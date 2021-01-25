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В четыре защитника. «Спартак» поменяет схему из-за Промеса?

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
Сегодня, 18:30
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Квинси Промес все ближе к «Спартаку». Так, итальянский журналист Николо Скира утверждает, что 29-летний голландец уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми. А по информации «СЭ», Промес станет самым высокооплачиваемым футболистом команды в случае трансфера.

Недавно «Спартак» приобрел еще одного голландца — опорника Хендрикса. В центре поля и в атаке сумасшедшая конкуренция, даже несмотря на уход Кокорина в «Фиорентину».

Означает ли это, что главный тренер Доменико Тедеско все же поменяет схему?

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Аргументы за 3-5-2

Мы уже привыкли видеть «Спартак» с конкретной расстановкой. Тедеско не скрывает своей симпатии к работе главного тренера «Интера» Антонио Конте, поэтому использует некоторые тактические приемы итальянца. Включая схему 3-5-2 и использование разноплановых форвардов — особенно Доменико настаивал на приобретении габаритного Соболева.

Вы помните «Спартак» с четырьмя защитниками? Такое при Тедеско случалось редко. К примеру, в самом первом матче немца: против «Рубина» (0:0) играли по схеме 4-4-2 (ромб), где оттянутым форвардом был Тил. А еще — в провальной игре с «Ростовом» в декабре 2019 года (1:4). Тогда одним из центральных защитников был Крал (которому и в опорной-то зоне тяжко), а по краям действовали Зобнин (еще не привыкший к амплуа правого защитника) и Мельгарехо.

В прошлом сезоне Тедеско критиковали. Основная причина — якобы оборонительный футбол без позиционных атак. А судя по схеме — «автобус», сопоставимый с «Уфой».

Сейчас «Спартак» в чемпионской гонке. Причина — доведенные до автоматизма взаимодействия в рамках 3-5-2.

Во-первых, такая расстановка — не «автобус». Это игра с тремя защитниками. Мозес и Айртон, действующие на флангах, поднимаются очень высоко. Статистические данные подтверждают: «Спартак» второй по владению мячом в РПЛ (56,6%) и первый — по интенсивности прессинга (7,08 PPDA).

Во-вторых, красно-белые научились атаковать позиционно (а не только через длинные забросы вперед, как в прошлом сезоне). Справа идут комбинации, основные участники которых — Мозес, Зобнин, Крал и Ларссон. Слева используется скорость Айртона, индивидуально продвигающего мяч.

Еще раз: в 4-Х-Х крайние защитники не стали бы подниматься так высоко, а в 3-5-2 у них есть подстраховка в виде «лишнего» центрального защитника.

Несмотря на плотность в центре поля, проблемной выглядела опорная зона. В прошлом сезоне было заметно разграничение функций: Крал — «шестерка», Умяров — «восьмерка», Бакаев — «десятка». Сейчас — сплошные гибриды и эксперименты. На позиции под нападающими пробуются вообще все, в опорную зону поднимается Жиго — как для розыгрыша мяча, так и для страховки потерявшегося наверху Крала.

«Спартак» купил Хендрикса (скорее разрушение), а теперь еще и может усилиться Промесом (явно созидание). Трансферы правильные. У команды должен быть профильный опорник. А еще — творческая составляющая. Пока эту функцию вынужденно выполняет Зобнин.

Вот только как разместить на поле всех полузащитников при условии, что из «Спартака» не уйдет никто, кроме Кокорина?

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Переход на 4-Х-Х?

С одной стороны, можно обойтись и отработанной расстановкой 3-5-2. Поместить Хендрикса в опорную зону, Крала — на родную для него позицию «бокс-ту-бокс», а Зобнина сделать «десяткой». Тогда Промес — один из форвардов.

С другой, пара нападающих Понсе — Ларссон круто проявляет себя в этом сезоне: у каждого по восемь голов в чемпионате. У них отличное взаимодействие. Прыгучий Понсе опускается в глубину и цепляется за верховые мячи, а еще может сделать скидку головой. А скоростной Ларссон ищет и находит свободные зоны, открываясь под передачи.

Кого-то терять в атаке будет жалко. Но раз уж приобрели профильную «шестерку» — может, стоит пожертвовать одним из центральных защитников?

Один из вариантов — переход на 4-3-3. Тогда найдется место и для центральных хавбеков (Хендрикса, Крала и Зобнина), и для всех атакующих футболистов: Промес — слева, Понсе — по центру, Ларссон — справа.

Или — на более экспериментальные (но памятные по чемпионству в сезоне-2016/17) 4-2-3-1. В таком случае Крала или Зобнина можно поднять выше — первый вообще тяготеет к подборам и атакам вторым темпом.

Очевидный плюс перехода на 4-Х-Х — полноценное раскрытие атакующего потенциала «Спартака». Да, Мозесу и Айртону придется быть аккуратнее и не заигрываться у чужой штрафной. Однако креативный Промес и освобожденный от части оборонительной работы Крал явно разнообразят атаку красно-белых. И передачами, и ударами, и дриблингом.

Очевидный минус — возвращение в запас прогрессирующего центрального защитника Маслова. Вряд ли на скамейку сядут Джикия или Жиго. А еще есть риск, связанный с Хендриксом. Тот ли это опорник, который позволит «Спартаку» не допускать грубых ошибок перед своей штрафной, как в недавнем матче с «Зенитом»? Или же он игрок ротации?

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Добавить в качестве и остаться в чемпионской гонке

Вероятно, Тедеско покинет «Спартак» по окончании текущего сезона. Немец не похож на человека, у которого слово расходится с делом. Может, он оставит 3-5-2 и попытается втиснуть имеющихся в составе футболистов (плюс Промес) в эту схему. Тогда последует неизбежная ротация.

Возможно, перейдет на 4-Х-Х. Кадровых перестановок чуть меньше, а вот риски возрастут. Они касаются готовности того же Хендрикса и адаптации крайних защитников к более скованной роли в атаке.

«Спартак» закрывает проблемные позиции, формируя оптимальный состав. Ключевая задача тренерского штаба на весну — так разместить всех на поле, чтобы добавить в качестве и не выпасть из чемпионской гонки.

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