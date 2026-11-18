Круговой — о словах в адрес Глушенкова: «Они были резкими, но у меня конфликта с ним нет»

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» прокомментировал свои недавние эмоциональные высказывания в адрес полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Ранее Круговой заявил, что футболист сине-бело-голубых должен изменить свое отношение к национальной команде. Глушенков не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

«Мои недавние слова в адрес Максима? Они были прямолинейны. Слишком резко просто высказался, и из-за этого вокруг них была такая бурная реакция. У меня с Глушенковым нормальные отношения. Конфликт с ним? Да вроде бы нет», — сказал Круговой «СЭ».

12 ноября сборная России обыграла Узбекистан (3:2), а 17 ноября — Венесуэлу (2:0).