Тренер «Спартака» Карседо — о трех голах после угловых в матче с «Рубином»: «Много работали над стандартами»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о трех голах, забитых после угловых в матче 11-го тура чемпионата России с «Рубином» (4:0).

— Трудно вспомнить, когда «Спартак» забивал три гола после угловых. Были ли там домашние заготовки?

— Мы много работали над стандартами. Как минимум дважды в неделю отрабатываем это. Сегодня, наверное, повезло больше, чем в других играх. Команда в целом создавала много моментов. Было много хорошего.

— Почему разбили связку Умярова и Литвинова в центре? Почему не вышел Ву?

— Ву играл два матча подряд. Пруцев пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Мы отслеживаем много факторов и принимаем решение по составу, исходя из массы причин.

— Многие фанаты считают Виктора Параду лишним в команде. Как вам игра его сегодня? Как проходит адаптация?

— Я не согласен с таким мнением. Он является важной частью команды. Сегодня он сыграл очень хорошо, агрессивно. Давал много решений на фланге с участием Барко и Марки, — сказал Карседо.

«Спартак» набрал 23 очка и вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). В следующем туре команда 25 октября в гостях сыграет с армейцами.

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