Основная информация по дерби ЦСКА — «Спартак»
- Когда играет ЦСКА со «Спартаком»?
- Во сколько начинается матч РПЛ ЦСКА — «Спартак»?
- Состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
- Состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
- Кто капитан ЦСКА?
- Кто капитан «Спартака»?
- Кто главный тренер ЦСКА?
- Кто главный тренер «Спартака»?
- Кто будет судить матч ЦСКА — «Спартак»?
- ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч
- ЦСКА — «Спартак»: статистика и история личных встреч
- Когда и с кем будет следующий матч ЦСКА?
- Когда и с кем будет следующий матч «Спартака»?
Когда играет ЦСКА со «Спартаком»?
20 сентября 2021 года, в понедельник, ЦСКА проведет матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Московское дерби пройдет на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».
Прямая онлайн-трансляция встречи ЦСКА — «Спартак» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19.00 по московскому времени (на «Премьере» — в 20.25).
Во сколько начинается матч РПЛ ЦСКА — «Спартак»?
Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.30 по московскому времени 20 сентября. Эта игра станет заключительной в 8-м туре чемпионата России.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, трибуны арены ЦСКА смогут быть заполнены на 30 процентов от общей вместимости на матч с красно-белыми. Стадион «ВЭБ Арена» вмещает 30 114 зрителей. Таким образом, встречу ЦСКА — «Спартак» смогут посетить примерно 9000 человек.
Состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
Команде Алексея Березуцкого в матче с красно-белыми не смогут помочь ряд игроков. Полузащитник Максим Мухин не сыграет со «Спартаком» из-за перебора желтых карточек. Защитники Бруно Фукс и Хердур Магнуссон восстанавливаются после серьезных повреждений.
Ряд СМИ сообщали о травме икроножной мышцы у Георгия Щенникова, которая не позволит ему сыграть в понедельник.
Под вопросом участие Марио Фернандеса в игре 20 сентября — у 30-летнего игрока проблемы с коленом, но колумнист «СЭ» Илья Казаков утверждает, что бывший игрок сборной России не пропустит встречу против «Спартака».
Форвард Антон Заболотный получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:2) и был заменен в 1-м тайме. 30-летний россиянин может остаться вне заявки на предстоящий матч.
Вратари
· Игорь Акинфеев
· Данила Боков
· Владислав Тороп
Защитники
· Игорь Дивеев
· Яка Бийол
· Виктор Васин
· Кирилл Набабкин
· Бахтиер Зайнутдинов
· Марио Фернандес (?)
Полузащитники
· Иван Обляков
· Алан Дзагоев
· Константин Кучаев
· Ильзат Ахметов
· Кристиян Бистрович
· Эмиль Бохинен
Нападающие
· Антон Заболотный (?)
· Владислав Яковлев
· Чидера Эджуке
· Федор Чалов
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава ЦСКА в 88,05 миллиона евро.
Кучаев и Ахметов провели мастер-класс в московской школе https://t.co/d5Pc8IsWWp pic.twitter.com/FoDy8uF8ZS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2021
Состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
Команде Руя Витории в дерби с ЦСКА точно не смогут помочь форварды Георгий Мелкадзе и Александр Соболев, защитник Павел Маслов и полузащитник Роман Зобнин.
Мелкадзе продолжает восстановление от «стрессового повреждения», Маслов в конце августа перенес операцию на ноге, а 27-летний Зобнин выбыл на 4 недели из-за травмы икроножной мышцы. Соболев не примет участия в матче по причине перебора желтых карточек.
Под вопросом участие Айртона в игре с армейцами. 24-летний бразилец получил небольшое повреждение в игре Лиги Европы с варшавской «Легией» (0:1).
Состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА:
Вратари
· Александр Максименко
· Александр Селихов
· Артем Ребров
Защитники
· Самуэль Жиго
· Максимилиано Кофрие
· Айртон (?)
· Георгий Джикия
· Илья Кутепов
· Андрей Ещенко
· Илья Гапонов
· Руслан Литвинов
· Николай Рассказов
Полузащитники
· Йоррит Хендрикс
· Зелимхан Бакаев
· Александр Ломовицкий
· Наиль Умяров
· Михаил Игнатов
· Виктор Мозес
Нападающие
· Эсекиэль Понсе
· Джордан Ларссон
· Квинси Промес
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Спартака» в 129,65 миллиона евро.
Кто капитан ЦСКА?
Голкипер Игорь Акинфеев является капитаном ЦСКА. 35-летний россиянин играет за москвичей с начала карьеры.
В текущем сезоне Акинфеев провел 7 игр за красно-синих и пропустил 8 мячей. Контракт вратаря с ЦСКА действует до 30 июня 2022-го. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
Акинфеев дебютировал за ЦСКА 31 мая 2003 года в 17-летнем возрасте в матче с «Крыльями Советов» (2:0), где отразил 11-метровый удар. 22 мая 2005-го вратарь впервые вывел армейцев с капитанской повязкой. Тогда ЦСКА выиграл у «Спартака» со счетом 3:1.
Акинфеев принял участие в 111 матчах за сборную России. Был капитаном команды на домашнем чемпионате мира-2018. На этом турнире сборная вместе с ним дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти (2:2, 3-4 — по пен.). После ЧМ-2018 вратарь завершил карьеру в сборной России.
Акинфеев в составе национальной команды выиграл бронзовую медаль на Евро-2008.
Голкипер 6 раз становился чемпионом России, 6 раз становился обладателем Кубка и 7 раз Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 одержал победу в Кубке УЕФА вместе с ЦСКА.
Кто капитан «Спартака»?
Защитник Георгий Джикия носит капитанскую повязку в «Спартаке» с июля 2019 года. 27-летний россиянин выступает за команду с 2017-го.
В нынешнем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца мая 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Стоимость Джикии на сайте Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Джикия выступает за сборную России. На его счету 38 матчей и один забитый мяч. Вместе с национальной командой он сыграл на чемпионате Европы-2020, где сборная не смогла выйти в плей-офф из своей группы.
Вместе со «Спартаком» Джикия становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.
Ранее он также играл за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив».
Кто главный тренер ЦСКА?
Алексей Березуцкий работает главным тренером ЦСКА. 39-летний российский специалист занимает этот пост с июля 2021-го.
Ранее Березуцкий вместе с братом Василием работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе» (2018-2019). В 2020-м был назначен заместителем гендиректора ЦСКА. С января 2021 года входил в штаб московской команды.
Алексей Березуцкий завершил карьеру футболиста в июле 2018-го. Почти 18 лет он играл на позиции защитника в ЦСКА, с которым завоевал 20 трофеев.
Березуцкий ранее играл за «Торпедо-ЗИЛ» и «Черноморец».
В составе сборной России провел 58 матчей.
Кто главный тренер «Спартака»?
Руй Витория является главным тренером «Спартака». 51-летний португальский специалист работает в команде с 21 мая 2021-го.
В текущем сезоне красно-белые под его руководством заработали 10 очков в Тинькофф РПЛ и занимают после 7 туров 9-е место. Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023-го.
В августе «Спартак» уступил «Бенфике» (0:4) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по итогам двух встреч и попал в групповой турнир Лиги Европы.
Ранее Витория работал в саудовском «Ан-Насре», «Бенфике», «Витории», «Пасуш де Феррейре» и других командах.
На счету Витории 10 титулов, из них 6 он завоевал с «Бенфикой» в период с 2015 по 2019 год.
Кто будет судить матч ЦСКА — «Спартак»?
Матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 20 сентября 2021 года будет судить бригада арбитров Сергея Карасева.
Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч
По мнению экспертов, небольшим фаворитом в этом противостоянии считается ЦСКА. Обе команды мало забивают в последних играх, поэтому можно рассчитывать на малое количество голов в матче.
ЦСКА располагается на 8-м месте с 10 очками в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — на 9-й строчке с 10 баллами.
ЦСКА — «Спартак»: статистика и история личных встреч
ЦСКА и «Спартак» провели между собой 193 матча за всю историю. 72 раза победу одержали армейцы, 83 — красно-белые, 38 игр стали ничейными.
Самый результативный матч между командами прошел в 1925 году и завершился со счетом 10:1 в пользу ЦСКА.
В минувшем сезоне «Спартак» и ЦСКА провели два матча. 13 сентября 2020-го оказались сильнее красно-синие — 3:1, а 25 апреля с минимальным счетом красно-белые победили своего принципиального соперника — 1:0.
На своем поле ЦСКА не проигрывал «Спартаку» с 2017 года.
Когда и с кем будет следующий матч ЦСКА?
Следующий матч ЦСКА состоится 23 сентября в Ижевске с местным «Зенитом» в рамках группового турнира БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Ижевский «Зенит» выступает в ФНЛ-2.
Когда и с кем будет следующий матч «Спартака»?
Следующий матч «Спартака» в РПЛ пройдет 25 сентября в Москве с «Уфой». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Уфимцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России (по состоянию на 18 сентября).
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