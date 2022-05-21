Глушаков забил «Спартаку», а «Химки» выдали камбэк. Но все равно сыграют в стыках

«Спартак» остался 10-м и готовится к финалу Кубка.

Для болельщиков «Спартака» игра последнего тура в Химках была интересна исключительно в контексте подготовки к финалу Кубка. Даже для тех, кто трепетно относится к статистике: опуститься ниже 10-го места, а это худший результат в истории российских чемпионатов, красно-белые уже не могли. Но неважным этот матч быть не мог, особенно для Ваноли. Любой негативный результат может быть использован против итальянца, если в клубе в очередной раз назреют перемены.

Называть эту игру матчем жизни для «Химок» было бы преувеличением. Разве что матчем обеспечения спокойной жизни: команде Юрана нужно было набирать очки, чтобы получить возможность избежать стыков. Да и то при нужных результатах в параллельных матчах «Урала» и «Нижнего». А вообще, по атмосфере это был обычный летний товарняк: теплая погода и тишина на трибунах в отсутствие активных фанатов обеих команд.

«Спартак» и ЦСКА в последнем туре выступили синхронно, доверив капитанские повязки уходящим из клубов знаковым легионерам — Жиго и Фернандесу. Красоты жесту добавило то, что оба забили практически одновременно. Правда, Жиго не дали толком отпраздновать. Зачем-то понадобилось пересматривать эпизод, хотя никакого офсайда там и близко не было. Гол засчитали, но эмоции не те.

Это был далеко не последний просмотр в первом тайме. Вскоре Карасев снова сбегал к монитору и принял еще одно решение в пользу «Спартака», отменив пенальти. Как показалось, очевидный: бывший спартаковец Руденко опередил Селихова и вынудил вратаря сфолить. Да, голкипер задел мяч, но потом сыграл в соперника. Очень похоже на то, за что был назначен пенальти в прошлом туре с «Зенитом». Тогда правоту арбитра объяснили тем, что Селихов сыграл безрассудно. А здесь, видимо, все взвесил и рассчитал.

И все же от пенальти «Спартак» не ушел. Рукой сыграл Кофрие, и это уже четвертый 11-метровый, привезенный бельгийцем в его дебютном сезоне, — повторение рекорда РПЛ за последние 10 лет. Бить пошел, естественно, Глушаков, вызвав самую бурную реакцию красно-белых болельщиков за весь этот матч. Хотя освистали бывшего спартаковского капитана довольно вяло, а он с пенальти четко уложил мяч в угол. На перерыв «Химки» и вовсе ушли, ведя в счете. Неубедительно сыграли Классен и снова Кофрие, и Боженов забил Селихову второй мяч.