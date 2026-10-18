Карседо: «Я предпочитаю, чтобы «Спартак» первым забивал и побеждал»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от игры с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ.
— Если «Спартаку» игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у «Спартака» нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?
— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.
— Проанализировали ли вы игру в Самаре? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?
— Конечно. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оьлронсюялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня был важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.
— Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?
— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.
— «Спартак» пропускал во всех гостевых матчах, а сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?
— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы не все матчи настраиваемся одинаково.
— Оцените сегодня выход молодых игроков Сорокина и Массалыги.
— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке"-2. Был расстроен, что в матче с «Родиной» не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось, — сказал Карседо.
«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
10
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1