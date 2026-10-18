Источник: «Рубин» готов заплатить «Оренбургу» 100 миллионов рублей за тренера Ахметзянова

«Рубин» намерен пригласить на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова из «Оренбурга», сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, руководство казанского клуба готово заплатить «Оренбургу» за 42-летнего специалиста отступные в размере 100 миллионов рублей.

«Рубин» под руководством Франка Артиги победил в 2 матчах из 11 в сезоне-2026/27, набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 18 октября казанская команда проиграла «Спартаку» со счетом 0:4.

«Оренбург» с 12 очками находится на девятом месте.

В 12-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет с «Ахматом» 23 октября. Днем позже «Рубин» встретится с «Крыльями Советов».

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