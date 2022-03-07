Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:00

Ваноли зажег футболистов «Спартака». На таком фундаменте можно построить крутую команду

Константин Алексеев подвел итоги матча «Динамо» — «Спартак»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Спартаковцы празднуют второй гол в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые уверенно переиграли «Динамо — 2:0.

Спартаковское руководство после победы над «Динамо» может выдохнуть. Скепсиса-то при назначении Паоло Ваноли было с избытком. Тренер без опыта самостоятельной работы — всегда кот в мешке. Плюс постоянные пертурбации в клубе, разговоры о вечном бардаке у красно-белых.

Но команда не была по игре хуже ЦСКА, уступив лишь в реализации, потом разгромила «Кубань» (6:1) и поймала волну. Таким целеустремленным и сплоченным, как в это воскресенье, мы если и видели «Спартак» в последние полгода, то только в Лиге Европы.

6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Шамар Николсон (слева) и&nbsp;Квинси Промес празднуют забитый гол. «Спартак» радует «Зенит». Красно-белые победили «Динамо» в Петровском парке — 2:0

Вообще-то, «Динамо» в нынешнем сезоне славится азартом, страстью, жаждой накрыть соперника и тут же рвануть к воротам. На сей раз подопечные Ваноли побили соперника его же оружием, именно в перечисленных компонентах превзойдя хозяев поля. А когда есть огонь в глазах, тогда и залетают такие мячи, как после удара Промеса из-за штрафной в самую «девятку». Тогда и отскоки получаются в твою пользу, как в эпизоде с голом Николсона.

Вратарь &laquo;Динамо&raquo; Антон Шунин пропустил два мяча в&nbsp;дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

Под такой футбол идеально подходит Бакаев. Еще неделю назад было удивительно, как Ваноли оставил Зелимхана в запасе против армейцев, а после матча с «Динамо» вопросов по этому поводу прибавилось — полузащитник был лучшим на поле. И дело не только в активном участии в большинстве атак, но и, скажем, в двух желтых карточках для Варелы, после которых бело-голубым было уже не отыграться. Пусть Карасев в обоих случаях и был чересчур строг к нарушителю.

Сандро Шварц. «Желтую дали уже на 30-й секунде — в таких матчах доступ к судейству должен быть выше». Шварц и Ваноли — после дерби

Да, «Спартак» не сохранил стройность во втором тайме, итальянский тренер пожурил команду за нестабильность. Да, по паре матчей судить преждевременно, и дальше может случиться какой-то провал.

Но сейчас очевидно одно: Ваноли точно не завалил зимние сборы, пусть для него они и были первыми в карьере. «Спартак» управляем, организован («Динамо» нанесло лишь один удар в створ ворот), а главное — заряжен. На этом фундаменте можно строить команду, за которую болельщикам не будет стыдно.

Зелимхан Бакаев
Квинси Промес
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
51
177
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
ФИФА разрешила легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах
ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами
В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»
Глава департамента судейства РФС продолжит работать удаленно из Португалии
«Химки» подали протест в КДК РФС на результат матча с «Локомотивом»
Слуцкий: «В третьей игре подряд пропустили первыми и очень легко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» напомнил «Интер» Конте с Лукаку на острие. Но за что удалили Варелу?!» Мнение Кобелева

Мечта Галицкого стала ближе? Каким будет состав «Краснодара» без легионеров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости