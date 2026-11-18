Гришин допустил, что его увольнение из ЦСКА связано с возвращением на ТВ
Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» высказался о взаимоотношениях с Олегом Корнауховым, директором академии, и предположил, что причиной его увольнения могла стать работа на телевидении.
— Вы наверняка пересекаетесь с Корнауховым в коридорах «Останкино». Здороваетесь
— Во-первых, как можно здороваться с человеком, которому ты в свое время помог, а он так с тобой поступил?! Во-вторых, мы не пересекаемся. Корнаухов сам попросил об этом руководство канала. Мне-то без разницы.
Сейчас вспоминаю ваше интервью с Валерием Непомнящим. Он рассказывал, как два его друга стали нерукопожатными. В конце произнес: «Сначала думаешь: ох, такие-сякие... Но потом доходит, что не их ругать надо. Это я не разглядел, что они собой представляют. Ну и кто виноват? Я!»
Здесь — то же самое. Один в один! Кстати, когда Непомнящий узнал, что меня из академии турнули, сразу позвал к себе в ФШМ старшим тренером. Я ответил: «Валерий Кузьмич, пошел бы к вам с огромным удовольствием. Но уже пообещал руководителям «Банки», что возглавлю команду. Включать заднюю неудобно». — «Понимаю. Если что — звони. Всегда тебе помогу».
— Корнаухов, как и вы, востребован на ТВ. Не это ли повлияло на его решение?
— Ха! Не хотел говорить, но раз уж вы догадались, отпираться не вижу смысла. Когда в 2022-м взяли в академию, он предупредил: «Ходить на эфиры теперь нельзя». Почти три года я в студии не появлялся. Пока не услышал от Романа Юрьевича (Бабаева. - Прим. «СЭ»): «Да какие вопросы? Если приглашают — зачем отказываться?» Я вернулся на телевидение. И вскоре меня уволили.
Гришин работал старшим тренером молодежной команды ЦСКА с декабря 2010 года. В октябре 2022-го клуб объявил о его возвращении в армейскую академию. Позднее специалист возглавил медиафутбольную «Банку», с которой участвовал в седьмом сезоне Медиалиги.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
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3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
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4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
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5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
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6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
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8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
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10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
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11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
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12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
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13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина –
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3