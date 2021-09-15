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Стадион на матче ЦСКА — «Спартак» будет заполнен на 30 процентов

17:32
ЦСКА — «Спартак» на «ВЭБ Арене». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Спартак» на «ВЭБ Арене». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Наполняемость трибун на матче 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» увеличена до 30 процентов от расчетной вместимости, сообщает сайт красно-синих со ссылкой на письмо руководителя Роспотребнадзора в адрес Российского футбольного союза. При этом условие допуска зрителей — только болельщиков с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Благодаря этому ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру.

Арена ЦСКА в Москве вмещает 30 тысяч зрителей. Дерби со «Спартаком» пройдет в понедельник, 20 сентября.

Как стало известно «СЭ» ранее, допуск большего числа зрителей на матч ЦСКА — «Спартак» после игр сборной России в Москве в отборочном турнире ЧМ-2022 стал возможен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Именно Орешкин стал одним из ключевых людей в решении данного вопроса.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/tickets/20210920-spartak/

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Иван Шитик все материалы автора

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