64-летний Витор Мануэл Мелу Перейра, сменивший Виктора Кашшаи, письменно ответил на вопросы «СЭ», переданные ему на прошлой неделе.

Витор Мануэл Мелу Перейра

Родился 21 апреля 1957 года в Лиссабоне.

Судейскую лицензию получил в 1980 году, затем отработал арбитром 23 сезона.

В 1992 году стал арбитром ФИФА, получив право обслуживать международные матчи. На его счету игры финальных турниров чемпионатов мира 1998 и 2002 годов, Евро-2000, финал Кубка УЕФА-2001/02, матч за Суперкубок УЕФА-2001, финал Кубка Интертото-1999. Всего у него 11 международных сезонов и 104 игры, включая 26 встреч сборных и 24 матча Лиги чемпионов.

В качестве инструктора ФИФА проводил курсы в России, Молдавии, Бразилии, Анголе, Мозамбике, Кабо-Верде. Работал на Кубке конфедераций-2005 и чемпионате мира-2006. Возглавлял судей в Португалии (2011—2015), Бразилии (2016), Греции (2017—2020) и Чехии (2021). Входил в судейский комитет УЕФА и был председателем судейского комитета Европейских профессиональных лиг.

— Какой была ваша первая реакция, когда с вами впервые связались представители РФС?

— Я был удивлен этим предложением, но в то же время горд и благодарен за него.

— Вы работали в Греции, куда вас отправила ФИФА. Затем вы отправились в Чехию, куда вас рекомендовал глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. С кем вы консультировались в этот раз? Кто участвовал в вашем «трансфере»?

— Еще до Греции я провел четыре года в УЕФА, работая в судейском комитете, 10 лет был председателем судейского комитета Португалии. В Бразилии при моем непосредственном участии была создана и внедрена новая система оценки работы судей.

РФС внимательно следит за тем, что происходит в мире футбола и судейства. Поэтому нет ничего неожиданного, что после этих проектов, которые были непохожи друг на друга и проходили не просто в разных странах, а на разных континентах, мои компетенции и опыт привлекают внимание и интерес таких сильных федераций, как РФС.

— Что вам сказал Розетти, когда узнал о поступившем предложении?

— Роберто не просто бывший топ-арбитр, он еще и мой хороший товарищ и блестящий менеджер, возглавляющий европейское судейство. Он рассказал мне, что работа в России была для него примечательна масштабом страны и проекта. Этот разговор помог мне принять решение приехать в Россию.

— Для чего вы прилетали в Москву в начале сентября вместе с голландцем Майком ван дер Рустом?

— РФС уделяет большое внимание обучению молодых арбитров и развитию судейства, поэтому часто приглашают иностранных экспертов. Я был здесь для оценки процесса обучения современным ключевым элементам судейства, таких как ВАР и подготовка молодых судейских кадров.

— У вас есть договор с федерацией Гуама о работе ментором. Может это сказаться на вашей работе в России?

— В этом нет никакой проблемы. Это работа входит в мои обязанности от имени УЕФА, у меня нет ни профессиональных отношений, ни какой-либо зависимости от Гуамской федерации футбола.

— Год в Бразилии, три года в Греции, только несколько месяцев в Чехии. А в Россию надолго?

— Мой контракт заключен на два года.

— Вы собираетесь жить в Москве?

— Да, я буду жить в Москве. Я был тут несколько раз раньше, и город произвел на меня хорошее впечатление. Теперь это мой дом на ближайшие два года, чему я очень рад.

— Кто еще из иностранных специалистов приедет в Россию?

— Пока не подписан договор, я не буду называть имена. Скажу лишь, что Ашот Рафаилович (председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. — Прим. А.Б.) уже собрал тут хорошую команду, в которой будут точечные усиления.

— В Греции и Чехии вы фактически работали как кризисный менеджер. У нас в российском судействе тоже кризис? Каковы ваши основные задачи?

— Мне еще нужно время, чтобы глубже все изучить, но уже сейчас я могу сказать, что не вижу кризиса в России. Напротив, в судейском корпусе работает много ответственных людей, стремящихся повысить уровень футбола и судейства. Я постараюсь привнести свой опыт для лучшего реформирования системы регулирования и образования. Буду заниматься назначениями арбитров на матчи и оценивать их работу, участвовать в разработке и реализации плана образования и развития по всей стране. Совсем недавно вышло мое методическое пособие по программе «Таланты и наставники» для обучения начинающих арбитров. Аналогичная программа уже сейчас реализуется в Академии РФС. Интересно будет подробнее изучить ее и постараться сделать более эффективной.

— Развитие проекта ВАР вы тоже возьмете на себя?

— Видеоарбитры — это новый инструмент, который используется в такой консервативной игре всего пять лет. Конечно, я буду активно участвовать в процессе сертификации и обучения ВАР и АВАР.

Как уже говорил Ашот Хачатурянц, РФС ищет опытного специалиста, который поможет российским арбитрам лучше использовать данный инструмент.

— Когда приступите к работе?

— Уже приступил. Смотрел и оценивал арбитров в матчах последнего тура, а игру «Динамо» — «Рубин» посмотрел вживую на стадионе.

— Знакомы со многими из наших судей?

— С некоторыми судьями и помощниками, потому как у меня большой опыт работы в качестве инспектора УЕФА. Знаю многих русских инструкторов и инспекторов УЕФА.

— Как вы будете общаться с российскими арбитрами — не все из них знают английский?

— Планирую лично познакомиться и пообщаться с каждым. Буду стараться разговаривать с ними как можно больше. Что касается английского, то все российские судьи категории ФИФА уже им владеют. Знаю, что с этого года российские арбитры стали изучать английский язык бесплатно благодаря РФС. Это очень важно, так как для работы на международных матчах обязательно знание английского. С теми, чей уровень пока недостаточен, я буду общаться через опытного переводчика, которого подыскал для меня РФС. Уверен, что языковой барьер не станет проблемой.

— Что вы знали о нашем футболе?

— У вас богатая история, много известных футболистов, некоторые даже играли за большие клубы, в том числе и в Португалии. В последнее время российские команды часто встречались с португальскими в еврокубках.

Как я уже сказал, лично знаком со многими арбитрами и инспекторами. За то время, что я здесь, успел пообщаться с коллегами, которые подробнее рассказали мне о реальном положении дел в футболе и судействе в России.

— Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы современного судейства? Какие из правил игры вы изменили бы?

— Сложный вопрос. Правила игры претерпели значительные изменения, особенно с 2016 года, когда началось внедрение ВАР. Но еще остаются вопросы, которые по-прежнему требуют толкования и, что бы ты ни придумал, будут предметом обсуждения и спора.

С другой стороны, со временем использование видеоарбитров позволит добиться большей справедливости в игре, при этом не будет влиять на темп и эмоции от футбола.