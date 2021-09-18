Ответы на самые популярные вопросы о центральном матче 8-го тура чемпионата России.

Когда играет ЦСКА со «Спартаком»?

20 сентября 2021 года, в понедельник, ЦСКА проведет матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Московское дерби пройдет на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

Прямая онлайн-трансляция встречи ЦСКА — «Спартак» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 19.00 по московскому времени (на «Премьере» — в 20.25).

Во сколько начинается матч РПЛ ЦСКА — «Спартак»?

Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.30 по московскому времени 20 сентября. Эта игра станет заключительной в 8-м туре чемпионата России.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, трибуны арены ЦСКА смогут быть заполнены на 30 процентов от общей вместимости на матч с красно-белыми. Стадион «ВЭБ Арена» вмещает 30 114 зрителей. Таким образом, встречу ЦСКА — «Спартак» смогут посетить примерно 9000 человек.

Состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»

Команде Алексея Березуцкого в матче с красно-белыми не смогут помочь ряд игроков. Полузащитник Максим Мухин не сыграет со «Спартаком» из-за перебора желтых карточек. Защитники Бруно Фукс и Хердур Магнуссон восстанавливаются после серьезных повреждений.

Ряд СМИ сообщали о травме икроножной мышцы у Георгия Щенникова, которая не позволит ему сыграть в понедельник.

Под вопросом участие Марио Фернандеса в игре 20 сентября — у 30-летнего игрока проблемы с коленом, но колумнист «СЭ» Илья Казаков утверждает, что бывший игрок сборной России не пропустит встречу против «Спартака».

Форвард Антон Заболотный получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:2) и был заменен в 1-м тайме. 30-летний россиянин может остаться вне заявки на предстоящий матч.

Вратари

· Игорь Акинфеев

· Данила Боков

· Владислав Тороп

Защитники

· Игорь Дивеев

· Яка Бийол

· Виктор Васин

· Кирилл Набабкин

· Бахтиер Зайнутдинов

· Марио Фернандес (?)

Полузащитники

· Иван Обляков

· Алан Дзагоев

· Константин Кучаев

· Ильзат Ахметов

· Кристиян Бистрович

· Эмиль Бохинен

Нападающие

· Антон Заболотный (?)

· Владислав Яковлев

· Чидера Эджуке

· Федор Чалов

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава ЦСКА в 88,05 миллиона евро.

Кучаев и Ахметов провели мастер-класс в московской школе https://t.co/d5Pc8IsWWp pic.twitter.com/FoDy8uF8ZS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2021

Состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

Команде Руя Витории в дерби с ЦСКА точно не смогут помочь форварды Георгий Мелкадзе и Александр Соболев, защитник Павел Маслов и полузащитник Роман Зобнин.

Мелкадзе продолжает восстановление от «стрессового повреждения», Маслов в конце августа перенес операцию на ноге, а 27-летний Зобнин выбыл на 4 недели из-за травмы икроножной мышцы. Соболев не примет участия в матче по причине перебора желтых карточек.

Под вопросом участие Айртона в игре с армейцами. 24-летний бразилец получил небольшое повреждение в игре Лиги Европы с варшавской «Легией» (0:1).

Состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА:

Вратари

· Александр Максименко

· Александр Селихов

· Артем Ребров

Защитники

· Самуэль Жиго

· Максимилиано Кофрие

· Айртон (?)

· Георгий Джикия

· Илья Кутепов

· Андрей Ещенко

· Илья Гапонов

· Руслан Литвинов

· Николай Рассказов

Полузащитники

· Йоррит Хендрикс

· Зелимхан Бакаев

· Александр Ломовицкий

· Наиль Умяров

· Михаил Игнатов

· Виктор Мозес

Нападающие

· Эсекиэль Понсе

· Джордан Ларссон

· Квинси Промес

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Спартака» в 129,65 миллиона евро.

Кто капитан ЦСКА?

Голкипер Игорь Акинфеев является капитаном ЦСКА. 35-летний россиянин играет за москвичей с начала карьеры.

В текущем сезоне Акинфеев провел 7 игр за красно-синих и пропустил 8 мячей. Контракт вратаря с ЦСКА действует до 30 июня 2022-го. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 31 мая 2003 года в 17-летнем возрасте в матче с «Крыльями Советов» (2:0), где отразил 11-метровый удар. 22 мая 2005-го вратарь впервые вывел армейцев с капитанской повязкой. Тогда ЦСКА выиграл у «Спартака» со счетом 3:1.

Акинфеев принял участие в 111 матчах за сборную России. Был капитаном команды на домашнем чемпионате мира-2018. На этом турнире сборная вместе с ним дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти (2:2, 3-4 — по пен.). После ЧМ-2018 вратарь завершил карьеру в сборной России.

Акинфеев в составе национальной команды выиграл бронзовую медаль на Евро-2008.

Голкипер 6 раз становился чемпионом России, 6 раз становился обладателем Кубка и 7 раз Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 одержал победу в Кубке УЕФА вместе с ЦСКА.

Кто капитан «Спартака»?

Защитник Георгий Джикия носит капитанскую повязку в «Спартаке» с июля 2019 года. 27-летний россиянин выступает за команду с 2017-го.

В нынешнем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца мая 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон. Стоимость Джикии на сайте Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Джикия выступает за сборную России. На его счету 38 матчей и один забитый мяч. Вместе с национальной командой он сыграл на чемпионате Европы-2020, где сборная не смогла выйти в плей-офф из своей группы.

Вместе со «Спартаком» Джикия становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.

Ранее он также играл за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив».

Кто главный тренер ЦСКА?

Алексей Березуцкий работает главным тренером ЦСКА. 39-летний российский специалист занимает этот пост с июля 2021-го.

Ранее Березуцкий вместе с братом Василием работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе» (2018-2019). В 2020-м был назначен заместителем гендиректора ЦСКА. С января 2021 года входил в штаб московской команды.

Алексей Березуцкий завершил карьеру футболиста в июле 2018-го. Почти 18 лет он играл на позиции защитника в ЦСКА, с которым завоевал 20 трофеев.

Березуцкий ранее играл за «Торпедо-ЗИЛ» и «Черноморец».

В составе сборной России провел 58 матчей.

Алексей Березуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто главный тренер «Спартака»?

Руй Витория является главным тренером «Спартака». 51-летний португальский специалист работает в команде с 21 мая 2021-го.

В текущем сезоне красно-белые под его руководством заработали 10 очков в Тинькофф РПЛ и занимают после 7 туров 9-е место. Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023-го.

В августе «Спартак» уступил «Бенфике» (0:4) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по итогам двух встреч и попал в групповой турнир Лиги Европы.

Ранее Витория работал в саудовском «Ан-Насре», «Бенфике», «Витории», «Пасуш де Феррейре» и других командах.

На счету Витории 10 титулов, из них 6 он завоевал с «Бенфикой» в период с 2015 по 2019 год.

Кто будет судить матч ЦСКА — «Спартак»?

Матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 20 сентября 2021 года будет судить бригада арбитров Сергея Карасева.

Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч

По мнению экспертов, небольшим фаворитом в этом противостоянии считается ЦСКА. Обе команды мало забивают в последних играх, поэтому можно рассчитывать на малое количество голов в матче.

ЦСКА располагается на 8-м месте с 10 очками в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — на 9-й строчке с 10 баллами.

ЦСКА — «Спартак»: статистика и история личных встреч

ЦСКА и «Спартак» провели между собой 193 матча за всю историю. 72 раза победу одержали армейцы, 83 — красно-белые, 38 игр стали ничейными.

Самый результативный матч между командами прошел в 1925 году и завершился со счетом 10:1 в пользу ЦСКА.

В минувшем сезоне «Спартак» и ЦСКА провели два матча. 13 сентября 2020-го оказались сильнее красно-синие — 3:1, а 25 апреля с минимальным счетом красно-белые победили своего принципиального соперника — 1:0.

На своем поле ЦСКА не проигрывал «Спартаку» с 2017 года.

Игорь Акинфеев и Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Когда и с кем будет следующий матч ЦСКА?

Следующий матч ЦСКА состоится 23 сентября в Ижевске с местным «Зенитом» в рамках группового турнира БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ижевский «Зенит» выступает в ФНЛ-2.

Когда и с кем будет следующий матч «Спартака»?

Следующий матч «Спартака» в РПЛ пройдет 25 сентября в Москве с «Уфой». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Уфимцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России (по состоянию на 18 сентября).

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