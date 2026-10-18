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Источник: «Рубин» готов заплатить «Оренбургу» 100 миллионов рублей за тренера Ахметзянова

Сергей Филин
Ильдар Ахметзянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рубин» намерен пригласить на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова из «Оренбурга», сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, руководство казанского клуба готово заплатить «Оренбургу» за 42-летнего специалиста отступные в размере 100 миллионов рублей.

«Рубин» под руководством Франка Артиги победил в 2 матчах из 11 в сезоне-2026/27, набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 18 октября казанская команда проиграла «Спартаку» со счетом 0:4.

«Оренбург» с 12 очками находится на девятом месте.

В 12-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет с «Ахматом» 23 октября. Днем позже «Рубин» встретится с «Крыльями Советов».

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Источник: Соцсети Ивана Карпова
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Футбол
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
Ильдар Ахметзянов
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«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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