Анзор Кавазашвили: «Дзюба сам прекрасно понимает, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места»
1 — Четыре года «Зениту» в РПЛ нет равных. Он превращается в русскую «Баварию»?
— Ну, зачем сравнивать с «Баварией»? «Зенит» — клуб самодостаточный, по уровню организации и финансирования один из лучших в России. У него много высокопоставленных покровителей. «Газпром» — это вообще государство в государстве. Пока такая структура курирует «Зенит», он будет иметь преимущество над конкурентами. Во всех смыслах.
Другой важный момент — кадровая политика. «Зенит» стабилен, там собраны люди, которые умеют добиваться результата. А главное — руководителям хватает мудрости не вмешиваться в работу Сергея Семака. Ему доверяют, никто не дергает. Это и позволяет петербуржцам оставаться на вершине.
Полная противоположность «Зениту» — «Спартак», где нет четкой системы управления клубом. С точки зрения кадровых вопросов все хромает на обе ноги. Да о чем говорить, если при Леониде Федуне за 18 лет сменилось 16 тренеров и куча генеральных директоров. Когда такая круговерть, ждать стабильных результатов не приходится.
2 — Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?
— Вполне. Думаю, скоро для него и золотой дубль станет обыденностью. «Зенит» уже в этом году мог бы спокойно взять Кубок России, если бы не осечка в серии пенальти с «Аланией». Не повезло. Промазали с точки Сутормин и Круговой - и все, аут. Но Семак сделает выводы. Уверен, в следующем сезоне команда выйдет на кубковые матчи с другим настроем. Будет играть так, чтобы до лотереи не доводить.
На данный момент у «Зенита» в России нет конкурентов. Просто не вижу команды, которая могла бы сбросить его с пьедестала. «Динамо» и «Краснодар» показывают симпатичный футбол, но до золота пока объективно не дотягивают. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — тем более.
Хотя подход Сергея Галицкого мне импонирует. Когда легионеры в одночасье разъехались, возникли опасения, что «Краснодар» рухнет. Однако он удержался наверху благодаря своим воспитанникам, которые доказали, что не хуже хваленых иностранцев. Если бы все российские клубы работали как «Зенит» и «Краснодар», у нас был бы роскошный чемпионат! Но в России многие думают не о развитии футбола, а о том, как набить свой карман.
3 — Лучший тренер РПЛ-2021/22?
— Сандро Шварц. Да, Семак большой молодец, вновь стал чемпионом, но с «Зенитом» это уже не подвиг. А Шварц посредственную команду, которая давно ничего не выигрывала, вывел на новый уровень. Сегодня она в шаге от серебряных медалей, пробилась в финал Кубка. На «Динамо» приятно смотреть, радует, что прогрессирует молодежь — Захарян, Грулев, Тюкавин... Это тоже заслуга Шварца.
4 — Лучший игрок чемпионата?
— Увы, из российских футболистов выделить некого. Яркие матчи были у многих, но стабильно весь сезон никто не провел. Из легионеров же на первом месте для меня Клаудиньо. Этот мальчик виртуозно владеет мячом, на скорости расправляется с любым соперником, великолепно видит поле. Тонко чувствует, когда отдать пас вперед, а когда выдержать паузу. В нем нет вальяжности, свойственной атакующим полузащитникам, особенно из Южной Америки. Наоборот — все время в движении, без устали работает на команду.
5 — Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком плюс?
— Из футболистов — Гамид Агаларов. Даже не вспомню, когда последний раз лучшим бомбардиром чемпионата становился игрок из такой слабой команды, как «Уфа». Если уж он там 19 голов наколотил — уверен, и в топ-клубе не затеряется. Купил бы зимой «Зенит» не Сергеева, а Агаларова, сегодня у Гамида было бы еще больше забитых мячей! Вообще бы всех переплюнул!
Его козыри — скорость, выбор позиции, голевое чутье. В нужный момент успевает оторваться от защитника и пробить так, что не каждый вратарь среагирует. Но в «Уфе» парню приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы получить мяч на свободном пространстве. В «Зените», где изумительная полузащита, легче проявить себя.
Там хватает мастеров, которые могут выдать такой пас, что форварду только ногу нужно будет подставить. Или голову.
А из тренеров отмечу тандем Березуцких. Алексей принял ЦСКА в очень сложный период. Поначалу армейцы смотрелись неубедительно. Казалось, еще одно поражение — и увольнение неизбежно. Честь и хвала руководству, что не стали пороть горячку. Зимой к брату присоединился Василий — и дело пошло. Они слепили хорошую команду. Которой после первых весенних туров восхищалась вся страна!
Да, потом был неудачный отрезок, выпали из борьбы за медали. Но у ЦСКА огромный потенциал. За этот сезон братья окрепли, набили шишек. У Алексея и Василия есть все, чтобы вырасти в классных тренеров. Своей работой они заслужили в ЦСКА еще один шанс.
6 — Открытия со знаком минус?
— А вот здесь обойдемся без фамилий. Не хочу никого обижать.
7 — За эти месяцы появилось ощущение, что Паоло Ваноли — именно тот тренер, который и нужен «Спартаку»?
— Ваноли — экстравагантен, невероятно эмоционален. Но это не означает, что он топ-тренер. Пожалуй, единственное, что можно записать ему в плюс за полсезона в «Спартаке», — навел порядок в обороне. Раньше команда регулярно пропускала из-за ошибок в центральной зоне. Сейчас ребята действуют понадежнее, соблюдают игровую дисциплину. Видно — мотивированы.
Гораздо хуже обстоит дело с атакой. Но тут нельзя во всем винить тренера. Надо учитывать, что сегодня в его распоряжении нет таких классных исполнителей, как в том же «Зените».
Вспомните последний матч. В середине второго тайма футболисты «Зенита», пытаясь сравнять счет, большими силами пошли вперед, оголили зоны, начались провалы в защите. У «Спартака» было минимум пять «дохлых» моментов! И что? Ни одного не реализовали! Вот такой подбор игроков...
В чемпионате с приходом Ваноли прорыва у команды не случилось. 10-е место для «Спартака» — катастрофа! Зато в Кубке до финала дошли. Если возьмут трофей - тренер наверняка продолжит работу. Хотя победить «Динамо» будет очень сложно. Команда молодая, быстрая, дерзкая. Если же «Спартак» проиграет — думаю, с итальянцем попрощаются.
8 — Евгений Ловчев считает, что Николсон, Мартинс и Кофрие не должны играть за «Спартак». Согласны?
— Да, Ловчев прав — уровню «Спартака» эти футболисты не соответствуют, хотя за Николсона и Мартинса заплатили приличные деньги. Мне трудно понять, почему «Зенит» покупает легионеров, которые выделяются, ведут всю игру, а у «Спартака» столько селекционных просчетов.
Взять хотя бы Промеса. Пять лет назад он был одним из лучших в лиге. Бежал, отдавал, забивал. Его вклад в спартаковское чемпионство неоценим. Уехал в Европу, вернулся и... Ексель-моксель, это уже совсем другой Промес! Играет ниже своих возможностей, вспыхивает эпизодами. Ну а Николсон, Мартинс, Кофрие вообще игроки среднего уровня. Таких и в России можно было найти.
9 — Как полагаете, что выберет Артем Дзюба — продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?
— Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение. То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» — и ничем не выделялся.
На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился — почему бы не уехать? Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.
10 — Последняя футбольная новость, которая вас удивила?
— Когда дело касается футбола, меня очень трудно удивить. Но Ашоту Хачатурянцу это удалось. Когда он стал руководителем судейского корпуса, я был поражен. Не мог понять — как на такую должность назначили человека, который не работал арбитром и вообще не играл в футбол?! Да и зачем ему, успешному бизнесмену, портить реноме? Судейство не его уровень. Мелковато.
Затем Ашот Рафаилович стал президентом РПЛ. Но я убежден, что лигу должен возглавлять человек, знающий футбол изнутри — как игрок, тренер или функционер. У нас таких людей много. К сожалению, они не востребованы. Если ты добился успеха в финансовом секторе — пожалуйста, занимай пост первого заместителя или вице-президента. Помогай связями, инвестициями, да чем угодно! А непосредственно футбольные вопросы пусть решают профессионалы.
11 — Нужно ли расширять РПЛ?
— Страна у нас огромная, поэтому в лиге может быть и 18 команд, и 20. Но при одном условии — если они прочно стоят на ногах. Не сидят на шее у государства, не побираются, а имеют за спиной структуру, которая обеспечивает бесперебойное финансирование. Много ли таких клубов сегодня в России? Ответ на поверхности.
Даже в РПЛ хватает команд, которые едва сводят концы с концами. Ну и какой смысл искусственно добавлять в лигу еще два клуба, если через год они все равно вылетят, потому что денег не будет? Неужели пример «Тамбова» ничему не научил?
12 — Над чем вы смеялись последний раз?
— Я обожаю собак. У меня их четыре — доберман, шпиц и две карликовые таксы. Обе молодые, игривые, ласковые. Смеюсь до упаду, когда смотрю, как они то возятся друг с другом, то носятся по комнате, то залезают мне на грудь и начинают целовать...
13 — Если бы вы оказались в горящем Лувре, кого бросились бы спасать — «Мону Лизу» или приблудную кошку?
— «Мона Лиза» — мировое достояние. Но бросить в огне живое существо... Немыслимо! Поэтому первым делом я бы взял кошку, положил за пазуху и вынес на улицу. Потом вернулся бы за картиной.
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Да. Бывают в жизни ситуации, когда по-другому вопрос не решить. Жеглов ведь не ради личной выгоды так поступил. А чтобы расколоть Кирпича, выяснить, откуда у него браслет. В итоге повязали всю банду. Так что для меня в этой истории правота Жеглова очевидна.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Из еды — рыбу. От одного запаха воротит. В детстве мама затолкала в рот столовую ложку рыбьего жира. Меня тут же вырвало. С тех пор к рыбе не прикасаюсь. Когда ее начинают готовить, всегда убегаю.
Еще ненавижу вранье, неискренность. Я не умею копить, постоянно всем помогаю. Некоторые этим пользуются, берут в долг и не возвращают.
Ну а третье... Жестокое отношение к животным. Если увижу, что кто-то на улице обижает кошку или собаку, сразу вмешаюсь. Или был у меня приятель. Однажды на моих глазах попытался ударить своего пса металлическим прутом. Господи, как я орал! А потом сказал: «Все, на этом наша дружба закончилась!»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0