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Сандро Шварц о победе «Динамо» над ЦСКА: «Это была славная битва»

Сергей Филин

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Атмосфера была просто невероятной, как и поддержка наших болельщиков. Для нас это был очень эмоциональный момент. Игра была очень интенсивной с шансами для обеих команд. Это была славная битва с тактической точки зрения. В этом матче было все, и в концовке мы смогли вырвать победу. Первый тайм был очень хорошим, мы доминировали, после перерыва было больше борьбы, у ЦСКА были свои шансы. Два дня назад на пресс-конференции мы говорили о роли стандартов, и я очень рад, что мы забили победный гол с углового. Я горжусь нашей командой — ментальностью игроков и их отношением к делу.

ЦСКА — это топовая команда с понятной идеей того, как они хотят играть, и с отличным тренером. Мы встречались с ним еще перед сезоном. Мы делали акцент на нашей игре, хотели использовать свободные зоны и больше заигрывать Бителло и Тюку в переходных фазах. Думаю, я завтра пересмотрю матч и увижу топовую игру со стороны обеих команд», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 25 очками лидирует в чемпионате России. Команда Шварца не проигрывает в 9 матчах подряд во всех турнирах.

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Источник: ФК «Динамо»
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Сандро Шварц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
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Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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ЦСКА

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