«Спартак» проиграет «Локомотиву», «Зенит» потеряет очки в Екатеринбурге. Прогнозы на 14-й тур РПЛ
Игорь Колыванов — 1:1. «Уфа» наконец-то выиграла в прошлом туре. Но, думаю, в матче с «Арсеналом» будет ничья.
Вячеслав Малежик — 2:1. «Арсенал» был неплох в последних турах. Поставлю на домашнюю победу туляков.
Колыванов — 2:1. У «Химок» сменился тренер, команда пока играет нестабильно. «Крылья» же на ходу — показывают быстрый, атакующий футбол. Думаю, что самарцы одержат победу.
Малежик — 1:1. По тому, что видел в этом сезоне, «Крылья» играют хорошо. Но в «Химках» тоже собралась неплохая команда. Мне кажется, что здесь будет ничья.
Колыванов — 3:1. Сложный для прогноза матч. И «Динамо», и «Краснодар» в прошлом туре проиграли. Поставлю все-таки на «Динамо».
Малежик — 2:1. Я с детства болел за «Динамо», но потом наступил долгий период, когда клуб ничего не показывал. Сейчас динамовцы смотрятся здорово. Конечно, поражение от «Зенита» сильно расстроило... Как болельщик «Динамо» поставлю на его победу.
Колыванов — 0:2. Мне кажется, что ЦСКА обыграет «Сочи». Армейцы хоть и уступили «Рубину», но находятся в хорошей форме.
Малежик — 1:2. ЦСКА после обидного поражения в Казани должен завестись, разозлиться. Тем более что проиграл он своему бывшему тренеру. «Сочи» — тоже непростая команда, но все же поставлю на победу ЦСКА.
Колыванов — 1:1. Хотелось бы, чтобы в чемпионате жила интрига. Поэтому — ничья.
Малежик — 0:3. Многое будет зависеть от того, как «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Но петербуржцы, думаю, в любом случае выиграют.
Колыванов — 2:1. «Ростов» начал подавать признаки жизни. Думаю, дончане смогут дома выиграть у «Рубина».
Малежик — 1:1. «Ростов» и «Рубин» долго не могли выиграть. В их очной встрече, скорее всего, будет серьезная заруба. Поставлю на ничью.
Колыванов — 2:0. «Спартак» должно уже когда-нибудь «прорвать». Поставлю на победу красно-белых.
Малежик — 1:2. «Спартак», на мой взгляд, тяжело болен. Красно-белые в дерби будут бороться за свою честь, но «Локомотив», скорее всего, выиграет.
Колыванов — 3:1. «Ахмат» проиграл «Уфе», вылетел из Кубка России. Пора бы грозненцам реабилитироваться перед своей публикой. Дома против «Нижнего» они обязаны брать три очка.
Малежик — 1:1. Мне симпатичны оба тренера — и Талалаев, и Кержаков. Думаю, что в этой встрече будет ничья.
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