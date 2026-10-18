Сандро Шварц о победе «Динамо» над ЦСКА: «Это была славная битва»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Атмосфера была просто невероятной, как и поддержка наших болельщиков. Для нас это был очень эмоциональный момент. Игра была очень интенсивной с шансами для обеих команд. Это была славная битва с тактической точки зрения. В этом матче было все, и в концовке мы смогли вырвать победу. Первый тайм был очень хорошим, мы доминировали, после перерыва было больше борьбы, у ЦСКА были свои шансы. Два дня назад на пресс-конференции мы говорили о роли стандартов, и я очень рад, что мы забили победный гол с углового. Я горжусь нашей командой — ментальностью игроков и их отношением к делу.

ЦСКА — это топовая команда с понятной идеей того, как они хотят играть, и с отличным тренером. Мы встречались с ним еще перед сезоном. Мы делали акцент на нашей игре, хотели использовать свободные зоны и больше заигрывать Бителло и Тюку в переходных фазах. Думаю, я завтра пересмотрю матч и увижу топовую игру со стороны обеих команд», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 25 очками лидирует в чемпионате России. Команда Шварца не проигрывает в 9 матчах подряд во всех турнирах.

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