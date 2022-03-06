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6 марта, 23:40

«Спартак» напомнил «Интер» Конте с Лукаку на острие. Но за что удалили Варелу?!» Мнение Кобелева

Кобелев отреагировал на поражение «Динамо» в матче против «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Спартак&quot;.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
Андрей Кобелев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
1/2
Мнение Андрея Кобелева о дерби.

Бывший главный тренер и экс-полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев — о дерби со «Спартаком» (0:2).

— Понравилось зрелище?
— Матч разделился на две части. До удаления Варелы и после него. Было понятно, что во втором тайме «Спартак» станет держать мяч, а «Динамо» — стараться выбегать в атаку. Вторая половина получилась довольно скучной. Красно-белые, получив большинство, все-таки не смогли до конца контролировать игру.

— Зато в первом тайме забили аж два гола.
— Вот первый тайм был хороший. И это даже несмотря на то, что мы не увидели много осмысленных атак. Зато интенсивность была довольно высокой, много единоборств, борьбы, что не позволяло соперникам показывать красивый футбол. Ну и поле пока не идеальное. Это тоже сказалось.

Андрей Кобелев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Андрей Кобелев.
Александр Федоров., Фото "СЭ"

— За счет чего «Спартак» победил?

— Этот матч лишний раз показал, что на таком уровне нельзя допускать детские ошибки.

— Это вы о молодом защитнике Сазонове?
— И о нем тоже. Но, например, в эпизоде с голом Николсона Бальбуэна почему-то от него отбежал... Куда он сместился? В целом, считаю, первый тайм был довольно равный. Однако «Спартак» смог воспользоваться ляпами в обороне бело-голубых. Отсюда и результат.
— Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?
— В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

 
6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Шамар Николсон (слева) и&nbsp;Квинси Промес празднуют забитый гол. «Спартак» радует «Зенит». Красно-белые победили «Динамо» в Петровском парке — 2:0


— Только в роли Лукаку — Николсон.
— Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса.

— Промес забил шикарный гол, отдавал остроумные передачи. Это его лучший матч в сезоне?
— Посмотрим. Может быть, лучшая игра у него еще впереди. Но я в целом предпочитаю говорить о команде, о коллективных действиях. Что касается «Динамо», то удаление Варелы все смазало. При этом, оставшись в меньшинстве, бело-голубые все равно старались контролировать мяч. Это плюс.
— Сейчас пошли споры: заслуживал ли Варела второй желтой карточки?
— По мне — это нелепое удаление. Считаю, его фол — точно не желтая карточка. Борьба внизу, в углу поля. За что горчичник?
— То есть понимаете негодование Шварца, который пошел аж к центральному кругу, чтобы что-то высказывать Карасеву?
— В принципе, да. Карасев с первых минут начал пресекать грубость. Но в эпизоде с удалением Варелы можно говорить о жесткой борьбе. Это все-таки, согласитесь, другое. Вот в матче «Динамо» — «Химки» игроки порой откровенно действовали грубо, перебарщивали. Но про сегодняшнюю игру я так точно сказать не могу. Повторюсь, Варела не заслуживал второй желтой.

 
Сандро Шварц. «Желтую дали уже на 30-й секунде — в таких матчах доступ к судейству должен быть выше». Шварц и Ваноли — после дерби


— Ваноли перезапускает карьеру Бакаева?
— «Спартак» играет в пять защитников, с двумя опорниками. Впереди Николсон в роли столба и два быстрых фланга — Промес и Бакаев. Зелимхан обладает скоростью, может обыграть один в один. Ему эта схема, конечно, подходит. Разряженное пространство для него — это просто хлеб. Как, кстати, и для Промеса. Бакаев сегодня сыграл на своих козырях.
— От Захаряна ждали большего?
— Арсен провел довольно качественный матч. Но если бы не удаление, уверен, бело-голубые действовали бы по-другому. В первом тайме никто из подопечных Шварца из игры не выпадал. Но, увы, две ошибки — и две желтые карточки одному игроку... Все закончилось.
— Смолов тоже не выпадал?
— Во-первых, Федор — зависимый игрок. Во-вторых, «Спартак» выставил пять защитников и двух опорников, которые располагались довольно низко. Так что было сложно что-то придумать впереди. Хотя бело-голубые и пытались. Красно-белые взяли количеством возле своей штрафной. Сыграть на третьего в одно касание, да еще и на таком неидеальном поле команде Шварца было объективно тяжело.
— Если в понедельник «Зенит» дома побеждает «Уфу», «Динамо» уже можно будет забыть о шансах на чемпионство?
— Почему? Впереди еще 10 туров. Давайте подождем. У «Зенита» уже был довольно комфортный отрыв. Но затем питерцы оступились, и динамовцы подобрались ближе. Возможно, завтра преимущество команды Семака составит пять очков. Но это все равно еще не критично. Думаю, все прояснится к 25-му туру. Мне кажется, бело-голубые еще поборются.

Антонио Конте
Ромелу Лукаку
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Сандро Шварц
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Ваноли зажег футболистов «Спартака». На таком фундаменте можно построить крутую команду
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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