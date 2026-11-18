Защитник ЦСКА Рейс рассказал о восстановлении после повреждения: «Пауза на сборные пошла мне на пользу»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о восстановлении после повреждения задней поверхности бедра и оценил шансы армейцев на победу в чемпионате России.

— Эта пауза на матчи сборных лично для меня была очень важна. Мне диагностировали небольшую перегрузку задней поверхности бедра. Поэтому пауза пошла на пользу, я сумел восстановиться и вернулся в лучшей форме. Сейчас у нас осталось четыре матча. Надеюсь провести как можно больше игрового времени и помочь команде.

— Кто из лидеров выделяется сейчас, кроме ЦСКА?

— Первый круг у нас получился очень хорошим. Были матчи, в которых мы не должны были терять очки, тем не менее мы остаемся в борьбе. Мы сконцентрированы на этом сезоне. Как и в предыдущем, «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак» — все в полном порядке. Но мы знаем, что у нас есть все условия, чтобы побороться за первое место. Также продолжим борьбу в Кубке с прицелом на победу в турнире.

Рейс получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0) 25 октября.

В сезоне-2026/27 31-летний бразилец провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.