — оптимальный вариант.
15 января 2018 года Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о прекращении сотрудничества с Гришиным. Под его руководством сборная России среди игроков 1999 года рождения не сумела выйти в элитный раунд квалификации чемпионата Европы U-19. Специалист возглавил эту команду осенью 2017-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина –
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3