«Рубин» пропустил в 13 матчах РПЛ подряд

«Рубин» проиграл «Спартаку» (4:0) в 11-м туре чемпионата России и установил клубный антирекорд, сообщает Opta.

Команда из Казани пропустила в 13 матчах подряд, что является худшей серией в истории «Рубина». Также это худшая действующая серия среди клубов чемпионата России.

Помимо казанцев в сезоне-2026/27 на ноль ни разу не сыграла только одна команда — «Родина».

«Рубин» набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 24 октября казанцы дома сыграют с «Крыльями Советов» в 12-м туре.

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