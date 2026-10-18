Карседо: «Я предпочитаю, чтобы «Спартак» первым забивал и побеждал»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от игры с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ.

— Если «Спартаку» игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у «Спартака» нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?

— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.

— Проанализировали ли вы игру в Самаре? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?

— Конечно. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оьлронсюялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня был важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.

— Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?

— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.

— «Спартак» пропускал во всех гостевых матчах, а сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?

— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы не все матчи настраиваемся одинаково.

— Оцените сегодня выход молодых игроков Сорокина и Массалыги.

— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке"-2. Был расстроен, что в матче с «Родиной» не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось, — сказал Карседо.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА

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