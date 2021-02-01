Братуха-2. Все подробности идеального для «Спартака» трансфера Промеса

Максим Алланазаров — о возвращении голландца.

Покупка «Спартаком» Квинси Промеса — удачная сделка для клуба со всех точек зрения. Имиджевая составляющая трансфера голландца просто сумасшедшая для всех участников процесса: семья владельца клуба получила профит в виде лояльности болельщиков, спортивный и управляющий директор, занявшие свои должности не так давно, начали свою работу с крутого кейса, а сам Промес выполнил обещание, данное при переходе в «Севилью», и вернулся в клуб, где его сделали иконой, а все партнеры называли Братухой.

Переговорный процесс с «Аяксом» проходил очень сложно. Если со стороной игрока удалось договориться достаточно быстро, даже не смотря на аппетиты агентов и самого футболиста, то клуб постоянно менял условия трансфера, неожиданно увеличивал цену, тяжело согласовывал казалось бы уже согласованные вещи и всячески трепал нервы переговорщикам со стороны красно-белых. Уведомления со стороны голландцев об изменении какого-либо из пунктов могли приходить в «Спартак» глубокой ночью, а условия, на которых стороны сходились еще вчера, на следующий день становились совершенно другими.

Дмитрий Попов при полной поддержке супруги Федуна Заремы Салиховой пытался сбить цену на Промеса, клуб не хотел переплачивать, держа в уме возраст игрока. Дальнейшая выгодная продажа 29-летнего футболиста практически исключена, а контракт с красно-белыми игрок и его представители рассматривают как последнюю возможность в карьере хорошо заработать, и это абсолютно логично. Тяжелые и нервные переговоры по итогу дали свой результат, и «Спартаку» удалось провернуть максимально выгодную для себя сделку: по моим данным, аренда будет стоит 500 тыс. евро, а дальнейший выкуп равен 9 млн евро.

На сегодняшний день спартаковская административная связка Зарема-Мележиков-Попов выглядит гораздо более надежной, по сравнению с вертикалью, которая функционировала в клубе относительно недавно. Конечно, Попов как спортивный директор не застрахован от неудачных трансферов, но заменив Шамиля Газизова клуб огородил себя от приобретения игроков, в трансфер которых зашит личный интерес менеджера. Еще один весомый плюс существующей связки — немногословность. Ни Зарема, ни Попов, ни тем более Мележиков не будут раздавать интервью после каждого тайма, как это делал Газизов. Количество мемов о «Спартаке» значительно сократиться, а функция главного рупора клуба перейдет к руководителю департамента коммуникаций Антону Фетисову.

Объявление Доменико Тедеско о том, что он покинет клуб шокировало абсолютно всех, в том числе руководство «Спартака», но на данную ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Если в заключительной части сезона команда продолжит сыпаться (так было в заключительных матчах прошлого года), то тренера все равно пришлось бы менять. Сегодня «Спартак» может совершенно спокойно ждать качественных европейских специалистов, которые освободятся в Европе к концу сезона. Уже сегодня в клубе есть список из нескольких кандидатов в том числе из Англии и Италии.

В любом случае «Спартак» в следующем сезоне ждут большие перемены: Зарема, скорее всего, займет место в совете директоров, у команды поменяется тренер, а вместе с ним и игровая философия.