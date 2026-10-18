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Артига о Даку: «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:4) в 11-м туре РПЛ и игре нападающего красно-белых Мирлинде Даку.

28-летний форвард, который ранее выступал за «Рубин», оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

— Мы хотели перекрыть центр. Понимали, что за счет смещений Зобнина у соперника возникает численное преимущество в центре. Одновременно надо было следить за флангами, где Маркиньос и Солари могли нас вскрывать. Чтобы добиться победы на поле «Спартака», надо очень внимательно и четко отработать в обороне и удачно сыграть в контратаках. Но весь план на игру отходит на второй план, когда соперник забивает со стандартов. Центр мы перекрыли, но получили голы с угловых.

— В чем причина безвыигрышной серии?

— Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за приезд в Москву и поддержку нашей команды. Хочу попросить прощения и за этот матч, и за прошлые... Убежден, что в следующих играх команда будет умирать и отдавать все на поле ради болельщиков. Вместе мы сможем взять шесть очков в следующих матчах и выйти из этой ситуации.

— Что с вратарями? Мы видели кубковый матч, видели стандарты «Спартака». Есть проблемы с игрой на выходах?

— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один с нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать такое. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.

— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?

— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов «Рубина» приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них, — сказал Артига.

«Рубин» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы сыграют с «Крыльями Советов» 24 октября.

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Мирлинд Даку
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Франк Артига
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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Зенит

 9
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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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