Островок стабильности в дурдоме «Спартака». Почему здорово, что Джикия подписал новый контракт

Капитан красно-белых продлил договор до 2024 года.

Джикия продлил контракт до 2024 года. Убежден: это очень хорошо для «Спартака». Это хоть какой-то островок стабильности, которой красно-белым во всем их вечном дурдоме так не хватает.

Почему-то в последнее время стало модно недооценивать роль Георгия для команды, и я такое отношение к однозначно самому сильному сейчас центральному защитнику России считаю бредом. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Здесь, слава богу для «Спартака», не потеряли.

Другое дело, что в каждой паре (или тройке) центральных защитников есть ведущие и ведомые, что не означает — более или менее классные. Просто по типажу Жиго, а не Джикия, — командир обороны, и не надо ждать от Георгия, что он будет рулить другими. Он скорее качественный исполнитель. Умный, неуступчивый, достаточно быстрый для того, чтобы догнать Лукаку после обреза Семёнова.

Почему не вожак на поле? Возможно, в силу своей доброты по жизни, чего он и не скрывает. Джикия в принципе не жесткий человек и, кажется, не слишком способен требовать от других. От себя — да.

Наверняка это для него одна из сложностей как для капитана. В том числе и в сборной, где Георгий, скорее всего, получит повязку на постоянной основе. Но дело не только в капитанстве, но и в том, что все почему-то ждут: в сборной он будет рулить всей защитой. А он этого даже в «Спартаке» не делает! В клубе он привык играть одну роль, в национальной команде многие от него в силу опыта и статуса ожидают другой, а перестроиться оказывается сложно.

Это одна из частей проблемы, когда говорят о том, что в сборной не хватает природных лидеров на поле. Что делать, когда он там станет капитаном? Меняться самому (а возможно ли это, если не заложено природой и характером?) или ждать, пока в лидера обороны превратится тот же Дивеев — если тот, опять же, на это способен? Или ждать российского гражданства для Жиго?

Насколько же все в построении команды сложнее, чем кажется со стороны. Вот вернулся в сборную «министр обороны» Игнашевич — и рядом с ним даже Кутепов на ЧМ-2018 был хорош. А уж какая была бы пара Игнашевич — Джикия...

Но не будет никогда такой пары. Нет в жизни совершенства. Как там в «Женитьбе» у Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, приставить к этому дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».

Но все так, как есть, а не так, как мы хотим. Поэтому надо ценить то, что есть. И понимать, что для «Спартака» Джикия — это стержневая фигура, и надо ценить то, что он никуда не дёргается и предан клубу.

А если когда-нибудь, наконец, в этом клубе и вокруг него настанет порядок — то и от Джикии, и от всех остальных пользы на поле будет в разы больше.