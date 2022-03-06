Теперь интрига в борьбе за чемпионство может угаснуть задолго до финиша РПЛ

Перед матчем «Спартака» и «Динамо» можно было бы отыскать еще одну интригу помимо исторического контекста и футбольной несовместимости. Дело в том, что коучи обеих команд радикально отличаются друг от друга. Сандро Шварц — последователь системы «Майнца», откуда вышли Юрген Клопп и Томас Тухель. Паоло Ваноли — бывший помощник Антонио Конте и приверженец его идей. Первый — это модный гегенпрессинг и стабильные 4-3-3. Второй — баланс и базовая схема в три центральных защитника. Кстати, сейчас аналогичное противостояние можно увидеть и в Англии, где «Тоттенхэм» Конте периодически сходится с «Ливерпулем» Клоппа. Ну а для России это — «Динамо» — «Спартак».

Шварц и Ваноли после зимней паузы стартовали очень по-разному. «Спартак» проиграл ЦСКА из-за явной тактической ошибки итальянца, «Динамо» разгромило «Химки», которые заканчивали матч вдевятером. Правда, и у бело-голубых удаление имелось, но в любом случае мощной проверки после зимней паузы у Шварца еще не было, поэтому свои чемпионские амбиции его клуб подтверждал именно сейчас. Ваноли же в РПЛ чего-то достичь тяжело, но он все равно признал ошибку в дерби с армейцами и вместо схемы 3-5-2 применил более атакующие 3-4-3, где Зобнина заменил Бакаев.

В итоге именно Зелимхан во многом сделал результат. Он чаще других получал мяч в финальной трети поля и почти всегда действовал эффективно. Если конкретно: после его удара Николсон поймал отскок и забил первый гол, а Промес — второй после своевременного паса Бакаева. Плюс в конце первого тайма десятка красно-белых дважды заставил Варелу нарушить на себе правила и заработал для уругвайца красную карточку. Кстати, решение Карасева вызывает вопросы, поскольку без первого предупреждения, как показалось, можно было бы и обойтись. Об этом арбитру в перерыве ярко говорил Сандро Шварц. И немца можно понять, потому что неочевидное удаление превратило второй тайм в формальность. «Динамо» в меньшинстве выглядело обреченно, а «Спартак» полностью контролировал ситуацию и счет.

Но это не отменяет факта, что хозяева смотрелись серо и за весь первый тайм ни разу не пробили по воротам Селихова. Ровно ноль ударов. Думаю, Шварца должно беспокоить состояние своих парней. Так чемпионаты не выигрываются, особенно если в соперниках клуб уровня «Зенита». Ну а «Спартак» порадовал своих болельщиков. Во-первых, Ваноли легко признался в своей ошибке и ее исправил. Во-вторых, побежден принципиальный сопреник, который перед матчем выглядел даже более мускулисто.

Но тут вот еще какой момент. «Динамо» просто ужасно играет со «Спартаком» на своем поле. Последние 13 матчей против красно-белых прошли без побед: 9 ничьх, 4 поражения. Теперь опять не получилось, потому что еще и «Спартак» нехарактерно для себя реализовал почти все моменты, особенно в первом тайме (2 удара в створ — 2 гола). Правда, пройдя одного принципиального соперника, спартаковцы подарили другому, «Зениту», шанс на восстановление комфортного преимущества в схватке за золото. Увы, но такими темпами чемпионская гонка очень скоро может закончиться. Особенно, если Шварц не найдет способ для выравнивания качества игры.