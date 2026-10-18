Сандро Шварц о победе «Динамо» над ЦСКА: «Это была славная битва»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России.
«Атмосфера была просто невероятной, как и поддержка наших болельщиков. Для нас это был очень эмоциональный момент. Игра была очень интенсивной с шансами для обеих команд. Это была славная битва с тактической точки зрения. В этом матче было все, и в концовке мы смогли вырвать победу. Первый тайм был очень хорошим, мы доминировали, после перерыва было больше борьбы, у ЦСКА были свои шансы. Два дня назад на пресс-конференции мы говорили о роли стандартов, и я очень рад, что мы забили победный гол с углового. Я горжусь нашей командой — ментальностью игроков и их отношением к делу.
ЦСКА — это топовая команда с понятной идеей того, как они хотят играть, и с отличным тренером. Мы встречались с ним еще перед сезоном. Мы делали акцент на нашей игре, хотели использовать свободные зоны и больше заигрывать Бителло и Тюку в переходных фазах. Думаю, я завтра пересмотрю матч и увижу топовую игру со стороны обеих команд», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
«Динамо» с 25 очками лидирует в чемпионате России. Команда Шварца не проигрывает в 9 матчах подряд во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
10
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1