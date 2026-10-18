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Карседо: «Я предпочитаю, чтобы «Спартак» первым забивал и побеждал»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от игры с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ.

— Если «Спартаку» игра дается, то мало что может его остановить. А если нет — сложно выправить ситуацию. Почему у «Спартака» нет секрета, чтобы переламывать неудачно складывающиеся игры?

— Я предпочитаю, чтобы команда первой забивала и побеждала. Но у нас были матчи, где мы отыгрывались. Сейчас же все мысли — только о ЦСКА.

— Проанализировали ли вы игру в Самаре? В чем была причина неудачи там, если сегодня команда делала все, что хотела?

— Конечно. Там первые 25 минут мы выглядели неважно, но потом хорошо оьлронсюялись. Иногда такие матчи тоже нужны, чтобы потом сделать шаг вперед. И сегодня был важно получить чувство уверенности и в хорошем настроении подойти к дерби.

— Мартинс снова был на трибуне. Как скоро он вернется в состав?

— Он готовится, прогрессирует. Я говорил, что надеюсь на его возвращение после международной паузы. Но не получилось. К сожалению, не могу назвать конкретных сроков. Восстановление его затянулось.

— «Спартак» пропускал во всех гостевых матчах, а сегодня одержал дома очередную сухую победу. В чем причина?

— Дома ты чувствуешь больше сил, готов играть с поддержкой наших болельщиков. Других причин назвать не могу. В целом же мы не все матчи настраиваемся одинаково.

— Оцените сегодня выход молодых игроков Сорокина и Массалыги.

— Они очень хорошо работают, давно тренируются с основной командой, прогрессируют. У нас есть еще Полех, есть ребята в «Спартаке"-2. Был расстроен, что в матче с «Родиной» не смог дать время молодым ребятам. Но сегодня это получилось, — сказал Карседо.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 23 очками вышел на третье место в таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (22 очка) и «Краснодар» (22). В следующем туре красно-белые 25 октября в гостях сыграют с ЦСКА

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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Зенит

 9
Александр Соболев
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Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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