«Зенит» — «Ахмат»: в ворота гостей не назначен пенальти за фол на Глушенкове

На 39-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» судья Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота грозненской команды за фол на Максиме Глушенкове. Видеоассистенты в действия арбитра не вмешались. Первоначальное решение осталось в силе.

В том эпизоде Калиду Сидибе в своей штрафной площади пошел в подкате двумя ногами вперед в направлении зенитовца. Правой ногой полузащитник «Ахмата» попал по мячу, а левой (шипами) — в голень соперника. И сбил Глушенкова. Разве это не нарушение правил?

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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