Гришин — о главной ошибке в тренерской карьере: «Уход из ЦСКА в 2017-м»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» признался, что считает ошибкой уход из армейского клуба в юношескую сборную России летом 2017 года.

— Еще недавно вы считались молодым и перспективным тренером. В какой момент все застопорилось?

— Главная ошибка — уход из ЦСКА в 2017-м. Когда семь лет тренируешь дубль, начинаешь рефлексировать: сколько можно на одном месте сидеть? Хочется двигаться дальше, попробовать себя в другой роли. Вот и сорвался в юношескую сборную.

Думал, приму ребят 2003 года рождения и буду спокойно трудиться. Но Галактионов ушел в «Ахмат», и мне в приказном порядке: бери 1999-й. Я уточнил: «Какие гарантии? Не я эту команду комплектовал. А если не выйдем из группы?» — «Да все нормально. 2003-й обратно тебе отдадим». В итоге на чемпионат Европы не попали, и в январе звонок: «С тобой разорвали контракт». Через четыре месяца выставили за дверь!

Впрочем, к тому времени я и сам осознал, что юношеская сборная — не мой формат. Там на первом плане селекция. А мне нравится ежедневная работа на поле. Потом в Юрмале тренировал, помогал Вадику Евсееву в Хабаровске и понял, что больше никуда уезжать из Москвы не хочу.

Кому-то в кайф путешествовать, жить в самолетах и поездах. У меня такой тяги нет. Я домосед. Маленький пример. Переехал в новую квартиру. Она не просто в том же районе — пять минут ходьбы! Но все равно года два привыкал. Не люблю перемен. Поэтому сегодня для меня Медиалига — оптимальный вариант.

15 января 2018 года Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о прекращении сотрудничества с Гришиным. Под его руководством сборная России среди игроков 1999 года рождения не сумела выйти в элитный раунд квалификации чемпионата Европы U-19. Специалист возглавил эту команду осенью 2017-го.