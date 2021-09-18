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«Зенит» проиграет в Казани, дерби «Спартака» и ЦСКА закончится вничью. Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Зенит» проиграет в Казани, дерби «Спартака» и ЦСКА закончится вничью. Прогнозы на 8-й тур РПЛ»

№ 8527, от 17.09.2021

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и капитан «Спартака» Георгий Джикия. Фото а, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и капитан «Спартака» Георгий Джикия. Фото а, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и хоккеист Иван Бочаров.

«Уфа» — «Химки»

Сергей Балахнин — 1:0. «Уфе» просто уже деваться некуда. Клуб из Башкирии находится слишком низко в турнирной таблице. Надеюсь, что дома уфимцы одержат победу.

Иван Бочаров — 1:2. «Химки» неплохо смотрелись в матче со «Спартаком». Поставлю на то, что они выиграют в гостях у «Уфы».

Уфа — Химки

«Крылья Советов» — «Ростов»

Балахнин — 1:1. Для меня это сложный вопрос, поскольку я сам ростовчанин. Наверное, поставлю все-таки на ничью.

Бочаров — 1:1. Пока «Ростов» так и не пришел в себя. Вряд ли дончане обыграют «Крылья» на выезде. Думаю, что будет ничья.

Крылья Советов — Ростов

«Ахмат» — «Краснодар»

Балахнин — 2:1. Грозненцы всегда мотивированы — тем более перед своей публикой. Поэтому поставлю на них.

Бочаров — 0:2. «Краснодар» потерял очки в прошлом туре и будет заряжен на победу.

Ахмат — Краснодар

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

Балахнин — 1:1. «Нижний» выглядит неплохо, но у «Арсенала» сменился тренер. Скорее всего, здесь будет ничья.

Бочаров — 0:0. В прошлый раз «Нижний» после победы над «Спартаком» проиграл «Уфе». Думаю, что после победы над «Динамо» хозяева снова потеряют очки.

Нижний Новгород — Арсенал Т

«Сочи» — «Динамо»

Балахнин — 1:2. Обе команды показывают неплохой футбол. Но я все-таки поставлю на «Динамо», которое в прошлом туре, на мой взгляд, проиграло не совсем заслуженно.

Бочаров — 1:1. Матч двух примерно равных команд. Скорее всего, здесь будет ничья.

Сочи — Динамо

«Урал» — «Локомотив»

Балахнин — 0:2. Ну, тут однозначно «Локомотив». Даже с учетом того, что у железнодорожников на неделе была встреча в Лиге Европы.

Бочаров — 0:1. «Локомотив» намного сильнее «Урала» и должен выигрывать без каких-либо проблем.

Урал — Локомотив

«Рубин» — «Зенит»

Балахнин — 2:3. Очень интересный матч. При всем уважении к Леониду Викторовичу Слуцкому поставлю на «Зенит». Петербуржцы выглядят сейчас очень прилично. Но «Рубин» тоже хорош, и игра, как мне кажется, будет результативной.

Бочаров — 2:1. «Рубин» одержал убедительную победу в прошлом туре. «Зенит» же будет уставшим после матча Лиги чемпионов. Поставлю на победу хозяев.

Рубин — Зенит

ЦСКА — «Спартак»

Балахнин — 1:1. Сложный матч с точки зрения прогноза. Обе команды играют не слишком убедительно, но дерби есть дерби. Поставлю на ничью — 1:1.

Бочаров — 2:2. И «Спартак», и ЦСКА играют нестабильно. Нет явного фаворита, поэтому дерби, скорее всего, закончится вничью.

ЦСКА — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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