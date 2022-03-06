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6 марта, 22:55

«Желтую дали уже на 30-й секунде — в таких матчах доступ к судейству должен быть выше». Шварц и Ваноли — после дерби

Шварц пошел разговаривать с Карасевым после первого тайма матча со «Спартаком»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Динамо».

«В дерби с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош»

— В первом тайме у нас были моменты, но немного не повезло, — сказал после поражения от «Спартака» Сандро Шварц. — Удача была на их стороне. Сначала они выбежали в контратаку, а затем Промес продемонстрировал ювелирную точность и мастерство. Дальше случилось удаление. Во втором тайме наша команда проявила себя с наилучшей стороны. Я благодарен игрокам за самоотдачу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

— После первого тайма вы подошли к Сергею Карасеву и что-то жестко ему выговорили. Чем вы остались недовольны?

— Было много спорных моментов в первом тайме, но я бы не хотел на этом концентрироваться.

— Это самый неудачный ваш матч в «Динамо»?

— Я бы не стал сравнивать менее и более болезненные матчи. Так бывает. Есть моменты важнее, чем поражения. Еще раз: хотел бы сказать команде спасибо за второй тайм.

— Вы довольны судейством? Согласны с удалением Варелы?

— В сегодняшнем матче желтую карточку показали уже на 30-й секунде — последующими действиями арбитр поставил себя под давление. Считаю, что доступ к судейству в таких играх должен быть выше.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— При вспышке коронавируса действовали ограничения. Сейчас мы тоже переживаем не лучшие времена. Спасибо нашим фанатам. Они нас поддерживают и объединяют. Ради этого мы и играем в футбол.

— У вас есть объяснение, почему «Динамо» позволило доминировать «Спартаку»? Что случилось с вашей командой?

— Нельзя забывать, что мы не только спортсмены, но и люди. В матче с ЦСКА «Спартак» тоже был хорош. Им немного не повезло. У них много квалифицированных игроков. Мы понимали, что игра будет непростой. В первом тайме мы достаточно хорошо оборонялись. Были моменты как у нас, так и у «Спартака». Но им повезло чуть больше.

6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Шамар Николсон (слева) и&nbsp;Квинси Промес празднуют забитый гол. «Спартак» радует «Зенит». Красно-белые победили «Динамо» в Петровском парке — 2:0

«Нам нужно работать над психологией победителей»

— Мы провели хорошую игру и показали качественный футбол. Особенно в первом тайме, — признал Паоло Ваноли. — Но нам еще не хватает стабильности, потому что важно показывать максимум все 90 минут. Я говорил парням, что без должной концентрации в большинстве будет довольно сложно. Нам еще есть куда расти, есть в чем прибавлять.

— Почему команда так слабо провела второй тайм, хотя играла в большинстве?

— Это вопрос психологии. У команды, претендующей на большие победы и высокие места, должна быть психология победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что в дальнейшем прибавим в этом компоненте.

Вратарь &laquo;Динамо&raquo; Антон Шунин пропустил два мяча в&nbsp;дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
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1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
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Кр. Советов – Арсенал
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6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
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7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
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Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
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