«В дерби с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош»

— В первом тайме у нас были моменты, но немного не повезло, — сказал после поражения от «Спартака» Сандро Шварц. — Удача была на их стороне. Сначала они выбежали в контратаку, а затем Промес продемонстрировал ювелирную точность и мастерство. Дальше случилось удаление. Во втором тайме наша команда проявила себя с наилучшей стороны. Я благодарен игрокам за самоотдачу.

— После первого тайма вы подошли к Сергею Карасеву и что-то жестко ему выговорили. Чем вы остались недовольны?

— Было много спорных моментов в первом тайме, но я бы не хотел на этом концентрироваться.

— Это самый неудачный ваш матч в «Динамо»?

— Я бы не стал сравнивать менее и более болезненные матчи. Так бывает. Есть моменты важнее, чем поражения. Еще раз: хотел бы сказать команде спасибо за второй тайм.

— Вы довольны судейством? Согласны с удалением Варелы?

— В сегодняшнем матче желтую карточку показали уже на 30-й секунде — последующими действиями арбитр поставил себя под давление. Считаю, что доступ к судейству в таких играх должен быть выше.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— При вспышке коронавируса действовали ограничения. Сейчас мы тоже переживаем не лучшие времена. Спасибо нашим фанатам. Они нас поддерживают и объединяют. Ради этого мы и играем в футбол.

— У вас есть объяснение, почему «Динамо» позволило доминировать «Спартаку»? Что случилось с вашей командой?

— Нельзя забывать, что мы не только спортсмены, но и люди. В матче с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош. Им немного не повезло. У них много квалифицированных игроков. Мы понимали, что игра будет непростой. В первом тайме мы достаточно хорошо оборонялись. Были моменты как у нас, так и у «Спартака». Но им повезло чуть больше.

«Нам нужно работать над психологией победителей»

— Мы провели хорошую игру и показали качественный футбол. Особенно в первом тайме, — признал Паоло Ваноли. — Но нам еще не хватает стабильности, потому что важно показывать максимум все 90 минут. Я говорил парням, что без должной концентрации в большинстве будет довольно сложно. Нам еще есть куда расти, есть в чем прибавлять.

— Почему команда так слабо провела второй тайм, хотя играла в большинстве?

— Это вопрос психологии. У команды, претендующей на большие победы и высокие места, должна быть психология победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что в дальнейшем прибавим в этом компоненте.