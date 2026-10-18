Артига о Даку: «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:4) в 11-м туре РПЛ и игре нападающего красно-белых Мирлинде Даку.
28-летний форвард, который ранее выступал за «Рубин», оформил дубль в ворота своей бывшей команды.
— Мы хотели перекрыть центр. Понимали, что за счет смещений Зобнина у соперника возникает численное преимущество в центре. Одновременно надо было следить за флангами, где Маркиньос и Солари могли нас вскрывать. Чтобы добиться победы на поле «Спартака», надо очень внимательно и четко отработать в обороне и удачно сыграть в контратаках. Но весь план на игру отходит на второй план, когда соперник забивает со стандартов. Центр мы перекрыли, но получили голы с угловых.
— В чем причина безвыигрышной серии?
— Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за приезд в Москву и поддержку нашей команды. Хочу попросить прощения и за этот матч, и за прошлые... Убежден, что в следующих играх команда будет умирать и отдавать все на поле ради болельщиков. Вместе мы сможем взять шесть очков в следующих матчах и выйти из этой ситуации.
— Что с вратарями? Мы видели кубковый матч, видели стандарты «Спартака». Есть проблемы с игрой на выходах?
— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один с нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать такое. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.
— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?
— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов «Рубина» приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них, — сказал Артига.
«Рубин» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы сыграют с «Крыльями Советов» 24 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
10
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1