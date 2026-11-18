Гришин заявил о готовности вернуться в ЦСКА: «Если бы не клуб, я был бы никем»

Бывший полузащитник и тренер ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» рассказал, что не исключает нового возвращения в армейский клуб.

— В качестве тренера вы уже дважды возвращались в ЦСКА. Третий заход будет?

— Не исключено. Клуб-то для меня родной. Все ступеньки прошел — школа, дубль, основной состав, затем долго молодежку тренировал. Если бы не ЦСКА, я был бы никем и звали бы меня никак. Готов работать там в любой должности, которую предложат.

У меня нет претензий к клубу, прекрасные отношения с руководством, в том числе с Бабаевым. Когда прощались, я сказал: «То, что произошло, — это только моя проблема и директора академии. Так бывает. ЦСКА тут вообще ни при чем».

Гришин выступал за основную команду ЦСКА в 1988-1994 и 1997-1999 годах. В составе армейцев стал чемпионом СССР в 1991 году, а также серебряным призером чемпионата России-1998 и бронзовым призером-1999. В декабре 2010-го возглавил молодежную команду ЦСКА, а в октябре 2022-го вернулся в академию клуба.