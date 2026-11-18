Гришин: «Для меня из экспертов Радимов — номер один!»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» назвал Владислава Радимова лучшим телевизионным экспертом и объяснил, почему не любит сложные тактические рассуждения в футбольных студиях.
— В 2024-м в рамках премии «Джентльмен года» лучшим телеэкспертом признали Игоря Семшова, в 2025-м — Владислава Радимова. Кому бы вы отдали «Золотой микрофон» по итогам 2026-го?
— Я бы снова за Влада проголосовал. Слушаю его с удовольствием. Язык подвешен, великолепное чувство юмора. Умеет емко донести мысль. Для меня из экспертов Радимов — номер один!
Не люблю, когда в студии начинают умничать, сыпать мудреными терминами. Сканирование пространства, полуфланги... Я-то понимаю, о чем речь. Но мы же не только для профессионалов работаем. Мне часто болельщики говорят: «Да какая разница — 5-3-2 или 4-3-3? Не надо унылых рассуждений о тактических тонкостях. Объясните доступным языком, что происходило на поле».
В этом Радимову нет равных. Даже у макета старается не усложнять. Каждый эпизод разбирает быстро и четко. Может покритиковать, пошутить, ввернуть что-то интересное из своего игрового прошлого. Главное, всегда понятно, что хочет сказать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина –
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3