Вчера РФС объявил арбитров и инспекторов матчей 13-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 29 по 31 октября. По традиции задаем вопросы относительно сделанного выбора.

Карасев и «Динамо»

В 11-м туре Сергей Карасев судил игру «Спартак» — «Динамо» (2:2), в 13-м работает на матче «Зенит» — «Динамо». В такой же ситуации его помощник Максим Гаврилин. В течение пары недель две гостевые встречи бело-голубых — не комильфо, если позволите применить это выражение. Или теперь так можно?

Кукуляк и ВАР

Перестал работать видеоарбитром Евгений Кукуляк. Как отрезало после игры 8-го тура «Ахмат» — «Краснодар» (0:2). На 62-й минуте того матча Иван Сиденков ошибочно не показал вторую желтую карточку Зорану Нижичу, который сыграл грубо против Эдуарда Сперцяна. Судья даже не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар.

Игра после этого была остановлена для оказания помощи другому футболисту. И только спустя две с половиной минуты перед возобновлением матча Сиденков вынес предупреждение Нижичу и удалил его. По косвенным признакам можно было предположить, что рефери поступил так, получив подсказку от видеоарбитра Евгения Кукуляка. Но ВАР не имел права так поступать. Получается, что нарушен протокол работы ВАР?

Позднее появилась информация, что Сиденкову помог резервный Сергей Чебан. Непонятно только, зачем арбитр так долго ждал и не применял дисциплинарную санкцию к Нижичу. И почему тогда Кукуляка больше не назначают видеоассистентом?

Мешков и «Зенит»

Виталий Мешков не пропустил ни одного тура чемпионата-2021/22. Сегодня его 13-й матч — и четвертый с участием «Зенита». Можно так часто судить одну и ту же команду?

Безбородов и Левников

Кирилл Левников впервые за год будет помогать Владиславу Безбородову в качестве ВАР. В последний раз они составляли такую пару 24 октября 2020-го, когда «Краснодар» проиграл «Спартаку» (1:3). Был скандал, Безбородов вернулся в РПЛ только в конце февраля. Зачем Владислава во второй раз за три тура назначили на игру с участием ЦСКА?

Матюнин и Амелин

Снова будут работать в связке два Алексея — Матюнин (ВАР) и Амелин (арбитр). Они «отличились» в 3-м туре в игре «Зенит» — «Краснодар» (3:2), когда москвич нарушил правила, вмешавшись в работу туляка. Судьи повели себя неправильно, а в результате был отменен гол Эдуарда Сперцяна, забитый со штрафного. Теперь решили проверить, усвоили ли они августовский урок?

Турбин и «Краснодар»

С 17 по 30 октября у Евгения Турбина три игры с участием «быков»: «Краснодар» — «Уфа» (1:1), «Кубань» — «Краснодар» (3:0) и «Краснодар» — «Крылья Советов». И встречу «Крыльев Советов» в РПЛ он будет судить в 4-й раз за 13 туров. Не перебор?

Москалев и ВАР

Владимир Москалев в четвертый раз в этом чемпионате выполнит функции видеоассистента. После игры 10-го тура ЦСКА — «Краснодар» (0:0) его больше не назначают в РПЛ судьей. Уже три тура. Наказан за назначенный 11-метровый удар в ворота красно-синих?

Бобровский и резервные

Ян Бобровский дважды в одном туре будет работать резервным — в Санкт-Петербурге и Туле. У Витора Мануэля Мелу Перейры не осталось судей, которые могли бы выполнить эти функции?

Список назначений

Общий список назначений выглядит так.

«Зенит» — «Динамо» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Ян Бобровский, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Гончар.

«Рубин» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Роман Усачев, резервный Артур Федоров, ВАР Кирилл Левников, АВАР Егор Болховитин, инспектор Николай Иванов.

«Спартак» — «Ростов» — Артем Любимов, Рашид Абусуев, Кирилл Большаков, резервный Игорь Панин, ВАР Владимир Москалев, АВАР Алексей Лунев, инспектор Геннадий Куличенков.

«Краснодар — «Крылья Советов» — Евгений Кукуляк, Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев, резервный Сергей Чебан, ВАР Евгений Турбин, АВАР Денис Березнов, инспектор Юрий Баскаков.

«Нижний Новгород» — «Локомотив» — Алексей Сухой, Максим Ковалев, Рустам Мухтаров, резервный Юнус Кошко, ВАР Сергей Иванов, АВАР Арам Петросян, инспектор Сергей Французов.

«Уфа» — «Ахмат» — Алексей Амелин, Андрей Болотенков, Варанцо Петросян, резервный Артем Чистяков, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Сочи» — Павел Шадыханов, Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, резервный Ян Бобровский, ВАР Игорь Панин, АВАР Илья Елеференко, инспектор Юрий Чеботарев.

«Химки» — «Урал» — Павел Кукуян, Адлан Хатуев, Андрей Образко, резервный Антон Фролов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Сергей Мацюра.