Глава РПЛ Алаев: «Дзюба — легенда и амбассадор лиги, жду его в чемпионате России зимой»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что нападающий Артем Дзюба может вернуться в чемпионат России зимой.

— Как прокомментируете заявление Дзюбы про конец карьеры?

— Ну он же не объявил это официально. Я жду его в РПЛ. Для меня он легенда и амбассадор лиги. Раз он официально не заявлял об окончании, значит, у него есть какие-то планы. Все его заслуги и рекорды заслуживают только уважения, — сказал Алаев.

1 октября Дзюба на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что форвард еще не делал официального объявления о завершении карьеры.

За свою карьеру Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон».

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