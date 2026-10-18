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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо: комментарий о трех голах после угловых в матче РПЛ с «Рубином»

Тренер «Спартака» Карседо — о трех голах после угловых в матче с «Рубином»: «Много работали над стандартами»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о трех голах, забитых после угловых в матче 11-го тура чемпионата России с «Рубином» (4:0).

— Трудно вспомнить, когда «Спартак» забивал три гола после угловых. Были ли там домашние заготовки?

— Мы много работали над стандартами. Как минимум дважды в неделю отрабатываем это. Сегодня, наверное, повезло больше, чем в других играх. Команда в целом создавала много моментов. Было много хорошего.

— Почему разбили связку Умярова и Литвинова в центре? Почему не вышел Ву?

— Ву играл два матча подряд. Пруцев пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Мы отслеживаем много факторов и принимаем решение по составу, исходя из массы причин.

— Многие фанаты считают Виктора Параду лишним в команде. Как вам игра его сегодня? Как проходит адаптация?

— Я не согласен с таким мнением. Он является важной частью команды. Сегодня он сыграл очень хорошо, агрессивно. Давал много решений на фланге с участием Барко и Марки, — сказал Карседо.

«Спартак» набрал 23 очка и вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). В следующем туре команда 25 октября в гостях сыграет с армейцами.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

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Зенит

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Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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ЦСКА

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