«Желтую дали уже на 30-й секунде — в таких матчах доступ к судейству должен быть выше». Шварц и Ваноли — после дерби
«В дерби с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош»
— В первом тайме у нас были моменты, но немного не повезло, — сказал после поражения от «Спартака» Сандро Шварц. — Удача была на их стороне. Сначала они выбежали в контратаку, а затем Промес продемонстрировал ювелирную точность и мастерство. Дальше случилось удаление. Во втором тайме наша команда проявила себя с наилучшей стороны. Я благодарен игрокам за самоотдачу.
— После первого тайма вы подошли к Сергею Карасеву и что-то жестко ему выговорили. Чем вы остались недовольны?
— Было много спорных моментов в первом тайме, но я бы не хотел на этом концентрироваться.
— Это самый неудачный ваш матч в «Динамо»?
— Я бы не стал сравнивать менее и более болезненные матчи. Так бывает. Есть моменты важнее, чем поражения. Еще раз: хотел бы сказать команде спасибо за второй тайм.
— Вы довольны судейством? Согласны с удалением Варелы?
— В сегодняшнем матче желтую карточку показали уже на 30-й секунде — последующими действиями арбитр поставил себя под давление. Считаю, что доступ к судейству в таких играх должен быть выше.
— Как вам атмосфера на стадионе?
— При вспышке коронавируса действовали ограничения. Сейчас мы тоже переживаем не лучшие времена. Спасибо нашим фанатам. Они нас поддерживают и объединяют. Ради этого мы и играем в футбол.
— У вас есть объяснение, почему «Динамо» позволило доминировать «Спартаку»? Что случилось с вашей командой?
— Нельзя забывать, что мы не только спортсмены, но и люди. В матче с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош. Им немного не повезло. У них много квалифицированных игроков. Мы понимали, что игра будет непростой. В первом тайме мы достаточно хорошо оборонялись. Были моменты как у нас, так и у «Спартака». Но им повезло чуть больше.
«Нам нужно работать над психологией победителей»
— Мы провели хорошую игру и показали качественный футбол. Особенно в первом тайме, — признал Паоло Ваноли. — Но нам еще не хватает стабильности, потому что важно показывать максимум все 90 минут. Я говорил парням, что без должной концентрации в большинстве будет довольно сложно. Нам еще есть куда расти, есть в чем прибавлять.
— Почему команда так слабо провела второй тайм, хотя играла в большинстве?
— Это вопрос психологии. У команды, претендующей на большие победы и высокие места, должна быть психология победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что в дальнейшем прибавим в этом компоненте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7