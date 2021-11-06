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«Спартак» проиграет «Локомотиву», «Зенит» потеряет очки в Екатеринбурге. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» проиграет «Локомотиву», «Зенит» потеряет очки в Екатеринбурге. Прогнозы на 14-й тур РПЛ»

№ 8560, от 03.11.2021

Георгий Джикия и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов и музыкант Вячеслав Малежик.

«Арсенал» — «Уфа»

Игорь Колыванов — 1:1. «Уфа» наконец-то выиграла в прошлом туре. Но, думаю, в матче с «Арсеналом» будет ничья.

Вячеслав Малежик — 2:1. «Арсенал» был неплох в последних турах. Поставлю на домашнюю победу туляков.

Арсенал Т — Уфа

«Крылья Советов» — «Химки»

Колыванов — 2:1. У «Химок» сменился тренер, команда пока играет нестабильно. «Крылья» же на ходу — показывают быстрый, атакующий футбол. Думаю, что самарцы одержат победу.

Малежик — 1:1. По тому, что видел в этом сезоне, «Крылья» играют хорошо. Но в «Химках» тоже собралась неплохая команда. Мне кажется, что здесь будет ничья.

Крылья Советов — Химки

«Динамо» — «Краснодар»

Колыванов — 3:1. Сложный для прогноза матч. И «Динамо», и «Краснодар» в прошлом туре проиграли. Поставлю все-таки на «Динамо».

Малежик — 2:1. Я с детства болел за «Динамо», но потом наступил долгий период, когда клуб ничего не показывал. Сейчас динамовцы смотрятся здорово. Конечно, поражение от «Зенита» сильно расстроило... Как болельщик «Динамо» поставлю на его победу.

Динамо — Краснодар

«Сочи» — ЦСКА

Колыванов — 0:2. Мне кажется, что ЦСКА обыграет «Сочи». Армейцы хоть и уступили «Рубину», но находятся в хорошей форме.

Малежик — 1:2. ЦСКА после обидного поражения в Казани должен завестись, разозлиться. Тем более что проиграл он своему бывшему тренеру. «Сочи» — тоже непростая команда, но все же поставлю на победу ЦСКА.

Сочи — ЦСКА

«Урал» — «Зенит»

Колыванов — 1:1. Хотелось бы, чтобы в чемпионате жила интрига. Поэтому — ничья.

Малежик — 0:3. Многое будет зависеть от того, как «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Но петербуржцы, думаю, в любом случае выиграют.

Урал — Зенит

«Ростов» — «Рубин»

Колыванов — 2:1. «Ростов» начал подавать признаки жизни. Думаю, дончане смогут дома выиграть у «Рубина».

Малежик — 1:1. «Ростов» и «Рубин» долго не могли выиграть. В их очной встрече, скорее всего, будет серьезная заруба. Поставлю на ничью.

Ростов — Рубин

«Спартак» — «Локомотив»

Колыванов — 2:0. «Спартак» должно уже когда-нибудь «прорвать». Поставлю на победу красно-белых.

Малежик — 1:2. «Спартак», на мой взгляд, тяжело болен. Красно-белые в дерби будут бороться за свою честь, но «Локомотив», скорее всего, выиграет.

Спартак — Локомотив

«Ахмат» — «Нижний Новгород»

Колыванов — 3:1. «Ахмат» проиграл «Уфе», вылетел из Кубка России. Пора бы грозненцам реабилитироваться перед своей публикой. Дома против «Нижнего» они обязаны брать три очка.

Малежик — 1:1. Мне симпатичны оба тренера — и Талалаев, и Кержаков. Думаю, что в этой встрече будет ничья.

Ахмат — Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Николай Егорычев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры