Мнение чемпиона России.

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов — о матчах в Лестере и Стамбуле, Руе Витории, Маркусе Гисдоле и воскресном дерби на «Открытие Банк Арене».

Тактика

— Кто понравился больше — «Спартак» в Лестере или «Локомотив» в Стамбуле?

— Обе команды — молодцы. Но все-таки отдам предпочтение «Локо». Играли смело, в открытый футбол. На каждую атаку «Галатасарая» отвечали своей. Чуть-чуть везения — и увезли бы из Турции три очка. По качеству игры и созданным моментам «Локомотив» был ближе к победе. О «Спартаке», к сожалению, этого не скажешь.

— Зато результат тот же — выездная ничья.

— Витория явно сделал выводы из предыдущих неудач, соорудил «автобус» — и не прогадал. В обороне все 90 минут команда действовала дисциплинированно и самоотверженно. В нынешней ситуации ничья на выезде с «Лестером» — словно глоток воздуха. И для команды, и для тренера.

— Это точно.

— Футбольная философия Витории — игра в атаку, контроль мяча. Но сейчас понял — бывают матчи, когда нужно наступить на горло собственной песне. Отсюда ставка на низкий блок. В центре защиты выпустил Джикию, Жиго и Кофрие, которым постоянно помогали Зобнин, Литвинов и Игнатов. Эти шесть человек за счет плотности и грамотной подстраховки все забетонировали.

— Витория и дальше будет так играть?

— В еврокубках с сильными соперниками подобная тактика вполне оправдана. Но не в РПЛ, где от команды ждут атакующей игры. Иначе болельщики не поймут.

— Что в Англии у «Спартака» не получилось?

— Контригра. О чем говорит и процент владения мячом — 74 на 26 в пользу «Лестера». Да, были отдельные вылазки, одна из них закончилась голом в ворота Шмайхеля. Но в целом в атаке «Спартак» не убедил. Наверное, связано это еще и с тем, что пока не в оптимальных кондициях Промес с Соболевым. Оба не могли толком зацепиться за мяч, периодически просто выпадали из игры. Хотя надо отдать должное и футболистам «Лестера» — при потерях сразу душили контрпрессингом, не давали нашим голову поднять.

— Это англичане умеют.

— В то же время в позиционном нападении действовали на удивление слабо, бесхитростно. Мяч ходил медленно, спартаковцы успевали перекрыть все зоны. Даже Айртон и Мозес — не самые надежные в этом смысле игроки.

Лучшие

— Лучшим у «Спартака» был Селихов?

— Отмечу его, а из полевых — Кофрие с Игнатовым. Селихов явно обретает уверенность. Я за него очень рад. Не каждый после двух лет в запасе и череды травм возвращается на высокий уровень. Данные-то у Саши великолепные. Думаю, ему по силам закрыть в «Спартаке» вратарскую позицию. Лишь бы травмы обходили стороной.

— Полагаете, Максименко надолго присел?

— Если Селихов все матчи будет проводить так же, как с «Лестером», менять вратаря никто не станет.

— Что же в этом сезоне произошло с Максименко? «Поплыл»?

— Нет. Мое мнение — виной всему плохая физическая форма. Может, ошибаюсь, но визуально у него лишний вес. В любом случае Максименко уже не такой быстрый, как год назад. Реакция стала хуже. Какие-то заторможенные движения.

— А чем хорош Кофрие?

— Физически крепкий, скоростной, фактурный. Неуступчив в единоборствах, один в один пройти его тяжело. С «Лестером» ни единой ошибки не допустил!

— Минусы-то у бельгийца есть?

— Игра в атаке, первый пас. Парень заточен на разрушение. Для игры на фланге креатива не хватает, а вот в схеме с тремя центральными защитникам смотрится здорово. На мой взгляд, «Спартак» с Кофрие угадал. По меркам чемпионата России — отличное приобретение.

— Игнатов сейчас заслуживает места в основе больше, чем Ларссон?

— Сто процентов! Швед в этом сезоне совсем потух, трудно понять, что с ним стряслось. А Игнатов мне нравится. Матч с «Лестером» показал, что даже такой техничный футболист, как Миша, может пахать на команду. В нижней тройке центральных полузащитников выглядел достойно. Не только проделал гигантский объем черновой работы, но и поучаствовал в голевой атаке. С фланга вырезал передачу на голову Мозесу идеально!

— Для Карпина на данный момент Соболев — не игрок сборной. Вы Валерия Георгиевича понимаете?

— Безусловно. У него к нападающим особые требования. Нужны мобильность, высокий прессинг, открывания, рывки. Соболев не такой подвижный. У него другие козыри. Классический таранный форвард а-ля Дзюба.

— Как думаете, доработает Витория в «Спартаке» хотя бы до конца сезона?

— Ох... Все уже привыкли, что в этом клубе с тренерами не церемонятся. Мне португалец симпатичен. У него есть характер. Даже после провальных матчей рук не опускает. Видно — команда управляемая. Витория не зацикливается на одной схеме, вариативен. Может сыграть и в атаку, и от обороны — как с тем же «Лестером», например. Но...

— Что?

— Чтобы решать серьезные задачи, «Спартаку» необходимо качественное усиление. Пока же состав не сбалансирован. А Витория — заложник ситуации.

«Локо»

— Теперь о «Локомотиве». Что изменилось с приходом Гисдоля?

— Первое, что бросается в глаза, — он прививает команде современный стиль игры. При Николиче был более закрытый футбол. А Гисдоль — это высокая линия обороны, прессинг, постоянное желание играть в атаку, контролировать мяч, доминировать. Ну и исполнители в ближайшее трансферное окно наверняка будут подбираться соответствующие.

— Сейчас какие-то позиции проседают?

— Прежде всего центр обороны. Баринова-то не от хорошей жизни туда передвинули... Когда команда использует высокий прессинг, очень важно, чтобы были быстрые центральные защитники, способные сдерживать ответные атаки соперника. Сегодня, как мне кажется, таких защитников в «Локомотиве» нет. То же самое относится к правому флангу. Не уверен, что Сильянов, Живоглядов и Ненахов подходят под этот футбол.

— Из летних закупок «Локо» кто впечатлил?

— У Бека-Бека неплохие задатки. Шустрый, креативный. Правда, иногда заигрывается. Керк выделяется физическими данными, а вот КПД оставляет желать лучшего. Анджорин же пока кот в мешке. На днях еще и сломался.

— У кого из наших в Лиге Европы больше шансов выйти из группы?

— У «Спартака». Да, он, как и «Локомотив», сейчас на последнем месте, но набрал-то четыре очка, а не два. Обыграть в Польше «Легию» — задача вполне реальная. «Локо» же вряд ли победит «Лацио» и «Марсель».

— Исходя из увиденного в Стамбуле и Лестере, кто фаворит в ближайшем дерби?

— «Локо»! У него игра выстроенная, сбалансированная. А «Спартак» — это сплошные качели. Еще тревожит, что в Англии команда потратила очень много сил, в основном бегая без мяча, а на восстановление времени в обрез.

— Значит, в воскресенье феерии от красно-белых ждать не стоит?

— Ну что вы, какая феерия?! «Спартаку» будет безумно тяжело. Особенно учитывая, что не в лучшей форме атакующая группа — Промес, Ларссон, Соболев. Да, в Лестере сыграли от обороны, отбились. Но с «Локомотивом» трибуны не позволят сидеть так низко 90 минут, погонят вперед, придется раскрываться. Это может закончиться плачевно.