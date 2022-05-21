Глушаков забил «Спартаку», а «Химки» выдали камбэк. Но все равно сыграют в стыках
Для болельщиков «Спартака» игра последнего тура в Химках была интересна исключительно в контексте подготовки к финалу Кубка. Даже для тех, кто трепетно относится к статистике: опуститься ниже 10-го места, а это худший результат в истории российских чемпионатов, красно-белые уже не могли. Но неважным этот матч быть не мог, особенно для Ваноли. Любой негативный результат может быть использован против итальянца, если в клубе в очередной раз назреют перемены.
Называть эту игру матчем жизни для «Химок» было бы преувеличением. Разве что матчем обеспечения спокойной жизни: команде Юрана нужно было набирать очки, чтобы получить возможность избежать стыков. Да и то при нужных результатах в параллельных матчах «Урала» и «Нижнего». А вообще, по атмосфере это был обычный летний товарняк: теплая погода и тишина на трибунах в отсутствие активных фанатов обеих команд.
«Спартак» и ЦСКА в последнем туре выступили синхронно, доверив капитанские повязки уходящим из клубов знаковым легионерам — Жиго и Фернандесу. Красоты жесту добавило то, что оба забили практически одновременно. Правда, Жиго не дали толком отпраздновать. Зачем-то понадобилось пересматривать эпизод, хотя никакого офсайда там и близко не было. Гол засчитали, но эмоции не те.
Это был далеко не последний просмотр в первом тайме. Вскоре Карасев снова сбегал к монитору и принял еще одно решение в пользу «Спартака», отменив пенальти. Как показалось, очевидный: бывший спартаковец Руденко опередил Селихова и вынудил вратаря сфолить. Да, голкипер задел мяч, но потом сыграл в соперника. Очень похоже на то, за что был назначен пенальти в прошлом туре с «Зенитом». Тогда правоту арбитра объяснили тем, что Селихов сыграл безрассудно. А здесь, видимо, все взвесил и рассчитал.
И все же от пенальти «Спартак» не ушел. Рукой сыграл Кофрие, и это уже четвертый 11-метровый, привезенный бельгийцем в его дебютном сезоне, — повторение рекорда РПЛ за последние 10 лет. Бить пошел, естественно, Глушаков, вызвав самую бурную реакцию красно-белых болельщиков за весь этот матч. Хотя освистали бывшего спартаковского капитана довольно вяло, а он с пенальти четко уложил мяч в угол. На перерыв «Химки» и вовсе ушли, ведя в счете. Неубедительно сыграли Классен и снова Кофрие, и Боженов забил Селихову второй мяч.
Весь второй тайм «Спартак» провел в непрекращающейся инертной атаке, которая не создавала никаких проблем для «Химок». Тишина на трибунах, вялый футбол — зрелище соответствовало встрече 10-й и 13-й команд чемпионата. «Спартак» не отыгрался, а победа не дала «Химкам» уйти от стыков, придется теперь лететь в Хабаровск. Ну а красно-белые получили умеренную нагрузку в недельном цикле и могут продолжать подготовку к финалу Кубка, своему главному матчу сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0