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Глушаков забил «Спартаку», а «Химки» выдали камбэк. Но все равно сыграют в стыках

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
21 мая. «Химки» — «Спартак» — 2:1. Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Спартак» остался 10-м и готовится к финалу Кубка.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:1
Спартак
Голы
Жиго, 11 (0:1), Глушаков, 39 (1:1), Боженов, 44 (2:1)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Филин Боженов Григалава Глушаков Лоуренс (Главчич, 76) Кухарчук Руденко (Магомедов, 67)
Спартак
Селихов Кофрие Жиго (Литвинов, 46) Классен Джикия Рассказов Бакаев (Сунгатулин, 63) Игнатов (Промес, 74) Зобнин (Пруцев, 46) Денисов (Маркитесов, 81) Николсон
Предупреждения
Лантратов 87’  - 
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа)

Для болельщиков «Спартака» игра последнего тура в Химках была интересна исключительно в контексте подготовки к финалу Кубка. Даже для тех, кто трепетно относится к статистике: опуститься ниже 10-го места, а это худший результат в истории российских чемпионатов, красно-белые уже не могли. Но неважным этот матч быть не мог, особенно для Ваноли. Любой негативный результат может быть использован против итальянца, если в клубе в очередной раз назреют перемены.

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Называть эту игру матчем жизни для «Химок» было бы преувеличением. Разве что матчем обеспечения спокойной жизни: команде Юрана нужно было набирать очки, чтобы получить возможность избежать стыков. Да и то при нужных результатах в параллельных матчах «Урала» и «Нижнего». А вообще, по атмосфере это был обычный летний товарняк: теплая погода и тишина на трибунах в отсутствие активных фанатов обеих команд.

«Спартак» и ЦСКА в последнем туре выступили синхронно, доверив капитанские повязки уходящим из клубов знаковым легионерам — Жиго и Фернандесу. Красоты жесту добавило то, что оба забили практически одновременно. Правда, Жиго не дали толком отпраздновать. Зачем-то понадобилось пересматривать эпизод, хотя никакого офсайда там и близко не было. Гол засчитали, но эмоции не те.

Это был далеко не последний просмотр в первом тайме. Вскоре Карасев снова сбегал к монитору и принял еще одно решение в пользу «Спартака», отменив пенальти. Как показалось, очевидный: бывший спартаковец Руденко опередил Селихова и вынудил вратаря сфолить. Да, голкипер задел мяч, но потом сыграл в соперника. Очень похоже на то, за что был назначен пенальти в прошлом туре с «Зенитом». Тогда правоту арбитра объяснили тем, что Селихов сыграл безрассудно. А здесь, видимо, все взвесил и рассчитал.

И все же от пенальти «Спартак» не ушел. Рукой сыграл Кофрие, и это уже четвертый 11-метровый, привезенный бельгийцем в его дебютном сезоне, — повторение рекорда РПЛ за последние 10 лет. Бить пошел, естественно, Глушаков, вызвав самую бурную реакцию красно-белых болельщиков за весь этот матч. Хотя освистали бывшего спартаковского капитана довольно вяло, а он с пенальти четко уложил мяч в угол. На перерыв «Химки» и вовсе ушли, ведя в счете. Неубедительно сыграли Классен и снова Кофрие, и Боженов забил Селихову второй мяч.

Весь второй тайм «Спартак» провел в непрекращающейся инертной атаке, которая не создавала никаких проблем для «Химок». Тишина на трибунах, вялый футбол — зрелище соответствовало встрече 10-й и 13-й команд чемпионата. «Спартак» не отыгрался, а победа не дала «Химкам» уйти от стыков, придется теперь лететь в Хабаровск. Ну а красно-белые получили умеренную нагрузку в недельном цикле и могут продолжать подготовку к финалу Кубка, своему главному матчу сезона.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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