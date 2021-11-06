Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус стал гостем прямого эфира «СЭ» на футбольном YouTube-канале «Вышли!».

О матче «Зенит» — «Спартак»

— Если бы Руй Витория играл с «Зенитом» аккуратнее, то все было бы иначе. Не надо было там семь получать. Было все понятно после четвертого гола. Зачем дальше пытаться ткнуть один мяч любой ценой? Забили один — получили три. Такие поражения просто не нужны. Зачем обновлять клубный рекорд? Футболка 7:1? Я такое глумление не люблю. Всякое же бывает. Я помню другой матч со счетом 7:1, который стал для меня занозой надолго. Я почитал глумливые комментарии после матча. Немного позубоскалил.

О Руе Витории

— Фигура главного тренера сейчас не так важна для прогресса клуба. Витория — это нормальный тренер для задач, которые решает «Спартак». Абсолютно любого тренера в команду ты не позовешь. Надо все-таки исходить из реалий. Следующий тренер будет понимать, что он идет на суицидальную работу — сложную и недолгую.

О перспективах «Спартака»

— Мне кажется, в конце сезона «Спартак» будет выше, чем сейчас. Он может и медальки зацепить в теории. Сейчас второе и третье место лежат на полу. И поднять их могут команды, которые сфокусируются на этой задаче. Это происходит уже несколько лет, к сожалению для нашего чемпионата. Евровесна? Надо дернуть «Легию» в гостях — думаю, это реально. Польская команда в небольшом кризисе.

О легионерах в «Спартаке»

— Кофрие — это игрок с определенными качествами, который не опустится ниже какого-то уровня. Но и выше не поднимется. Нормальный игрок. Он не звезда. Стратегически Кофрие не должен занимать легионерскую позицию в «Спартаке». Но это не делает его плохим футболистом. Он чуть слабее уровня требований, которые «Спартак» должен предъявлять к своим легионерам.

Если смотреть через эту призму, то ко многим игрокам возникнут вопросы. Например, к Промесу. От него ожидали другого! Его покупали не для двух голов в сезоне. Он замечательный игрок-воспоминание. От него ждут голевых передач, а он лупит в разные места. Он не замечает партнеров. Ждут, что он привыкнет, понюхает травки, освоится. А сколько прошло уже? Почти год. И что? Привозить Промеса на легионерскую позицию — это ненормально. Было понятно сразу, что Промес — это не игрок, который поможет бороться за чемпионство.

Хендрикс немного слабее минимального уровня. На три легионерские позиции из восьми можно поискать игроков получше.

О Николае Рассказове

— Я бы не стал его продлевать, если бы был в руководстве «Спартака». Отдал бы в аренду и сказал: «Николай, удачи!» Это хороший игрок, который должен расти в другом месте. Такое бывает. На каком-то уровне Рассказов будет играть. На уровне второй восьмерки, например.

О матче «Спартак» — «Локомотив»

— « Спартак» будет пытаться с «Локо» сыграть дисциплинированно. И у него есть все шансы для этого. «Спартак» уже попробовал это сделать с сильным соперником. И они смогли! Способен ли «Локомотив» перестроиться — это вопрос к тренеру. «Спартак» насует «Локо», если команда не перестроится. В игре «Локомотива» есть изъян — у них нет завершения атаки. Они так и не могут понять, кто у них страйкер. Это и не Камано, и не Смолов, и не Лисакович.

О подорожании игроков «Локо» после Лиги Европы

— Вопрос подорожания игроков «Локо» после Лиги Европы — спорный. Думаю, подорожал Бека-Бека. Он стоил 800 тысяч. Сейчас с него можно получить 3 миллиона. Вся молодежь потихоньку, но дорожает. Кто-то и подешевел. Слова Леонченко о повышении цены за игры в РПЛ — это фигура речи. При всем уважении, Леонченко пришел из другой реальности. Он работал в другой лиге. К этим условиям и к этим ценам он привыкает. Слова о повышении — это гипербола. Тогда и Рассказов должен 5 миллионов стоить.

Об Алексисе Бека-Бека

— Похоже, что он не игрок, который забивает голы. Он хороший, но незабивающий. Это просто не его. Может, когда-то в будущем будет забивать. Не ждите от него в этом сезоне подобного. Он цепляется за мячи, дает объем.

Об уходе Гжегожа Крыховяка

— Всегда есть два мнения. Крыховяку нечего бояться говорить. Я на стороне Гжегожа. Это мой трансфер, я очень долго его добивался. Для меня это — созданный актив, который отдали за маленькие деньги. Он даже сейчас стоит намного больше. Его можно было бы продлить и продать за 10 миллионов. Он качественный игрок, который делает разницу. Крыховяк — харизматичный лидер команды. Он трудяга и мегаопытный игрок. На секундочку, он был капитаном в «Севилье», когда они выигрывали Лигу Европы.

Мы привезли Крыховяка за 10 миллионов. Это была сложная комбинация. Во-первых, это «ПСЖ», и деньги им не так важны. А во-вторых, мы знали спортивного директора. Полгода вели работу и знали, что Крыховяк им не нужен. Должны были подписать зимой, но тогда он очень хорошо сыграл, и «ПСЖ» его оставил в аренде. Когда этот актив пропал из «Локо» — у меня появилась легкая досада. Хотя и логика здесь понятна. Ему подняли зарплату. Такие игроки очень чувствительны, когда к ним относятся без пиетета. При разговорах о продаже он вспылил.

О возможном уходе Федора Смолова

— Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо». Во-первых, у него заканчивается контракт летом. Во-вторых, он начинает игры с лавки. Мы не знаем, было это повреждение или еще что-то. При живом Смолове команда начинает с Лисаковичем. В Смолове не видят страйкера. Здесь вопрос отношений между руководством и игроками. Лисакович — это не игрок для команды, которая думает о втором месте. Он наверняка в «Арсенале» или «Урале» играл бы замечательно. Как и Рассказов. Уход Смолова — это потеря актива. Его надо переподписывать и продавать. «Краснодар» спокойно купит Смолова за 3 миллиона. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке.

О скандале в «Чертанове»

— Ребята, которые работали в «Чертанове», не заслужили к себе такого отношения. Это непопулярное мнение, но я знаю, в каких реалиях они были. Да, они заводили «мертвые души», но чтобы платить ребятам. Эти деньги они не забирали себе. Бюрократическая система финансирования детского спорта такова, что легально платить деньги невозможно. По сути, «Чертаново» брало на себя административное правонарушение, заведомо неправильно оформляя документы. Это так. Является ли это преступлением? Нет. Насколько я знаю людей из «Чертанова» — это приличные и порядочные лица, которые за футбол и развитие. Они не обогащались на этом.