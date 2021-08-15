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Островок стабильности в дурдоме «Спартака». Почему здорово, что Джикия подписал новый контракт

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 14:30
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан красно-белых продлил договор до 2024 года.
14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. 27-я минута. Роман Зобнин забивает победный гол.Трибуны протестуют, Витория побеждает. «Спартак» одолел «Урал», не впечатлив игрой

Джикия продлил контракт до 2024 года. Убежден: это очень хорошо для «Спартака». Это хоть какой-то островок стабильности, которой красно-белым во всем их вечном дурдоме так не хватает.

Почему-то в последнее время стало модно недооценивать роль Георгия для команды, и я такое отношение к однозначно самому сильному сейчас центральному защитнику России считаю бредом. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Здесь, слава богу для «Спартака», не потеряли.

Другое дело, что в каждой паре (или тройке) центральных защитников есть ведущие и ведомые, что не означает — более или менее классные. Просто по типажу Жиго, а не Джикия, — командир обороны, и не надо ждать от Георгия, что он будет рулить другими. Он скорее качественный исполнитель. Умный, неуступчивый, достаточно быстрый для того, чтобы догнать Лукаку после обреза Семёнова.

Почему не вожак на поле? Возможно, в силу своей доброты по жизни, чего он и не скрывает. Джикия в принципе не жесткий человек и, кажется, не слишком способен требовать от других. От себя — да.

14&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Радость спартаковцев.

Наверняка это для него одна из сложностей как для капитана. В том числе и в сборной, где Георгий, скорее всего, получит повязку на постоянной основе. Но дело не только в капитанстве, но и в том, что все почему-то ждут: в сборной он будет рулить всей защитой. А он этого даже в «Спартаке» не делает! В клубе он привык играть одну роль, в национальной команде многие от него в силу опыта и статуса ожидают другой, а перестроиться оказывается сложно.

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Это одна из частей проблемы, когда говорят о том, что в сборной не хватает природных лидеров на поле. Что делать, когда он там станет капитаном? Меняться самому (а возможно ли это, если не заложено природой и характером?) или ждать, пока в лидера обороны превратится тот же Дивеев — если тот, опять же, на это способен? Или ждать российского гражданства для Жиго?

Насколько же все в построении команды сложнее, чем кажется со стороны. Вот вернулся в сборную «министр обороны» Игнашевич — и рядом с ним даже Кутепов на ЧМ-2018 был хорош. А уж какая была бы пара Игнашевич — Джикия...

Но не будет никогда такой пары. Нет в жизни совершенства. Как там в «Женитьбе» у Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, приставить к этому дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».

Но все так, как есть, а не так, как мы хотим. Поэтому надо ценить то, что есть. И понимать, что для «Спартака» Джикия — это стержневая фигура, и надо ценить то, что он никуда не дёргается и предан клубу.

А если когда-нибудь, наконец, в этом клубе и вокруг него настанет порядок — то и от Джикии, и от всех остальных пользы на поле будет в разы больше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

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15%

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Игорь Рабинер все материалы автора

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