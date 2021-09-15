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Руй Витория оценил шансы Зобнина сыграть в дерби с ЦСКА

20:58
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил шансы полузащитника Романа Зобнина сыграть в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА. Футболист получил травму в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Посмотрим, сможет ли Зобнин сыграть в дерби. Лучше завтра посмотреть, что у него за травма. Мне кажется, он не сыграет. Но может быть медицинский департамент сможет его восстановить. У Айртона вроде серьезных проблем нет, должен быть готов.

Стратегия с самого начала — быть мобильными и скоростными в атаке. Потом мы поменяли немного стиль, Бакаев может подать, а Соболев с них забить. Я выпустил более свежих игроков с иными качествами. Мозес проделал хорошую работу на своем фланге. Мы просто выпустили более свежего игрока. Что касается выхода Ломовицкого, то Айртон получил небольшое повреждение. Плюс он неплохо проявлял себя на тренировках», — сказал Витория.

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Сергей Федоров все материалы автора

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