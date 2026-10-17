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РПЛ 11 тур, расписание и результаты: Локомотив — Краснодар, Динамо — ЦСКА, Спартак — Рубин и другие матчи 17-19 октября 2026

РПЛ, 11-й тур, расписание и результаты: «Локомотив» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Антон Митрюшкин и Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 11-го тура чемпионата России-2026/27.

В субботу, 17 октября, сыграют «Крылья Советов» — «Факел», «Динамо» Мх — «Акрон» и «Локомотив» — «Краснодар».

В воскресенье, 18 октября, состоятся встречи «Зенит» — «Ахмат», «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Рубин» и «Балтика» — «Ростов».

Тур завершится в понедельник, 19 октября, матчем «Родина» — «Оренбург».

17 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

18 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Ростов

19 октября, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Оренбург

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

Источник: https://www.sport-express.ru/football/n/russia/premier/2026-2027/table/
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«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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