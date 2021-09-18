«Зенит» проиграет в Казани, дерби «Спартака» и ЦСКА закончится вничью. Прогнозы на 8-й тур РПЛ
«Уфа» — «Химки»
Сергей Балахнин — 1:0. «Уфе» просто уже деваться некуда. Клуб из Башкирии находится слишком низко в турнирной таблице. Надеюсь, что дома уфимцы одержат победу.
Иван Бочаров — 1:2. «Химки» неплохо смотрелись в матче со «Спартаком». Поставлю на то, что они выиграют в гостях у «Уфы».
«Крылья Советов» — «Ростов»
Балахнин — 1:1. Для меня это сложный вопрос, поскольку я сам ростовчанин. Наверное, поставлю все-таки на ничью.
Бочаров — 1:1. Пока «Ростов» так и не пришел в себя. Вряд ли дончане обыграют «Крылья» на выезде. Думаю, что будет ничья.
«Ахмат» — «Краснодар»
Балахнин — 2:1. Грозненцы всегда мотивированы — тем более перед своей публикой. Поэтому поставлю на них.
Бочаров — 0:2. «Краснодар» потерял очки в прошлом туре и будет заряжен на победу.
«Нижний Новгород» — «Арсенал»
Балахнин — 1:1. «Нижний» выглядит неплохо, но у «Арсенала» сменился тренер. Скорее всего, здесь будет ничья.
Бочаров — 0:0. В прошлый раз «Нижний» после победы над «Спартаком» проиграл «Уфе». Думаю, что после победы над «Динамо» хозяева снова потеряют очки.
«Сочи» — «Динамо»
Балахнин — 1:2. Обе команды показывают неплохой футбол. Но я все-таки поставлю на «Динамо», которое в прошлом туре, на мой взгляд, проиграло не совсем заслуженно.
Бочаров — 1:1. Матч двух примерно равных команд. Скорее всего, здесь будет ничья.
«Урал» — «Локомотив»
Балахнин — 0:2. Ну, тут однозначно «Локомотив». Даже с учетом того, что у железнодорожников на неделе была встреча в Лиге Европы.
Бочаров — 0:1. «Локомотив» намного сильнее «Урала» и должен выигрывать без каких-либо проблем.
«Рубин» — «Зенит»
Балахнин — 2:3. Очень интересный матч. При всем уважении к Леониду Викторовичу Слуцкому поставлю на «Зенит». Петербуржцы выглядят сейчас очень прилично. Но «Рубин» тоже хорош, и игра, как мне кажется, будет результативной.
Бочаров — 2:1. «Рубин» одержал убедительную победу в прошлом туре. «Зенит» же будет уставшим после матча Лиги чемпионов. Поставлю на победу хозяев.
ЦСКА — «Спартак»
Балахнин — 1:1. Сложный матч с точки зрения прогноза. Обе команды играют не слишком убедительно, но дерби есть дерби. Поставлю на ничью — 1:1.
Бочаров — 2:2. И «Спартак», и ЦСКА играют нестабильно. Нет явного фаворита, поэтому дерби, скорее всего, закончится вничью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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