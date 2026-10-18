Артига о Даку: «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:4) в 11-м туре РПЛ и игре нападающего красно-белых Мирлинде Даку.

28-летний форвард, который ранее выступал за «Рубин», оформил дубль в ворота своей бывшей команды.

— Мы хотели перекрыть центр. Понимали, что за счет смещений Зобнина у соперника возникает численное преимущество в центре. Одновременно надо было следить за флангами, где Маркиньос и Солари могли нас вскрывать. Чтобы добиться победы на поле «Спартака», надо очень внимательно и четко отработать в обороне и удачно сыграть в контратаках. Но весь план на игру отходит на второй план, когда соперник забивает со стандартов. Центр мы перекрыли, но получили голы с угловых.

— В чем причина безвыигрышной серии?

— Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за приезд в Москву и поддержку нашей команды. Хочу попросить прощения и за этот матч, и за прошлые... Убежден, что в следующих играх команда будет умирать и отдавать все на поле ради болельщиков. Вместе мы сможем взять шесть очков в следующих матчах и выйти из этой ситуации.

— Что с вратарями? Мы видели кубковый матч, видели стандарты «Спартака». Есть проблемы с игрой на выходах?

— Голы, что мы сегодня пропустили, недопустимы. Мы понимали, что играем в гостях со «Спартаком», но пропустили трижды с угловых... И еще один с нашего углового в результате контратаки. Нужно все проанализировать, исправить ситуацию и не допускать такое. Подобные базовые вещи, что получались у нас в начале сезона, сейчас не удаются.

— Не обидно, что Даку вышел и забил едва ли не первым касанием. Вы не были готовы к его игре?

— Во-первых, обидно, что он не в нашей команде. До 80 процентов голов «Рубина» приходилось на его счет. «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них, — сказал Артига.

«Рубин» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанцы сыграют с «Крыльями Советов» 24 октября.

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