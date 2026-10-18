Гендиректор «Спартака» Некрасов о матче с «Рубином»: «Есть над чем работать. Ошибок хватало, но счет хороший»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ и ожиданиями от игры с ЦСКА в следующем туре чемпионата России.

— Выиграете дерби?

— Посмотрим.

— Сейчас команда в огне?

— Есть над чем работать. Ошибок хватало, но счет хороший. Отсалютовали великому ветерану. Сегодня ветеранов и футбольных и хоккейных было много. Открыли памятник в честь Никиты Симоняна. В этом плане команда, скажем так, не подвела, — сказал Некрасов «СЭ».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). «Рубин» с 12 очками остается на восьмой позиции.

В следующем туре «Спартак» 25 октября в гостях сыграет с ЦСКА.

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