«Спартак» напомнил «Интер» Конте с Лукаку на острие. Но за что удалили Варелу?!» Мнение Кобелева
Бывший главный тренер и экс-полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев — о дерби со «Спартаком» (0:2).
— Понравилось зрелище?
— Матч разделился на две части. До удаления Варелы и после него. Было понятно, что во втором тайме «Спартак» станет держать мяч, а «Динамо» — стараться выбегать в атаку. Вторая половина получилась довольно скучной. Красно-белые, получив большинство, все-таки не смогли до конца контролировать игру.
— Зато в первом тайме забили аж два гола.
— Вот первый тайм был хороший. И это даже несмотря на то, что мы не увидели много осмысленных атак. Зато интенсивность была довольно высокой, много единоборств, борьбы, что не позволяло соперникам показывать красивый футбол. Ну и поле пока не идеальное. Это тоже сказалось.
— За счет чего «Спартак» победил?
— Этот матч лишний раз показал, что на таком уровне нельзя допускать детские ошибки.
— Это вы о молодом защитнике Сазонове?
— И о нем тоже. Но, например, в эпизоде с голом Николсона Бальбуэна почему-то от него отбежал... Куда он сместился? В целом, считаю, первый тайм был довольно равный. Однако «Спартак» смог воспользоваться ляпами в обороне бело-голубых. Отсюда и результат.
— Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?
— В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.
— Только в роли Лукаку — Николсон.
— Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса.
— Промес забил шикарный гол, отдавал остроумные передачи. Это его лучший матч в сезоне?
— Посмотрим. Может быть, лучшая игра у него еще впереди. Но я в целом предпочитаю говорить о команде, о коллективных действиях. Что касается «Динамо», то удаление Варелы все смазало. При этом, оставшись в меньшинстве, бело-голубые все равно старались контролировать мяч. Это плюс.
— Сейчас пошли споры: заслуживал ли Варела второй желтой карточки?
— По мне — это нелепое удаление. Считаю, его фол — точно не желтая карточка. Борьба внизу, в углу поля. За что горчичник?
— То есть понимаете негодование Шварца, который пошел аж к центральному кругу, чтобы что-то высказывать Карасеву?
— В принципе, да. Карасев с первых минут начал пресекать грубость. Но в эпизоде с удалением Варелы можно говорить о жесткой борьбе. Это все-таки, согласитесь, другое. Вот в матче «Динамо» — «Химки» игроки порой откровенно действовали грубо, перебарщивали. Но про сегодняшнюю игру я так точно сказать не могу. Повторюсь, Варела не заслуживал второй желтой.
— Ваноли перезапускает карьеру Бакаева?
— «Спартак» играет в пять защитников, с двумя опорниками. Впереди Николсон в роли столба и два быстрых фланга — Промес и Бакаев. Зелимхан обладает скоростью, может обыграть один в один. Ему эта схема, конечно, подходит. Разряженное пространство для него — это просто хлеб. Как, кстати, и для Промеса. Бакаев сегодня сыграл на своих козырях.
— От Захаряна ждали большего?
— Арсен провел довольно качественный матч. Но если бы не удаление, уверен, бело-голубые действовали бы по-другому. В первом тайме никто из подопечных Шварца из игры не выпадал. Но, увы, две ошибки — и две желтые карточки одному игроку... Все закончилось.
— Смолов тоже не выпадал?
— Во-первых, Федор — зависимый игрок. Во-вторых, «Спартак» выставил пять защитников и двух опорников, которые располагались довольно низко. Так что было сложно что-то придумать впереди. Хотя бело-голубые и пытались. Красно-белые взяли количеством возле своей штрафной. Сыграть на третьего в одно касание, да еще и на таком неидеальном поле команде Шварца было объективно тяжело.
— Если в понедельник «Зенит» дома побеждает «Уфу», «Динамо» уже можно будет забыть о шансах на чемпионство?
— Почему? Впереди еще 10 туров. Давайте подождем. У «Зенита» уже был довольно комфортный отрыв. Но затем питерцы оступились, и динамовцы подобрались ближе. Возможно, завтра преимущество команды Семака составит пять очков. Но это все равно еще не критично. Думаю, все прояснится к 25-му туру. Мне кажется, бело-голубые еще поборются.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7