Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»

Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» — экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР.

1 — Четыре года «Зениту» в РПЛ нет равных. Он превращается в русскую «Баварию»?

— Ну, зачем сравнивать с «Баварией»? «Зенит» — клуб самодостаточный, по уровню организации и финансирования один из лучших в России. У него много высокопоставленных покровителей. «Газпром» — это вообще государство в государстве. Пока такая структура курирует «Зенит», он будет иметь преимущество над конкурентами. Во всех смыслах.

Другой важный момент — кадровая политика. «Зенит» стабилен, там собраны люди, которые умеют добиваться результата. А главное — руководителям хватает мудрости не вмешиваться в работу Сергея Семака. Ему доверяют, никто не дергает. Это и позволяет петербуржцам оставаться на вершине.

Полная противоположность «Зениту» — «Спартак», где нет четкой системы управления клубом. С точки зрения кадровых вопросов все хромает на обе ноги. Да о чем говорить, если при Леониде Федуне за 18 лет сменилось 16 тренеров и куча генеральных директоров. Когда такая круговерть, ждать стабильных результатов не приходится.

2 — Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Вполне. Думаю, скоро для него и золотой дубль станет обыденностью. «Зенит» уже в этом году мог бы спокойно взять Кубок России, если бы не осечка в серии пенальти с «Аланией». Не повезло. Промазали с точки Сутормин и Круговой - и все, аут. Но Семак сделает выводы. Уверен, в следующем сезоне команда выйдет на кубковые матчи с другим настроем. Будет играть так, чтобы до лотереи не доводить.

На данный момент у «Зенита» в России нет конкурентов. Просто не вижу команды, которая могла бы сбросить его с пьедестала. «Динамо» и «Краснодар» показывают симпатичный футбол, но до золота пока объективно не дотягивают. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — тем более.

Хотя подход Сергея Галицкого мне импонирует. Когда легионеры в одночасье разъехались, возникли опасения, что «Краснодар» рухнет. Однако он удержался наверху благодаря своим воспитанникам, которые доказали, что не хуже хваленых иностранцев. Если бы все российские клубы работали как «Зенит» и «Краснодар», у нас был бы роскошный чемпионат! Но в России многие думают не о развитии футбола, а о том, как набить свой карман.

Вильмар Барриос празднует чемпионство «Зенита». Фото ФК «Зенит»

3 — Лучший тренер РПЛ-2021/22?

— Сандро Шварц. Да, Семак большой молодец, вновь стал чемпионом, но с «Зенитом» это уже не подвиг. А Шварц посредственную команду, которая давно ничего не выигрывала, вывел на новый уровень. Сегодня она в шаге от серебряных медалей, пробилась в финал Кубка. На «Динамо» приятно смотреть, радует, что прогрессирует молодежь — Захарян, Грулев, Тюкавин... Это тоже заслуга Шварца.

4 — Лучший игрок чемпионата?

— Увы, из российских футболистов выделить некого. Яркие матчи были у многих, но стабильно весь сезон никто не провел. Из легионеров же на первом месте для меня Клаудиньо. Этот мальчик виртуозно владеет мячом, на скорости расправляется с любым соперником, великолепно видит поле. Тонко чувствует, когда отдать пас вперед, а когда выдержать паузу. В нем нет вальяжности, свойственной атакующим полузащитникам, особенно из Южной Америки. Наоборот — все время в движении, без устали работает на команду.

Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»

5 — Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком плюс?

— Из футболистов — Гамид Агаларов. Даже не вспомню, когда последний раз лучшим бомбардиром чемпионата становился игрок из такой слабой команды, как «Уфа». Если уж он там 19 голов наколотил — уверен, и в топ-клубе не затеряется. Купил бы зимой «Зенит» не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей! Вообще бы всех переплюнул!

Его козыри — скорость, выбор позиции, голевое чутье. В нужный момент успевает оторваться от защитника и пробить так, что не каждый вратарь среагирует. Но в «Уфе» парню приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы получить мяч на свободном пространстве. В «Зените», где изумительная полузащита, легче проявить себя.

Там хватает мастеров, которые могут выдать такой пас, что форварду только ногу нужно будет подставить. Или голову.

А из тренеров отмечу тандем Березуцких. Алексей принял ЦСКА в очень сложный период. Поначалу армейцы смотрелись неубедительно. Казалось, еще одно поражение — и увольнение неизбежно. Честь и хвала руководству, что не стали пороть горячку. Зимой к брату присоединился Василий — и дело пошло. Они слепили хорошую команду. Которой после первых весенних туров восхищалась вся страна!

Да, потом был неудачный отрезок, выпали из борьбы за медали. Но у ЦСКА огромный потенциал. За этот сезон братья окрепли, набили шишек. У Алексея и Василия есть все, чтобы вырасти в классных тренеров. Своей работой они заслужили в ЦСКА еще один шанс.

Гамид Агаларов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

6 — Открытия со знаком минус?

— А вот здесь обойдемся без фамилий. Не хочу никого обижать.

7 — За эти месяцы появилось ощущение, что Паоло Ваноли — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?

— Ваноли — экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер. Пожалуй, единственное, что можно записать ему в плюс за полсезона в «Спартаке», — навел порядок в обороне. Раньше команда регулярно пропускала из-за ошибок в центральной зоне. Сейчас ребята действуют понадежнее, соблюдают игровую дисциплину. Видно — мотивированы.

Гораздо хуже обстоит дело с атакой. Но тут нельзя во всем винить тренера. Надо учитывать, что сегодня в его распоряжении нет таких классных исполнителей, как в том же «Зените».

Вспомните последний матч. В середине второго тайма футболисты «Зенита», пытаясь сравнять счет, большими силами пошли вперед, оголили зоны, начались провалы в защите. У «Спартака» было минимум пять «дохлых» моментов! И что? Ни одного не реализовали! Вот такой подбор игроков...

В чемпионате с приходом Ваноли прорыва у команды не случилось. 10-е место для «Спартака» — катастрофа! Зато в Кубке до финала дошли. Если возьмут трофей - тренер наверняка продолжит работу. Хотя победить «Динамо» будет очень сложно. Команда молодая, быстрая, дерзкая. Если же «Спартак» проиграет — думаю, с итальянцем попрощаются.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

8 — Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?

— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.

Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами. Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.

9 — Как полагаете, что выберет Артем Дзюба — продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?

— Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» — и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился — почему бы не уехать? Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.

Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

10 — Последняя футбольная новость, которая вас удивила?

— Когда дело касается футбола, меня очень трудно удивить. Но Ашоту Хачатурянцу это удалось. Когда он стал руководителем судейского корпуса, я был поражен. Не мог понять — как на такую должность назначили человека, который не работал арбитром и вообще не играл в футбол?! Да и зачем ему, успешному бизнесмену, портить реноме? Судейство не его уровень. Мелковато.

Затем Ашот Рафаилович стал президентом РПЛ. Но я убежден, что лигу должен возглавлять человек, знающий футбол изнутри — как игрок, тренер или функционер. У нас таких людей много. К сожалению, они не востребованы. Если ты добился успеха в финансовом секторе — пожалуйста, занимай пост первого заместителя или вице-президента. Помогай связями, инвестициями, да чем угодно! А непосредственно футбольные вопросы пусть решают профессионалы.

11 — Нужно ли расширять РПЛ?

— Страна у нас огромная, поэтому в лиге может быть и 18 команд, и 20. Но при одном условии — если они прочно стоят на ногах. Не сидят на шее у государства, не побираются, а имеют за спиной структуру, которая обеспечивает бесперебойное финансирование. Много ли таких клубов сегодня в России? Ответ на поверхности.

Даже в РПЛ хватает команд, которые едва сводят концы с концами. Ну и какой смысл искусственно добавлять в лигу еще два клуба, если через год они все равно вылетят, потому что денег не будет? Неужели пример «Тамбова» ничему не научил?

12 — Над чем вы смеялись последний раз?

— Я обожаю собак. У меня их четыре — доберман, шпиц и две карликовые таксы. Обе молодые, игривые, ласковые. Смеюсь до упаду, когда смотрю, как они то возятся друг с другом, то носятся по комнате, то залезают мне на грудь и начинают целовать...

13 — Если бы вы оказались в горящем Лувре, кого бросились бы спасать — «Мону Лизу» или приблудную кошку?

— «Мона Лиза» — мировое достояние. Но бросить в огне живое существо... Немыслимо! Поэтому первым делом я бы взял кошку, положил за пазуху и вынес на улицу. Потом вернулся бы за картиной.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Бывают в жизни ситуации, когда по-другому вопрос не решить. Жеглов ведь не ради личной выгоды так поступил. А чтобы расколоть Кирпича, выяснить, откуда у него браслет. В итоге повязали всю банду. Так что для меня в этой истории правота Жеглова очевидна.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — рыбу. От одного запаха воротит. В детстве мама затолкала в рот столовую ложку рыбьего жира. Меня тут же вырвало. С тех пор к рыбе не прикасаюсь. Когда ее начинают готовить, всегда убегаю.

Еще ненавижу вранье, неискренность. Я не умею копить, постоянно всем помогаю. Некоторые этим пользуются, берут в долг и не возвращают.

Ну а третье... Жестокое отношение к животным. Если увижу, что кто-то на улице обижает кошку или собаку, сразу вмешаюсь. Или был у меня приятель. Однажды на моих глазах попытался ударить своего пса металлическим прутом. Господи, как я орал! А потом сказал: «Все, на этом наша дружба закончилась!»