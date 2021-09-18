Чудо-гол «Краснодара», два удаления и травма Спаича. «Быки» выиграли в Грозном

«Краснодар» победил «Ахмат» — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 0:2 (0:2)

Голы: Кабелла, 41 (0:1). Ильин, 44 (0:2).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себай, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Сорокин, 66), Рамирес, Корнюшин, Газинский, Кабелла (Манелов, 89), Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кайо, Кривцов (Вилена, 86), Ильин.

Предупреждения: Сперцян, 23. Нижич, 55. Рамирес, 68. Корнюшин, 80.

Удаление: Нижич, 65.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Болховитин (Ленинградская область).

18 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

18 сентября получился крайне занимательным днем для российского футбола. В субботу свои первые голевые передачи в РПЛ отдали 18-летний Артем Соколов и 16-летний Сергей Пиняев — ребята, долгое время считавшиеся главными отечественными талантами. Все последние годы о них говорили куда больше, чем, например, об Арсене Захаряне и Константине Тюкавине. Но два динамовца уже в сборной, тогда как парни из «Чертанова» только сейчас начинают заявлять о себе на уровне РПЛ. Хотя, скажем, тот же Захарян младше Соколова на два месяца.

Перед матчем «Краснодара» подумалось обо всем этом неслучайно. Фраза владельца «быков» Сергея Галицкого про 11 своих воспитанников в составе давно стала нарицательной. Припоминают ее в последнее время довольно часто, но ведь у южан и правда как-то с этим не складывается. Был Иван Инатьев. Был Шапи. Был Даниил Уткин. Были случаи, когда в прошлом сезоне на поле выходили восемь легионеров плюс опытные Юрий Газинский и Сергей Петров.

Против «Ахмата» на поле вышли 19-летние Даниил Корнюшин и Никита Кривцов (пусть он не свой воспитанник), а также 21-летний Эдуард Сперцян. Последний давно находится где-то рядом с основой, в прошлом сезоне даже успел засветиться в Лиге чемпионов, а также дебютировать за национальную команду Армении, но более менее стабильно играть в старте начал только сейчас. С другой стороны, возможной такая инъекция молодой крови стала только по причине жутких кадровых трудностей — по разным причинам не могли играть Гжегож Крыховяк, Вандерсон, Александр Мартынович, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Сергей Петров...

Ни Корнюшин, ни Кривцов, ни Сперцян картины совершенно точно не испортили, а последний и вовсе стал героем матча. До сольного прохода полузащитника смотреть на происходящее в Грозном было невозможно — футболом это можно было назвать с натяжкой. Много борьбы, много брака, минимум мысли. Единственное, что все это немного раскрашивало — симпатичная форма обеих команд: джерси «Ахмата» с поперечными зелеными полосами в стиле «Селтика» или лиссабонского «Спортинга», и третий комплект «Краснодара», где вместо эмблемы на груди написано название команды.

Взорвал все это болото как раз Сперцян, накрутивший на фланге четырех соперников и выкативший мяч под удар Реми Кабелла. Он же выдал отличный пас на француза и во время второй голевой атаки «Краснодара» — а уже француз нашел в штрафной Владимира Ильина, который сыграл на опережение не хуже праймового Пиппо Индзаги.

Собственно, последние 10 минут первого тайма — время, в которое уместился весь футбол. В середине второй половины случилась еще одна вспышка событий: травма Уроша Спаича, который так неудачно пошел в подкат, что воткнулся коленом в газон, а также удаления Зорана Нижича и Виктора Гончаренко. Серб получил вторую желтую карточку за удар соперника локтем, а главный тренер «Краснодара» шумно возмущался, почему рефери Иван Сиденков этот момент поначалу пропустил.

«Краснодар» победил, но теперь нужно думать, как собрать состав на следующий матч — особенно если травма Спаича окажется серьезной.