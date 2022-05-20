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Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Вильмар Барриос празднует чемпионство «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» — экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.

1 — Четыре года «Зениту» в РПЛ нет равных. Он превращается в русскую «Баварию»?

— Ну, зачем сравнивать с «Баварией»? «Зенит» — клуб самодостаточный, по уровню организации и финансирования один из лучших в России. У него много высокопоставленных покровителей. «Газпром» — это вообще государство в государстве. Пока такая структура курирует «Зенит», он будет иметь преимущество над конкурентами. Во всех смыслах.

Другой важный момент — кадровая политика. «Зенит» стабилен, там собраны люди, которые умеют добиваться результата. А главное — руководителям хватает мудрости не вмешиваться в работу Сергея Семака. Ему доверяют, никто не дергает. Это и позволяет петербуржцам оставаться на вершине.

Полная противоположность «Зениту» — «Спартак», где нет четкой системы управления клубом. С точки зрения кадровых вопросов все хромает на обе ноги. Да о чем говорить, если при Леониде Федуне за 18 лет сменилось 16 тренеров и куча генеральных директоров. Когда такая круговерть, ждать стабильных результатов не приходится.

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2 — Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Вполне. Думаю, скоро для него и золотой дубль станет обыденностью. «Зенит» уже в этом году мог бы спокойно взять Кубок России, если бы не осечка в серии пенальти с «Аланией». Не повезло. Промазали с точки Сутормин и Круговой - и все, аут. Но Семак сделает выводы. Уверен, в следующем сезоне команда выйдет на кубковые матчи с другим настроем. Будет играть так, чтобы до лотереи не доводить.

На данный момент у «Зенита» в России нет конкурентов. Просто не вижу команды, которая могла бы сбросить его с пьедестала. «Динамо» и «Краснодар» показывают симпатичный футбол, но до золота пока объективно не дотягивают. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — тем более.

Хотя подход Сергея Галицкого мне импонирует. Когда легионеры в одночасье разъехались, возникли опасения, что «Краснодар» рухнет. Однако он удержался наверху благодаря своим воспитанникам, которые доказали, что не хуже хваленых иностранцев. Если бы все российские клубы работали как «Зенит» и «Краснодар», у нас был бы роскошный чемпионат! Но в России многие думают не о развитии футбола, а о том, как набить свой карман.

Вильмар Барриос празднует чемпионство "Зенита". Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос празднует чемпионство «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

3 — Лучший тренер РПЛ-2021/22?

— Сандро Шварц. Да, Семак большой молодец, вновь стал чемпионом, но с «Зенитом» это уже не подвиг. А Шварц посредственную команду, которая давно ничего не выигрывала, вывел на новый уровень. Сегодня она в шаге от серебряных медалей, пробилась в финал Кубка. На «Динамо» приятно смотреть, радует, что прогрессирует молодежь — Захарян, Грулев, Тюкавин... Это тоже заслуга Шварца.

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4 — Лучший игрок чемпионата?

— Увы, из российских футболистов выделить некого. Яркие матчи были у многих, но стабильно весь сезон никто не провел. Из легионеров же на первом месте для меня Клаудиньо. Этот мальчик виртуозно владеет мячом, на скорости расправляется с любым соперником, великолепно видит поле. Тонко чувствует, когда отдать пас вперед, а когда выдержать паузу. В нем нет вальяжности, свойственной атакующим полузащитникам, особенно из Южной Америки. Наоборот — все время в движении, без устали работает на команду.

Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

5 — Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком плюс?

— Из футболистов — Гамид Агаларов. Даже не вспомню, когда последний раз лучшим бомбардиром чемпионата становился игрок из такой слабой команды, как «Уфа». Если уж он там 19 голов наколотил — уверен, и в топ-клубе не затеряется. Купил бы зимой «Зенит» не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей! Вообще бы всех переплюнул!

Его козыри — скорость, выбор позиции, голевое чутье. В нужный момент успевает оторваться от защитника и пробить так, что не каждый вратарь среагирует. Но в «Уфе» парню приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы получить мяч на свободном пространстве. В «Зените», где изумительная полузащита, легче проявить себя.

Там хватает мастеров, которые могут выдать такой пас, что форварду только ногу нужно будет подставить. Или голову.

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А из тренеров отмечу тандем Березуцких. Алексей принял ЦСКА в очень сложный период. Поначалу армейцы смотрелись неубедительно. Казалось, еще одно поражение — и увольнение неизбежно. Честь и хвала руководству, что не стали пороть горячку. Зимой к брату присоединился Василий — и дело пошло. Они слепили хорошую команду. Которой после первых весенних туров восхищалась вся страна!

Да, потом был неудачный отрезок, выпали из борьбы за медали. Но у ЦСКА огромный потенциал. За этот сезон братья окрепли, набили шишек. У Алексея и Василия есть все, чтобы вырасти в классных тренеров. Своей работой они заслужили в ЦСКА еще один шанс.

Гамид Агаларов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гамид Агаларов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6 — Открытия со знаком минус?

— А вот здесь обойдемся без фамилий. Не хочу никого обижать.

7 — За эти месяцы появилось ощущение, что Паоло Ваноли — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Ваноли — экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер. Пожалуй, единственное, что можно записать ему в плюс за полсезона в «Спартаке», — навел порядок в обороне. Раньше команда регулярно пропускала из-за ошибок в центральной зоне. Сейчас ребята действуют понадежнее, соблюдают игровую дисциплину. Видно — мотивированы.

Гораздо хуже обстоит дело с атакой. Но тут нельзя во всем винить тренера. Надо учитывать, что сегодня в его распоряжении нет таких классных исполнителей, как в том же «Зените».

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Вспомните последний матч. В середине второго тайма футболисты «Зенита», пытаясь сравнять счет, большими силами пошли вперед, оголили зоны, начались провалы в защите. У «Спартака» было минимум пять «дохлых» моментов! И что? Ни одного не реализовали! Вот такой подбор игроков...

В чемпионате с приходом Ваноли прорыва у команды не случилось. 10-е место для «Спартака» — катастрофа! Зато в Кубке до финала дошли. Если возьмут трофей - тренер наверняка продолжит работу. Хотя победить «Динамо» будет очень сложно. Команда молодая, быстрая, дерзкая. Если же «Спартак» проиграет — думаю, с итальянцем попрощаются.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

8 — Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами. Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.

Артем Дзюба. У Дзюбы худшая статистика по игровому времени. Если он останется в «Зените», то будет запасным

9 — Как полагаете, что выберет Артем Дзюба — продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?

— Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» — и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился — почему бы не уехать? Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Артем Дзюба.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

10 — Последняя футбольная новость, которая вас удивила?

— Когда дело касается футбола, меня очень трудно удивить. Но Ашоту Хачатурянцу это удалось. Когда он стал руководителем судейского корпуса, я был поражен. Не мог понять — как на такую должность назначили человека, который не работал арбитром и вообще не играл в футбол?! Да и зачем ему, успешному бизнесмену, портить реноме? Судейство не его уровень. Мелковато.

Затем Ашот Рафаилович стал президентом РПЛ. Но я убежден, что лигу должен возглавлять человек, знающий футбол изнутри — как игрок, тренер или функционер. У нас таких людей много. К сожалению, они не востребованы. Если ты добился успеха в финансовом секторе — пожалуйста, занимай пост первого заместителя или вице-президента. Помогай связями, инвестициями, да чем угодно! А непосредственно футбольные вопросы пусть решают профессионалы.

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11 — Нужно ли расширять РПЛ?

— Страна у нас огромная, поэтому в лиге может быть и 18 команд, и 20. Но при одном условии — если они прочно стоят на ногах. Не сидят на шее у государства, не побираются, а имеют за спиной структуру, которая обеспечивает бесперебойное финансирование. Много ли таких клубов сегодня в России? Ответ на поверхности.

Даже в РПЛ хватает команд, которые едва сводят концы с концами. Ну и какой смысл искусственно добавлять в лигу еще два клуба, если через год они все равно вылетят, потому что денег не будет? Неужели пример «Тамбова» ничему не научил?

12 — Над чем вы смеялись последний раз?

— Я обожаю собак. У меня их четыре — доберман, шпиц и две карликовые таксы. Обе молодые, игривые, ласковые. Смеюсь до упаду, когда смотрю, как они то возятся друг с другом, то носятся по комнате, то залезают мне на грудь и начинают целовать...

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13 — Если бы вы оказались в горящем Лувре, кого бросились бы спасать — «Мону Лизу» или приблудную кошку?

— «Мона Лиза» — мировое достояние. Но бросить в огне живое существо... Немыслимо! Поэтому первым делом я бы взял кошку, положил за пазуху и вынес на улицу. Потом вернулся бы за картиной.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Бывают в жизни ситуации, когда по-другому вопрос не решить. Жеглов ведь не ради личной выгоды так поступил. А чтобы расколоть Кирпича, выяснить, откуда у него браслет. В итоге повязали всю банду. Так что для меня в этой истории правота Жеглова очевидна.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — рыбу. От одного запаха воротит. В детстве мама затолкала в рот столовую ложку рыбьего жира. Меня тут же вырвало. С тех пор к рыбе не прикасаюсь. Когда ее начинают готовить, всегда убегаю.

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Еще ненавижу вранье, неискренность. Я не умею копить, постоянно всем помогаю. Некоторые этим пользуются, берут в долг и не возвращают.

Ну а третье... Жестокое отношение к животным. Если увижу, что кто-то на улице обижает кошку или собаку, сразу вмешаюсь. Или был у меня приятель. Однажды на моих глазах попытался ударить своего пса металлическим прутом. Господи, как я орал! А потом сказал: «Все, на этом наша дружба закончилась!»

Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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 23 1 4
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Краснодар

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