Гришин допустил, что его увольнение из ЦСКА связано с возвращением на ТВ

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» высказался о взаимоотношениях с Олегом Корнауховым, директором академии, и предположил, что причиной его увольнения могла стать работа на телевидении.

— Вы наверняка пересекаетесь с Корнауховым в коридорах «Останкино». Здороваетесь

— Во-первых, как можно здороваться с человеком, которому ты в свое время помог, а он так с тобой поступил?! Во-вторых, мы не пересекаемся. Корнаухов сам попросил об этом руководство канала. Мне-то без разницы.

Сейчас вспоминаю ваше интервью с Валерием Непомнящим. Он рассказывал, как два его друга стали нерукопожатными. В конце произнес: «Сначала думаешь: ох, такие-сякие... Но потом доходит, что не их ругать надо. Это я не разглядел, что они собой представляют. Ну и кто виноват? Я!»

Здесь — то же самое. Один в один! Кстати, когда Непомнящий узнал, что меня из академии турнули, сразу позвал к себе в ФШМ старшим тренером. Я ответил: «Валерий Кузьмич, пошел бы к вам с огромным удовольствием. Но уже пообещал руководителям «Банки», что возглавлю команду. Включать заднюю неудобно». — «Понимаю. Если что — звони. Всегда тебе помогу».

— Корнаухов, как и вы, востребован на ТВ. Не это ли повлияло на его решение?

— Ха! Не хотел говорить, но раз уж вы догадались, отпираться не вижу смысла. Когда в 2022-м взяли в академию, он предупредил: «Ходить на эфиры теперь нельзя». Почти три года я в студии не появлялся. Пока не услышал от Романа Юрьевича (Бабаева. - Прим. «СЭ»): «Да какие вопросы? Если приглашают — зачем отказываться?» Я вернулся на телевидение. И вскоре меня уволили.

Гришин работал старшим тренером молодежной команды ЦСКА с декабря 2010 года. В октябре 2022-го клуб объявил о его возвращении в армейскую академию. Позднее специалист возглавил медиафутбольную «Банку», с которой участвовал в седьмом сезоне Медиалиги.