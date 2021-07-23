Сдуется ли «Зенит»? Как долго продержится в «Спартаке» Витория? Что за тренер Березуцкий?

Главные интриги предстоящего сезона РПЛ.

Сохранит ли «Зенит» свою гегемонию?

Последние несколько лет «Зенит» берет золото без особого труда. Показателен в этом плане сезон-2019/2020, когда отрыв петербуржцев от второго места составил 15 очков.

Но запас прочности у «Зенита» когда-нибудь кончится. Состав требует обновления, ведь их основа старше, чем у главных конкурентов. Тому же Артеме Дзюбе скоро исполнится 33 года. При этом у «Зенита» в прошедшее межсезонье не было громких трансферов (впрочем, до конца окна еще больше месяца — время есть). Хватит ли им имеющихся ресурсов для четвертого чемпионства подряд?

Как сложится первый сезон для Витории?

Еще недавно болельщики «Спартака» сожалели об уходе Доменико Тедеско. Однако Руй Витория заставил их быстро позабыть об этом.

Игра красно-белых уже изменилась при португальце. Теперь «Спартак» играет в два центральных защитника, больше атакует, владеет мячом и старается доминировать. В последних четырех товарищеских матчах спартаковцы забили 17 мячей! Интересно, как команда Витории проявит себя в официальных встречах?

Каким тренером будет Алексей Березуцкий?

В ЦСКА продолжается тренерская чехарда. Ивицу Олича неожиданно сменил Алексей Березуцкий, который прежде не работал главным тренером. До этого назначения он был только лишь ассистентом — помогал Леониду Слуцкому в «Витессе», а также входил в штаб Виктора Гончаренко и Олича в ЦСКА.

За Березуцкого говорит его игровая карьера, но это далеко не всегда гарантия успешности тренера. Алексею банально может не хватить опыта, что столь важно во главе большого клуба, как ЦСКА. Справится ли начинающий тренер с давлением?

Поднимет ли Гончаренко «Краснодар»?

«Быки» в прошлом сезоне повторили свой худший результат, заняв 10-е место. Не помогла «Краснодару» даже смена тренера — по ходу чемпионата вместо Мурада Мусаева пришел Виктор Гончаренко.

Белорусский специалист оказался в сложной ситуации. Команду трясло, было множество травм. Межсезонье должно было помочь Гончаренко начать все с чистого листа в новом клубе. Как «Краснодар» выступит в сезоне-2021/2022?

Как проявит себя динамовская молодежь?

Пока на трансферном рынке активнее всех выглядит «Динамо». Пришли звездные по меркам РПЛ Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт, есть слухи об Александре Митровиче. Но куда интереснее наблюдать за динамовской молодежью, которая так здорово себя проявила в прошлом сезоне.

Прежде всего, это касается Александра Тюкавина и Арсена Захаряна. Последний уже получил вызов в сборную и даже мог поехать на Евро-2020. Прибавят ли они в новом сезоне?

Готов ли Соболев стать форвардом номер один в России?

Весной Александр Соболев забил за «Спартак» 9 мячей в 9 матчах, а также отдал 3 результативных передачи. Никто в РПЛ не набрал больше очков по системе «гол + пас» за этот отрезок.

Учитывая возраст Дзюбы, скоро Соболев может стать основным форвардом в сборной России. Но готов ли сам Соболев к этому?

Когда уедет в Европу Хвича?

С каждым годом в РПЛ все меньше и меньше игроков, к которым бы проявляли интерес европейские топ-клубы. Сейчас одним из немногих является Хвича Кварацхелия.

Вингер «Рубина» — самый яркий футболист в РПЛ на данный момент. За ним активно следят скауты клубов серии А, бундеслиги и АПЛ. Но пока Хвича в «Рубине». Останется ли он в России еще на один сезон?

Выживет ли «Нижний Новгород»?

Сезон-2021/2022 еще не начался, а «Нижний Новгород» уже испытывает большие проблемы. У новичка РПЛ до сих пор не спонсора, а, значит, и нет никаких финансовых гарантий. Зато есть долг в 120 миллионов рублей перед игроками.

В прошлом году со схожими проблемами столкнулся «Тамбов». Чем это закончилось, все прекрасно помнят. Удастся ли «Нижнему Новгороду» не повторить их судьбу?

Сколько забьет Сергеев?

Без явных проблем пока у другого новичка РПЛ — «Крыльев Советов». Самарцам удалось сохранить прошлогодний костяк, в том числе и Ивана Сергеева.

Форвард «Крыльев» может стать одним из открытий нового сезона. В прошлом году он показал сумасшедшую результативность: 43 мяча и 10 голевых передач 49 матчах. Как проявит себя Сергеев в РПЛ?

Что будет с «Уфой»?

В прошлом сезоне «Уфа» чудом спаслась от вылета в ФНЛ. В последних пяти турах были повержены «Спартак» и «Арсенал», вничью закончились матчи с ЦСКА и «Зенитом».

В этом году «Уфа», скорее всего, снова будет бороться за выживание. И дело не только в том, как будет играть команда — у башкирского клуба один из самых низких бюджетов в РПЛ (около миллиарда рублей). Сможет ли «Уфа» выжить?