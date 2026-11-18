Гришин: «Для меня из экспертов Радимов — номер один!»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» назвал Владислава Радимова лучшим телевизионным экспертом и объяснил, почему не любит сложные тактические рассуждения в футбольных студиях.

— В 2024-м в рамках премии «Джентльмен года» лучшим телеэкспертом признали Игоря Семшова, в 2025-м — Владислава Радимова. Кому бы вы отдали «Золотой микрофон» по итогам 2026-го?

— Я бы снова за Влада проголосовал. Слушаю его с удовольствием. Язык подвешен, великолепное чувство юмора. Умеет емко донести мысль. Для меня из экспертов Радимов — номер один!

Не люблю, когда в студии начинают умничать, сыпать мудреными терминами. Сканирование пространства, полуфланги... Я-то понимаю, о чем речь. Но мы же не только для профессионалов работаем. Мне часто болельщики говорят: «Да какая разница — 5-3-2 или 4-3-3? Не надо унылых рассуждений о тактических тонкостях. Объясните доступным языком, что происходило на поле».

В этом Радимову нет равных. Даже у макета старается не усложнять. Каждый эпизод разбирает быстро и четко. Может покритиковать, пошутить, ввернуть что-то интересное из своего игрового прошлого. Главное, всегда понятно, что хочет сказать.