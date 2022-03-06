«Спартак» радует «Зенит». Красно-белые победили «Динамо» в Петровском парке — 2:0
Перед матчем «Спартака» и «Динамо» можно было бы отыскать еще одну интригу помимо исторического контекста и футбольной несовместимости. Дело в том, что коучи обеих команд радикально отличаются друг от друга. Сандро Шварц — последователь системы «Майнца», откуда вышли Юрген Клопп и Томас Тухель. Паоло Ваноли — бывший помощник Антонио Конте и приверженец его идей. Первый — это модный гегенпрессинг и стабильные 4-3-3. Второй — баланс и базовая схема в три центральных защитника. Кстати, сейчас аналогичное противостояние можно увидеть и в Англии, где «Тоттенхэм» Конте периодически сходится с «Ливерпулем» Клоппа. Ну а для России это — «Динамо» — «Спартак».
Шварц и Ваноли после зимней паузы стартовали очень по-разному. «Спартак» проиграл ЦСКА из-за явной тактической ошибки итальянца, «Динамо» разгромило «Химки», которые заканчивали матч вдевятером. Правда, и у бело-голубых удаление имелось, но в любом случае мощной проверки после зимней паузы у Шварца еще не было, поэтому свои чемпионские амбиции его клуб подтверждал именно сейчас. Ваноли же в РПЛ чего-то достичь тяжело, но он все равно признал ошибку в дерби с армейцами и вместо схемы 3-5-2 применил более атакующие 3-4-3, где Зобнина заменил Бакаев.
В итоге именно Зелимхан во многом сделал результат. Он чаще других получал мяч в финальной трети поля и почти всегда действовал эффективно. Если конкретно: после его удара Николсон поймал отскок и забил первый гол, а Промес — второй после своевременного паса Бакаева. Плюс в конце первого тайма десятка красно-белых дважды заставил Варелу нарушить на себе правила и заработал для уругвайца красную карточку. Кстати, решение Карасева вызывает вопросы, поскольку без первого предупреждения, как показалось, можно было бы и обойтись. Об этом арбитру в перерыве ярко говорил Сандро Шварц. И немца можно понять, потому что неочевидное удаление превратило второй тайм в формальность. «Динамо» в меньшинстве выглядело обреченно, а «Спартак» полностью контролировал ситуацию и счет.
Но это не отменяет факта, что хозяева смотрелись серо и за весь первый тайм ни разу не пробили по воротам Селихова. Ровно ноль ударов. Думаю, Шварца должно беспокоить состояние своих парней. Так чемпионаты не выигрываются, особенно если в соперниках клуб уровня «Зенита». Ну а «Спартак» порадовал своих болельщиков. Во-первых, Ваноли легко признался в своей ошибке и ее исправил. Во-вторых, побежден принципиальный сопреник, который перед матчем выглядел даже более мускулисто.
Но тут вот еще какой момент. «Динамо» просто ужасно играет со «Спартаком» на своем поле. Последние 13 матчей против красно-белых прошли без побед: 9 ничьх, 4 поражения. Теперь опять не получилось, потому что еще и «Спартак» нехарактерно для себя реализовал почти все моменты, особенно в первом тайме (2 удара в створ — 2 гола). Правда, пройдя одного принципиального соперника, спартаковцы подарили другому, «Зениту», шанс на восстановление комфортного преимущества в схватке за золото. Увы, но такими темпами чемпионская гонка очень скоро может закончиться. Особенно, если Шварц не найдет способ для выравнивания качества игры.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7