«Локомотив» поддержал получившего перелом ноги вратаря Худякова

«Локомотив» обратился к вратарю «Штурма» Даниилу Худякову, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата Австрии против «Грацера».

22-летний голкипер повредил лодыжку, вынося мяч. На 28-й минуте его заменил Аммар Хелач.

«Здоровья, Даня! Наш воспитанник Даниил Худяков, который сейчас выступает за австрийский «Штурм», сегодня получил тяжелую травму — перелом ноги. Верим, что он обязательно восстановится и вернется еще сильнее. Сил и терпения», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Худяков — воспитанник «Локомотива» Он выступает за «Штурм» с 2024 года. В сезоне-2026/27 он провел 7 матчей в чемпионате Австрии, пропустив 6 мячей и трижды сыграв на ноль.

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