В «Динамо» выступили против расширения РПЛ: «У многих клубов к зиме возникает тревога за сохранение прописки в лиге»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает преждевременным предметное обсуждение расширения РПЛ с 16 до 18 команд. В беседе с «РБ Спорт» он прокомментировал идею, которую на общем собрании клубов 10 ноября выдвинул гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

«Теме расширения была посвящена работа в том числе и голландских специалистов — рассматривались варианты увеличения РПЛ до 18 и 20 команд. То есть вопрос в целом прорабатывался. Определенный ресурс в календаре имеется, и сейчас он больше, чем до отстранения клубов от еврокубков. Тем не менее этот резерв уже использован для реформирования Кубка России, где есть Путь РПЛ. Поэтому предметно обсуждать идею можно будет тогда, когда появится проработанная концепция: как обойти текущие ограничения календаря, как решить вопрос с телетрансляциями и действующими контрактами, которые заключены по обоим турнирам до 2030 года», — сказал Пивоваров.

«А расширение ради расширения, просто потому что у многих клубов к зиме возникает тревога за сохранение прописки в лиге, — этого фактора недостаточно. Ведь к апрелю голосов в пользу реформы обычно становится заметно меньше. Это долгосрочный и стратегический вопрос: какую именно задачу мы ставим? Сначала нужно четко сформулировать цель», — добавил гендиректор.

На вопрос о коммерческом потенциале идеи — больше матчей, больше денег от ТВ — Пивоваров ответил встречными: «Расширение за счет кого? За счет чего? Может быть, придет спонсор в лигу, даст 10 миллиардов, и это всех устроит. Озвучьте задачу. Ее не озвучили». Экономическую сторону позиции он ранее объяснял короче и жестче: «Чем больше команд, тем меньше тебе достается от ТВ-контракта».

Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов.