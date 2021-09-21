Белозубая улыбка, поддержка «Бенфики», проекты в Бразилии, Греции и Чехии. РФС нашел в этом человеке замену Кашшаи

Новым руководителем департамента судейства станет 64-летний Витор Мануэл Мелу Перейра.

В понедельник Eurostavka сообщила, что португалец заменит отправленного в отставку венгра Виктора Кашшаи.

Карьера

Мелу Перейра родился 21 апреля 1957 года в Лиссабоне, где и живет в настоящее время. Судейскую лицензию он получил в 1980 году и провел неплохую карьеру, отработав 23 сезона.

В 1992 году он стал арбитром ФИФА, получив право обслуживать международные матчи. На его счету игры финальных турниров чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, Евро-2000, финал Кубка УЕФА-2001/02, матч за Суперкубок УЕФА-2001, финал Кубка Интертото-1999. Всего у него 11 международных сезонов и 104 игры, включая 26 встреч сборных и 24 матча Лиги чемпионов.

В качестве инструктора ФИФА он проводил курсы в России, Молдавии, Бразилии, Анголе, Мозамбике, Кабо-Верде. Он работал на Кубке конфедераций-2005 и чемпионате мира-2006.

По профессии Витор Мануэл инженер по телекоммуникациям. Он знает четыре языка — португальский, английский, испанский и французский.

Мои португальские знакомые называют Мелу Перейру скромным и осторожным человеком. А российские судьи, кто видел его вживую, сравнивают с Александром Егоровым — та же белозубая улыбка.

Чиновник

У Мелу Перейры достаточно богатый управленческий опыт. Он возглавлял судей в Португалии (2011-2015), Бразилии (2016), Греции (2017-2020) и Чехии (2021). Помимо этого, он входил в судейский комитет УЕФА.

Кризисный менеджер

В Грецию его отправила ФИФА — в надежде, что португальцу удастся навести порядок в футболе, где судьи оказались в положении бесправных, где не стихали скандалы и конфликты. Мелу Перейра попробовал поднять уровень судейства за счет приглашения иностранцев, с разной степенью успеха попытался снизить напряженность, но в итоге так и не сумел решить главную задачу и уступил место Марку Клаттенбургу. Отзывы от греков главным образом негативные.

В Греции остался Жоау Капела, он по-прежнему отвечает там за видеоарбитров.

Чехия

Но тем не менее уже вскоре португальца снова решили использовать в роли кризисного менеджера. На этот раз глава футбольной федерации Чехии Мартин Малик получил рекомендацию не от ФИФА, а от председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Кстати, по слухам, он же посодействовал и приезду в Россию Мелу Перейры.

В чешском футболе в недавнем прошлом разгорелся громкий скандал вокруг договорных матчей. В первую очередь он связан с Романом Бербром, теперь уже бывшим вице-президентом футбольной федераци, который в октябре 2020-го ушел в отставку, а потом и вовсе оказался под стражей. Всего было задержано несколько человек. От судейства был отстранен известный арбитр Павел Краловец.

iSport тогда утверждал, что многие факты о деятельности Бербра раскрыл арестованный в середине октября судья Томаш Гримм по прозвищу Швейк. Якобы он входил в группу тех, кто выполнял неблаговидные поручения. Он решил заговорить, рассказал полиции все, что знал, и вскоре вышел на свободу.

Шефу, как называли его судьи, дарили специальные запонки с его инициалами. А его супруге — сережки. На подарки специально сбрасывались. Чешский скандал напрямую коснулся судейского комитета УЕФА. Во второй половине октября его по собственному желанию покинула 45-летняя Дагмар Дамкова. Бывший арбитр была вынуждена так поступить, потому что Бербр — ее муж. Хотя саму Дагмар ни в чем не обвиняли.

Любопытно, что Мелу Перейра не собирался проводить все время в Чехии. Как писали меньше года назад чешские коллеги, они с удивлением узнали, что каждый месяц португалец собирался делить время поровну между Лиссабоном и Прагой — в этих городах он собирался находиться примерно по две недели. Интересно, какие условия ему предоставят в России?

Обвинение

Шесть лет назад арбитр Марку Феррейра обвинил Мелу Перейру в том, что тот оказывает давление на судей, добиваясь особого отношения к «Бенфике».

— Мои коллеги не сообщали об этом. Они боялись, что Перейра положит конец их карьере, как он это сделал со мной, — цитировала тогда испанская AS 38-летнего рефери, неожиданно отправленного во второй дивизион.

Правда, затем в интервью CMTV Феррейра уточнил: он не говорил AS, что Мелу Перейра просил какие-то преференции для «Бенфики».

Таланты и наставники

В мае этого года вышла в свет книга португальца «Таланты и наставники». В ней он детально рассказал о программе воспитания молодых арбитров. «Быть судьей — значит использовать холод правил в горящем мире эмоций», — заявил Мелу Перейра. Посмотрим, как ему удастся воплотить это в российском футболе.