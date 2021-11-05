Мнение Константина Алексеева.

«СЭ» сообщил, что «Спартак» ведет переговоры с защитником Николаем Рассказовым о продлении контракта на три года. Это вызвало в болельщицких кругах вспышку эмоций.

Рассказов стал знаменитым в последнее время. Его имя везде, чему защитник явно не рад — слава-то дурная.

Это вообще любимая игра — «найди крайнего». Кто-то ведь должен быть виноват в поражениях. К Витории фанаты относятся благосклонно, руководители уж точно на поле не выходят и установок не дают, а нужна сакральная жертва, в которую полетят все шишки. В любом клубе так, а уж о популярном «Спартаке» и говорить нечего.

Досталось Рассказову и от меня за матч с «Лестером». Николай действительно сыграл в нем ужасающе, не понимая, какими методами сдерживать Даку, а тот нашел слабое звено и сделал покер. Без него в Англии защита смотрелась иначе, Кофрие лишний раз показал, что играет в центре обороны гораздо сильнее, даже с учетом совершенно другой тактики — низкого блока вместо высокого в московском матче.

Рассказов не игрок уровня сборной, ему явно нет сейчас места в стартовом составе «Спартака», но при этом считаю ведение переговоров о продлении с ним контракта правильным шагом руководителей клуба. При трех условиях.

1) Защитника будут правильно развивать и нормально использовать. По-прежнему уверен, что Илья Кутепов в матчах с «Лестером» и «Зенитом» был бы гораздо полезнее, чем Рассказов. Хотя бы потому, что у него большой опыт игры в центре обороны. А Николая тренер подставил своим решением, выпустив на непрофильную позицию под грозных оппонентов и рискованную тактику с высоким расположением защитников.

2) Клуб внимательно отнесется к финансовому аспекту нового контракта. Говорят, что зарплата у Рассказова невысокая по меркам «Спартака». Это совершенно правильно — высокую игрок пока точно не заслужил. Я бы даже сказал, что заслужил невысокую по меркам «Ахмата» и «Арсенала». В Туле Николай не то чтобы показал, что сильнее других, порой и в клубе-аутсайдере оставаясь в запасе.

У Рассказова после нового контракта не должно возникнуть ощущения, что жизнь удалась, можно расслабиться. Наоборот, должны оставаться стимулы для усердной работы, чтобы заслужить действительно серьезные по меркам «Спартака» деньги.

3) Игроку разъяснят детали взаимодействия с прессой и болельщиками. Рассказов ведь не только на поле портачит, но и за его пределами. То заявит, что «было смешно, когда говорили, что можем пройти «Бенфику», то «я никого не убивал и не предавал, не ошибаются только мертвые». Желание Рассказова объясниться после «Лестера» похвальное, но тезисы совершенно неверные, которые еще больше злят публику. Даже банальнейшее «понимаем, как все расстроены, будем работать над ошибками» было бы куда лучше. Но точно не контратака.

При выполнении этих условий контракт с Рассказовым вполне можно продлить. Не будем забывать, что лимит пока никто не отменял. И если правый защитник/латераль (сейчас Мозес) будет легионером, то его дублер обязан иметь паспорт. Да, взяли Хлусевича, но он все же более атакующий футболист.

Игра Рассказова в молодежной сборной дает нам понять — с резервами на позиции правого защитника дела в России плохи. А значит, бесплатно отпускать собственного воспитанника, который лучший среди молодежи, — опрометчивый шаг.