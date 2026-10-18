Артига ответил на вопрос о возможной отставке из «Рубина»: «Убежден, что мы сможем исправить ситуацию»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига уверен, что сможет исправить ситуацию в казанской команде.

18 октября «Рубин» на выезде крупно уступил «Спартаку» (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлил безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах.

— Команда давно не выигрывала. И по сегодняшней игре непонятно, за счет чего она могла бы выиграть. Готовы ли вы к увольнению? Возможно, сами готовы подать в отставку?

— Убежден, что мы сможем исправить ситуацию. Нас ждут два важных матча: с «Факелом» и «Крыльями». Это домашние игры, они будут как финалы для нас. Нужно показать реакцию, нужно отдать все силы. Мы идем в плотной группе команд, где каждая игра многое меняет. Будущее «Рубина» определят ближайшие две встречи.

— Вы сказали, что знаете, как исправлять ситуацию. Как именно? Может, закроете команду на базе?

— Будем готовиться, мы уже сидели на базе. Следующий матч — самый важный. Нам нужно вновь обрести те вещи, которые уже получались у нас в начале сезона. Надо вернуться к базовым настройкам.

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