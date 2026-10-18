Кахигао о матче «Спартака» с «Рубином»: «Нам нужно продолжать побеждать»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением от победы красно-белых над «Рубином» (4:0) в матче 11-го тура РПЛ.

— Команда в огне. За счет чего?

— Мы не в огне. Мы выиграли. Это было важно. Надо продолжать побеждать.

— Дальше — дерби с ЦСКА. Выиграете?

— Нам нужно продолжать побеждать, — сказал Кахигао «СЭ».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА

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