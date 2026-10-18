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Спартак — Рубин: счет 3:0 и обзор матча 11-го тура РПЛ 18 октября 2026 — видео голов

Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Яркая победа красно-белых, поднявшихся на третье место.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Рубин

Выйдет ли в стартовом составе против своего бывшего клуба Даку, настроение которого должен был поднять дубль в кубковой встрече с «Родиной»? Хуан Карлос Карседо дал на самый интригующий предматчевый вопрос отрицательный ответ, предсказуемо сделав ставку на Угальде.

Между тем с форвардов в воскресенье в Тушине спрос был особым. «Спартак» организовал очень трогательную церемонию по случаю 100-летия со дня рождения Никиты Симоняна, открыв памятник легенде отечественного футбола, а право символического удара доверили дочери Никиты Павловича и его внукам.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Ярослав Гладышев и&nbsp;Константин Тюкавин празднуют гол в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА 18&nbsp;октября.«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ

Кроме того, вместо юных футболистов спартаковцев вывели на поле старейшие болельщики красно-белых. Номера на их форме соответствовали стажу боления, и было видно, как этот необычный ход тронул всех, включая игроков стартового состава. Если бы первая же атака хозяев завершилась голом Барко, про эмоциональный заряд говорили бы обязательно. Но Ставер оказался начеку, а удар аргентинца получился недостаточно сильным.

Кто начал игру по-настоящему вдохновенно, так это получивший перед стартовым свистком приз лучшему бомбардиру прошлого сезона Солари. К середине первого тайма в активе вингера значились два сложнейших для вратаря удара, а также одновременно курьезный и заслуженный гол. Подача с углового пошла в створ ворот, а Ставер выбил мяч так, что тот от затылка Солари все-таки влетел в сетку. Причем похожий розыгрыш корнера использовался и позднее, опять создав «Рубину» серьезные проблемы.

Когда же подачу пришлось выполнять с правого фланга, мяч был направлен по уходящей от ворот траектории, и это тоже принесло результат! Литвинов выиграл борьбу в воздухе, выполнив скидку, а расторопнее всех оказался удвоивший счет Угальде. За стандарты по итогам первого тайма «Спартак» заработал твердую пятерку. Да и в целом доминирование хозяев было впечатляющим. Прессинг, контроль мяча, высокий темп — все это лишало соперника возможности наладить полноценную контригру.

Настоящим героем казанской команды был Ставер. К началу второго тайма он совершил минимум четыре сейва повышенной сложности. Плюс выстрел Барко с подбора завершился попаданием в штангу. А по истечении часа игры очередное чудо казанского кипера заставило схватиться за голову Солари.

Поразительный контраст с происходившим у противоположных ворот. Ходжа своим ударом с 30 метров разве что дал повод вспомнить, что Помазун на поле тоже присутствует.

Когда же «Рубин» заработал свой первый угловой, это обернулось третьим голом в его ворота. Сработали замены Карседо. Стремительную контратаку разогнал Дмитриев, а после его перевода к штрафной Солари вывел к воротам Даку. Мирлинд изящно подсек мяч над вратарем и, само собой, демонстративно не стал праздновать свой успех. Хотя отмечать было что: до встречи с бывшими одноклубниками в РПЛ он забивал только с пенальти «Оренбургу». В этот раз (опять после углового!) дело дошло до дубля — второго за неделю с учетом кубкового турнира. А мог быть и хет-трик, если бы на выручку Ставеру не пришел остановивший мяч у линии ворот Рожков.

«Спартак» взял свое ярко и уверенно, обойдя в таблице «Краснодар» и ЦСКА. Красно-белые на третьем месте, и до лидирующего «Динамо» всего два очка. К дерби с армейцами спартаковцы подходят в прекрасном тонусе. К тому же через неделю Карседо еще и сможет рассчитывать на отбывших дисквалификации Жедсона Фернандеша и Максименко.

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В следующем туре «Спартак» ждет дерби с ЦСКА. На победу красно-белых в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность такого исхода — примерно 41%. Успех армейцев котируется за 2.90 (33%), ничья — за 3.60 (26%).

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ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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