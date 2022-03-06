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Сегодня, 21:40

«Спартак» радует «Зенит». Красно-белые победили «Динамо» в Петровском парке — 2:0

«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
6 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 0:2. Шамар Николсон (слева) и Квинси Промес празднуют забитый гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теперь интрига в борьбе за чемпионство может угаснуть задолго до финиша РПЛ.

Перед матчем «Спартака» и «Динамо» можно было бы отыскать еще одну интригу помимо исторического контекста и футбольной несовместимости. Дело в том, что коучи обеих команд радикально отличаются друг от друга. Сандро Шварц — последователь системы «Майнца», откуда вышли Юрген Клопп и Томас Тухель. Паоло Ваноли — бывший помощник Антонио Конте и приверженец его идей. Первый — это модный гегенпрессинг и стабильные 4-3-3. Второй — баланс и базовая схема в три центральных защитника. Кстати, сейчас аналогичное противостояние можно увидеть и в Англии, где «Тоттенхэм» Конте периодически сходится с «Ливерпулем» Клоппа. Ну а для России это — «Динамо» — «Спартак».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

Шварц и Ваноли после зимней паузы стартовали очень по-разному. «Спартак» проиграл ЦСКА из-за явной тактической ошибки итальянца, «Динамо» разгромило «Химки», которые заканчивали матч вдевятером. Правда, и у бело-голубых удаление имелось, но в любом случае мощной проверки после зимней паузы у Шварца еще не было, поэтому свои чемпионские амбиции его клуб подтверждал именно сейчас. Ваноли же в РПЛ чего-то достичь тяжело, но он все равно признал ошибку в дерби с армейцами и вместо схемы 3-5-2 применил более атакующие 3-4-3, где Зобнина заменил Бакаев.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

В итоге именно Зелимхан во многом сделал результат. Он чаще других получал мяч в финальной трети поля и почти всегда действовал эффективно. Если конкретно: после его удара Николсон поймал отскок и забил первый гол, а Промес — второй после своевременного паса Бакаева. Плюс в конце первого тайма десятка красно-белых дважды заставил Варелу нарушить на себе правила и заработал для уругвайца красную карточку. Кстати, решение Карасева вызывает вопросы, поскольку без первого предупреждения, как показалось, можно было бы и обойтись. Об этом арбитру в перерыве ярко говорил Сандро Шварц. И немца можно понять, потому что неочевидное удаление превратило второй тайм в формальность. «Динамо» в меньшинстве выглядело обреченно, а «Спартак» полностью контролировал ситуацию и счет.

Но это не отменяет факта, что хозяева смотрелись серо и за весь первый тайм ни разу не пробили по воротам Селихова. Ровно ноль ударов. Думаю, Шварца должно беспокоить состояние своих парней. Так чемпионаты не выигрываются, особенно если в соперниках клуб уровня «Зенита». Ну а «Спартак» порадовал своих болельщиков. Во-первых, Ваноли легко признался в своей ошибке и ее исправил. Во-вторых, побежден принципиальный сопреник, который перед матчем выглядел даже более мускулисто.

Но тут вот еще какой момент. «Динамо» просто ужасно играет со «Спартаком» на своем поле. Последние 13 матчей против красно-белых прошли без побед: 9 ничьх, 4 поражения. Теперь опять не получилось, потому что еще и «Спартак» нехарактерно для себя реализовал почти все моменты, особенно в первом тайме (2 удара в створ — 2 гола). Правда, пройдя одного принципиального соперника, спартаковцы подарили другому, «Зениту», шанс на восстановление комфортного преимущества в схватке за золото. Увы, но такими темпами чемпионская гонка очень скоро может закончиться. Особенно, если Шварц не найдет способ для выравнивания качества игры.

Вратарь &laquo;Динамо&raquo; Антон Шунин пропустил два мяча в&nbsp;дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.
&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. РПЛ: «Динамо» уступило «Спартаку», «Зенит» — «Уфа» и другие матчи 20-го тура

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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Паоло Ваноли
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3
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И В Н П +/- О
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
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 1 : 0
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