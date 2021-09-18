«Зенит» проиграет в Казани, дерби «Спартака» и ЦСКА закончится вничью. Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и хоккеист Иван Бочаров.

«Уфа» — «Химки»

Сергей Балахнин — 1:0. «Уфе» просто уже деваться некуда. Клуб из Башкирии находится слишком низко в турнирной таблице. Надеюсь, что дома уфимцы одержат победу.

Иван Бочаров — 1:2. «Химки» неплохо смотрелись в матче со «Спартаком». Поставлю на то, что они выиграют в гостях у «Уфы».

«Крылья Советов» — «Ростов»

Балахнин — 1:1. Для меня это сложный вопрос, поскольку я сам ростовчанин. Наверное, поставлю все-таки на ничью.

Бочаров — 1:1. Пока «Ростов» так и не пришел в себя. Вряд ли дончане обыграют «Крылья» на выезде. Думаю, что будет ничья.

«Ахмат» — «Краснодар»

Балахнин — 2:1. Грозненцы всегда мотивированы — тем более перед своей публикой. Поэтому поставлю на них.

Бочаров — 0:2. «Краснодар» потерял очки в прошлом туре и будет заряжен на победу.

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

Балахнин — 1:1. «Нижний» выглядит неплохо, но у «Арсенала» сменился тренер. Скорее всего, здесь будет ничья.

Бочаров — 0:0. В прошлый раз «Нижний» после победы над «Спартаком» проиграл «Уфе». Думаю, что после победы над «Динамо» хозяева снова потеряют очки.

«Сочи» — «Динамо»

Балахнин — 1:2. Обе команды показывают неплохой футбол. Но я все-таки поставлю на «Динамо», которое в прошлом туре, на мой взгляд, проиграло не совсем заслуженно.

Бочаров — 1:1. Матч двух примерно равных команд. Скорее всего, здесь будет ничья.

«Урал» — «Локомотив»

Балахнин — 0:2. Ну, тут однозначно «Локомотив». Даже с учетом того, что у железнодорожников на неделе была встреча в Лиге Европы.

Бочаров — 0:1. «Локомотив» намного сильнее «Урала» и должен выигрывать без каких-либо проблем.

«Рубин» — «Зенит»

Балахнин — 2:3. Очень интересный матч. При всем уважении к Леониду Викторовичу Слуцкому поставлю на «Зенит». Петербуржцы выглядят сейчас очень прилично. Но «Рубин» тоже хорош, и игра, как мне кажется, будет результативной.

Бочаров — 2:1. «Рубин» одержал убедительную победу в прошлом туре. «Зенит» же будет уставшим после матча Лиги чемпионов. Поставлю на победу хозяев.

ЦСКА — «Спартак»

Балахнин — 1:1. Сложный матч с точки зрения прогноза. Обе команды играют не слишком убедительно, но дерби есть дерби. Поставлю на ничью — 1:1.

Бочаров — 2:2. И «Спартак», и ЦСКА играют нестабильно. Нет явного фаворита, поэтому дерби, скорее всего, закончится вничью.